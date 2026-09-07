Végveszélybe került a közkedvelt magyar tó: azonnali drámai mentőakciót kellett indítani + Videó

Időszakosan kiszáradt az oroszlányi Majki Alsó-tó, a vízszint annyira lecsökkent, hogy a halak életben maradása is veszélybe került. Az Oroszlányi Horgász Egyesület augusztus végén kármentő lehalászást végzett, a megmaradt halakat pedig egy másik, közeli tóba telepítették át. A háttérben az idei rendkívüli szárazság és a Majki-patak csökkenő vízhozama áll.

Nem maradt elegendő víz az oroszlányi Majki Alsó-tóban ahhoz, hogy a halállomány biztonságban legyen. Az Oroszlányi Horgász Egyesület halőrei és tógazdája ezért augusztus végén kármentő lehalászást tartottak a tónál, hogy kimentsék a mederben rekedt halakat - írta a Kemma.hu.

A megmaradt halakat a Majki Középső-tóba telepítették át. Mivel ez a vízfelület is az egyesülethez tartozik, a halak ott maradnak, vagyis nem tervezik visszatelepítésüket a Majki Alsó-tóba.

A patak sem tudta már pótolni a vizet

Dr. Varga Zsolt, az Oroszlányi Horgász Egyesület elnöke a Kemma.hu-nak azt mondta: a Majki Alsó-tó vízállása annyira lecsökkent, hogy már nem tette lehetővé a halállomány eltartását. A tó vízellátásában szerepet játszó Majki-patak vízhozama a forró hónapokban már nem volt elegendő, ezért a tóban fokozatosan visszahúzódott a víz.

A helyzetet jól mutatja, hogy nem egyszerűen egy alacsonyabb nyári vízszintről volt szó: az egyesületnek már be kellett avatkoznia, hogy a halak ne pusztuljanak el. Varga Zsolt ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a vízfelületek nyári visszaszorulása önmagában természetes jelenség. A mostani helyzetet azonban az aszály súlyosbította.

Magyarországon is súlyos a vízhiány

A Majki Alsó-tó esete nem önmagában álló probléma: 2026-ban az ország jelentős részén rendkívül szárazak a talajok. A HungaroMet augusztusi agrometeorológiai elemzése szerint a talaj országszerte rendkívül száraz volt, a növények számára hasznosítható vízmennyiség mindössze 10–18 százalékát érte el. A telítettséghez képesti vízhiány ekkor 130–190 milliméter között alakult.

A meteorológiai szolgálat egy korábbi, augusztus 13-i elemzésében pedig azt írta, hogy ilyen nagy területen és ilyen mértékű talajkiszáradást még a 2022-es aszályos évben sem tapasztaltak. Akkor a telítettséghez képesti vízhiány helyenként már 150–190 milliméter volt. A nyár végére sem fordult meg érdemben a helyzet: augusztus végén az ország több mint 90 százalékán nagyfokú vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály volt jellemző.

Mi lesz most a Majki Alsó-tóval?

Az egyesület egyelőre a csapadékosabb időszakban bízik. Ha a Majki-patak vízhozama ismét elegendő lesz, idővel újra feltöltheti a tavat. Az Oroszlányi Horgász Egyesület emellett pályázatot is benyújtott a víz mesterséges pótlására. A haltelepítésről pedig akkor lehet szó újra, amikor a tó körülményei ezt lehetővé teszik.

Vagyis a Majki Alsó-tó esetében egyelőre nem arról van szó, hogy végleg eltűnt volna a víz. A mostani állapot azonban jól mutatja, milyen következménye lehet a tartós vízhiánynak egy olyan vízfelületen, amelynek utánpótlását egy csökkenő vízhozamú patak biztosítja.