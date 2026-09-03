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A Datura metel egy cserjeszerű egynyári vagy rövid életű, cserjés évelő növény, amelyet Európában általában indiai tüskealma, hindu datura vagy metel néven ismernek. Az Egyesült Államokban ördögtrombitának vagy angyalkürtnek hívják
Egészség

Nagyon vigyázz, ha ezt a gyönyörű virágot látod a magyar utcákon: súlyos mérgezést okozhat

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 19:01

Bár nem ritka látvány magán- és közkertekben, de kevesen tudják, hogy bizony az indiai maszlag, akárcsak hírhedt rokona, a csattanó maszlag is igen mérgező. Erre a jelenségre hívta fel a figyelmet minap egy TikTokker is, aki videójában arra kérte követőit, hogy ne tépjék le és ne vigyék haza a látványos növényt.

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„Döbbenetes dolgot találtam a városban, egy nagyon súlyosan mérgező növényt” - kezdte videóját a tartalomkészítő, majd megmutatta a nagy, feltűnő virágokkal rendelkező maszlagot.

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A TikTokker szerint a növényt nem érdemes letépni vagy hazavinni, mert mérgező. A videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy a növény nedvei is veszélyesek lehetnek, és arra kérte követőit, osszák meg a felvételt, hogy minél többen felismerjék a növényt.

A maszlagokkal azonban valóban érdemes óvatosan bánni. Az Egészségvonal a csattanó maszlagot a gyakori mérgező kerti növények között sorolja fel. A mérgező kerti növényekben többféle erős hatású növényi vegyület, köztük alkaloidok is előfordulhatnak, amelyek az idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, illetve más szervekre is hatással lehetnek.

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A csattanó maszlag esetében a növény minden része tartalmaz mérgező alkaloidokat. A növény elfogyasztása az úgynevezett antikolinerg mérgezés jellegzetes tüneteit okozhatja. Ilyen lehet például a szájszárazság, a kitágult pupilla, a szapora szívverés, a zavartság, a nyugtalanság, súlyosabb esetben pedig hallucináció és eszméletzavar is.

Mit kell tudni róla?

A veszély különösen a gyermekek esetében jelentős. A mérgező kerti növényekkel kapcsolatos balesetek jelentős része kisgyermekeket érint, akik könnyebben a szájukba vehetik a növény leveleit, virágait vagy terméseit. Az Egészségvonal szerint Magyarországon évente körülbelül 250 növényekkel kapcsolatos mérgezés fordul elő, ezek túlnyomó többsége az 1-4 éves gyermekek körében történik. Az indiai maszlag esetében ezért különösen fontos a pontos növényazonosítás. A maszlag több faja is előfordulhat, és a látványos, nagy virág önmagában nem jelenti azt, hogy a növény ártalmatlan.

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A TikTok-videó egyik állítása ugyanakkor pontosításra szorul. A növény puszta megérintése általában nem jelent olyan kockázatot, mint a növényi részek elfogyasztása. Ettől függetlenül is érdemes kerülni a növény felesleges tapogatását, különösen akkor, ha a növény nedve a szembe vagy a szájba kerülhet. A legfontosabb, hogy senki ne fogyasszon belőle, és gyermekek se férjenek hozzá.

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A szakemberek általános tanácsa szerint a kertben található mérgező növényeket érdemes eltávolítani vagy elkeríteni, különösen kisgyermekes családoknál. Az Egészségvonal azt is javasolja, hogy a kertben található növényeket lehetőség szerint azonosítsuk pontosan, és ismerjük meg a tudományos nevüket is.

Ha valaki mégis növényi részt fogyasztott, nem érdemes megvárni a tünetek kialakulását. Mérgezés gyanúja esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat a 06-80-201-199-es számon a nap 24 órájában ingyenesen elérhető. Súlyos vagy gyorsan romló tünetek esetén a 112-t kell hívni.

A maszlag tehát valóban nem az a növény, amelyet érdemes egy szép virág miatt hazavinni. A látványos külső ellenére mérgező növényről van szó, ezért a legjobb, ha felismerjük, békén hagyjuk, és különösen ügyelünk arra, hogy kisgyermekek ne férjenek hozzá.
Címlapkép: Getty Images
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