Nagyon vigyázz, ha ezt a gyönyörű virágot látod a magyar utcákon: súlyos mérgezést okozhat

Bár nem ritka látvány magán- és közkertekben, de kevesen tudják, hogy bizony az indiai maszlag, akárcsak hírhedt rokona, a csattanó maszlag is igen mérgező. Erre a jelenségre hívta fel a figyelmet minap egy TikTokker is, aki videójában arra kérte követőit, hogy ne tépjék le és ne vigyék haza a látványos növényt.

„Döbbenetes dolgot találtam a városban, egy nagyon súlyosan mérgező növényt” - kezdte videóját a tartalomkészítő, majd megmutatta a nagy, feltűnő virágokkal rendelkező maszlagot.

A TikTokker szerint a növényt nem érdemes letépni vagy hazavinni, mert mérgező. A videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy a növény nedvei is veszélyesek lehetnek, és arra kérte követőit, osszák meg a felvételt, hogy minél többen felismerjék a növényt.

A maszlagokkal azonban valóban érdemes óvatosan bánni. Az Egészségvonal a csattanó maszlagot a gyakori mérgező kerti növények között sorolja fel. A mérgező kerti növényekben többféle erős hatású növényi vegyület, köztük alkaloidok is előfordulhatnak, amelyek az idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, illetve más szervekre is hatással lehetnek.

A csattanó maszlag esetében a növény minden része tartalmaz mérgező alkaloidokat. A növény elfogyasztása az úgynevezett antikolinerg mérgezés jellegzetes tüneteit okozhatja. Ilyen lehet például a szájszárazság, a kitágult pupilla, a szapora szívverés, a zavartság, a nyugtalanság, súlyosabb esetben pedig hallucináció és eszméletzavar is.

Mit kell tudni róla?

A veszély különösen a gyermekek esetében jelentős. A mérgező kerti növényekkel kapcsolatos balesetek jelentős része kisgyermekeket érint, akik könnyebben a szájukba vehetik a növény leveleit, virágait vagy terméseit. Az Egészségvonal szerint Magyarországon évente körülbelül 250 növényekkel kapcsolatos mérgezés fordul elő, ezek túlnyomó többsége az 1-4 éves gyermekek körében történik. Az indiai maszlag esetében ezért különösen fontos a pontos növényazonosítás. A maszlag több faja is előfordulhat, és a látványos, nagy virág önmagában nem jelenti azt, hogy a növény ártalmatlan.

A TikTok-videó egyik állítása ugyanakkor pontosításra szorul. A növény puszta megérintése általában nem jelent olyan kockázatot, mint a növényi részek elfogyasztása. Ettől függetlenül is érdemes kerülni a növény felesleges tapogatását, különösen akkor, ha a növény nedve a szembe vagy a szájba kerülhet. A legfontosabb, hogy senki ne fogyasszon belőle, és gyermekek se férjenek hozzá.

A szakemberek általános tanácsa szerint a kertben található mérgező növényeket érdemes eltávolítani vagy elkeríteni, különösen kisgyermekes családoknál. Az Egészségvonal azt is javasolja, hogy a kertben található növényeket lehetőség szerint azonosítsuk pontosan, és ismerjük meg a tudományos nevüket is.

Ha valaki mégis növényi részt fogyasztott, nem érdemes megvárni a tünetek kialakulását. Mérgezés gyanúja esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat a 06-80-201-199-es számon a nap 24 órájában ingyenesen elérhető. Súlyos vagy gyorsan romló tünetek esetén a 112-t kell hívni.

A maszlag tehát valóban nem az a növény, amelyet érdemes egy szép virág miatt hazavinni. A látványos külső ellenére mérgező növényről van szó, ezért a legjobb, ha felismerjük, békén hagyjuk, és különösen ügyelünk arra, hogy kisgyermekek ne férjenek hozzá.