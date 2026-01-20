2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Syphilis bacterium Treponema pallidum, corkscrew-shaped. Pathogenic microorganism, STD disease. Spirochetes spiral structure bacteria. Sexually transmitted infection. Syphilis diagnosis, treatment 3D
HelloVidék

Súlyos nemi betegség terjed Szabolcsban: az orvosok riadót fújtak, a polgármester viszont cáfolna

HelloVidék
2026. január 20. 10:45

Egyre több szifiliszes esettel találkoznak a tiszavasvári háziorvosok, ezért a helyieknek a szakemberek felhívják a figyelmét a megelőzés és a korai szűrés fontosságára. A fertőzés, amelyet a Treponema pallidum baktérium okoz, elsősorban szexuális úton terjed, és kezelhető antibiotikummal, ha időben felismerik.

Kiss István Zsolt tiszavasvári körzeti orvos egy zárt közösségi csoportban osztotta meg, hogy a megbetegedések számának növekedése nem véletlenszerű, hanem aktív fertőzésátadáshoz köthető. A szakember hangsúlyozta, hogy a felelős döntések és az óvatosság kulcsfontosságúak a további terjedés megakadályozásában - írta a Szabolcsi Hír.

A szakember kiemelte, az első tünet jelentkezésekor fontos azonnal orvoshoz fordulni, hiszen a szifilisz elsődleges szakaszában a fertőzést még könnyen kezelni lehet. Ha a fertőzést nem kezelik, a baktérium tovább terjed a véráramban, és különböző szerveket és szöveteket is érinthet.

„Nincsenek hivatalos adatok, a hangsúly a megelőzésen van”

Balázs Csilla, Tiszavasvári polgármestere a 24.hu megkeresésére elmondta, hogy az önkormányzat nem rendelkezik pontos adatokkal a szifiliszes megbetegedésekről, így nincs információ arról sem, hogy ezek száma növekedett volna.

A városvezető hozzátette, hogy személyesen is egyeztetett az érintett körzeti orvossal, aki szintén csak részleges adatokkal rendelkezik. A terhesgondozás során a várandós nőket már régóta szűrik szifiliszre, és ezekről a háziorvosnak is van tudomása. Egyéb esetekben azonban a fertőzésről csak akkor értesül, ha az érintett személy önként tájékoztatja.

„Ebből az következik, hogy a sajtóban megjelenő hírek mögött véletlen vagy szándékos kommunikációs félreértés állhat” – jelezte Balázs Csilla.

A polgármester azt is kiemelte, hogy az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Ennek részeként felvilágosító előadásokat terveznek a fiatal korosztály számára, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház Fejlesztési Irodáján keresztül szórólapok és tájékoztató anyagok is elérhetők a nemi úton terjedő betegségek megelőzéséről.

Az elmúlt három évben valóban jelentősen nőtt a betegek száma

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei kormányhivatal a 24.hu cikkének megjelenése után az alábbi tájékoztatást küldte:

"A fertőző beteg jelentések alapján az elmúlt három évben jelentősen nőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a nemi úton terjedő betegségek – különösen a szifilisz – esetszáma az országosan tapasztalthoz hasonlóan. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az egészségügyi hatóság csak összesített adatokkal rendelkezik, településenkénti vagy személyes adatokkal nem.

Jelezték: a betegség hatékony megelőzéséhez elengedhetetlen a lakosság együttműködése és tájékozottsága. A fertőzések számának növekedése mögött éppen ez utóbbinak hiánya állhat: a várandósság során elmaradt szűrések, az ismeretek hiánya, illetve az, hogy a betegek nem működnek együtt a kapcsolati körük feltárásában, vagyis nem tudják vagy nem akarják megnevezni, kitől kaphatták el a betegséget.

A szifilisz tünetei és veszélyei

A fertőzés kezdetben gyakran tünetmentes vagy enyhe jeleket produkál, ezért könnyen továbbadható. A leggyakoribb jelek: fájdalommal nem járó fekélyek a nemi szerveken vagy a szájban, duzzadt nyirokcsomók, testszerte jelentkező kiütések, láz, rossz közérzet és hajhullás. Kezeletlenül a betegség későbbi szakaszaiban idegrendszeri, szív- és érrendszeri problémák alakulhatnak ki.

Az antibiotikumok – különösen a penicillin – hatékonyan kezelik a szifiliszt, ezért a korai felismerés életmentő lehet, és jelentősen csökkenti a fertőzés továbbadásának kockázatát.

A múlt és a társadalmi jelentőség

A szifilisz a 19–20. század fordulóján Európában és Magyarországon is gyakori volt, gyakran titkolták a betegeket, mert a fertőzéshez társadalmi stigma kapcsolódott. Számos ismert művész és író, köztük Ady Endre, feltételezhetően szifiliszben szenvedett, amely hozzájárult egészségi állapotuk romlásához.

Az antibiotikumok elterjedése után a betegség látszólag visszaszorult, azonban a közelmúltban világszerte újra emelkedő tendenciát mutat, főként a felelőtlen szexuális magatartás és az óvszerhasználat elmaradása miatt.

Hogyan lehet megelőzni?

A szakemberek a következő megelőzési alapelveket hangsúlyozzák:

  • Óvszer használata minden szexuális aktus során.
  • Monogám vagy stabil párkapcsolat.
  • Megfelelő higiénia, saját törölköző használata és alapos kézmosás.

Ha bárki a szifilisz korai jeleit tapasztalja, vagy kockázatos helyzetben vett részt, fontos a szűrővizsgálat felkeresése orvosnál vagy fertőző betegségekre specializálódott szakembernél.
Címlapkép: Getty Images
