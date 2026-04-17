Férfi gyermekorvos nyomja a lány hasát a vizsgálat alatt. Női gyermek fekszik a vizsgálóasztalon a klinikán. Kórházban vannak a coronavírus járvány idején.
Egészség

Hiába a hangzatos kampányígéret: 83 új életmentő gyógyszertől estek el a súlyos betegek, hatalmas a csalódás

Pénzcentrum
2026. április 17. 09:11

Bár a kampányidőszakban az államtitkár már szinte kész tényként kezelte, az utolsó kormányülésen sem született döntés 83 új, innovatív gyógyszer társadalombiztosítási befogadásáról. Szintén elmaradt a határozat az egészségügyi ellátórendszernek szánt 80 milliárd forintos többletforrásról. A betegek és az intézmények így továbbra is hiába várják a beígért intézkedéseket - írja a Népszava.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár még február végén, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján tette meg a bejelentést, miszerint a tavalyi forrásbővítés után idén újabb 80 milliárd forinttal egészítik ki a betegellátás költségvetését.

A tervek szerint ebből az összegből fedezték volna a járóbeteg-ellátás és a laborvizsgálatok megnövekedett költségeit. Emellett ebből finanszírozták volna a speciális eszközök és az új gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását is.

Április elején az államtitkár egy kampányvideóban arról beszélt, hogy az új terápiák támogatásba vétele jelentősen leegyszerűsíti majd a betegek hozzáférését. Akkor azt ígérte, hogy a korábban csak egyedi méltányossággal elérhető gyógyszerek többsége bekerül a normál támogatotti körbe, így vényre is kiváltható lesz a patikákban.

Ez különösen a súlyos, krónikus betegek számára jelentene hatalmas segítséget. Ők ugyanis jelenleg csak hosszas és folyamatosan megújítandó egyedi méltányossági eljárások árán juthatnak hozzá az életmentő készítményekhez.

A gyakorlatban azonban eddig semmi nem változott.

A jogszabály kihirdetése elmaradt, így a készítmények nem kerültek be a társadalombiztosítás által támogatott körbe. A gyártók, az intézmények és a terápiára szoruló betegek egyaránt abban bíztak, hogy a szerdai utolsó kormányülésen végre pont kerül az ügy végére.

Remélték, hogy megnyílik az út az új gyógyszerekhez, valamint az intézményeket stabilizáló többletfinanszírozáshoz, de a döntés ismét elmaradt. A késlekedés okaival és a jogszabály várható kihirdetésével kapcsolatban az illetékes Belügyminisztérium egyelőre nem adott tájékoztatást.
