Hatalmas bejelentés érkezett: két és fél év várakozás után rengeteg magyar beteg kap esélyt a gyógyulásra
Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.
A mostani döntéssel korábban kezelhetetlen, vagy kevésbé eredményesen kezelhető betegségek gyógyítására szolgáló terápiák kerülnek be az államilag támogatott ellátásba. A korszerű terápiák révén a betegek esélyt kapnak a jobb életminőségben eltöltött, hosszabb életre és ez nemcsak a betegek és családtagjaik, hanem a társadalom egésze és a nemzetgazdaság számára is mérhető előnyt jelent.
Ezen új gyógyszerek elérhetővé válása egyben felzárkózást is jelent: a magyar betegek végre hozzáférhetnek számos olyan modern terápiához, amelyek a környező országokban már korábban is elérhetők voltak.
Fontos a kiszámíthatóság és a rendszeresség
Minden új hatóanyag befogadása a reményt és a gyógyulás lehetőségét jelenti a magyar betegek számára, ezért az innováció támogatása közös társadalmi érdekünk. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a technológiai fejlődés gyorsasága és a nemzetközi gyakorlat is azt diktálja: a mostanihoz hasonló lépésnek nem eseti, hosszú évek után történő egyszeri eseménynek, hanem egy kiszámítható, jogszabályilag rögzített és rendszeres folyamat részeinek kell lenniük. A rendszeresség és kiszámíthatóság a garancia arra, hogy hogy a tudomány legújabb eredményei ne elvont ígéretek maradjanak, hanem az új gyógyszereken keresztül ténylegesen is eljussanak a betegekhez. Bízunk abban, hogy az új egészségpolitikai kormányzat Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével nyitott lesz a közös gondolkodásra annak érdekében, hogy az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés tovább javulhasson a magyar betegek számára, hiszen még a mostani döntés után is számos új terápia vár befogadásra
– mondta Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.
A mostani döntés kiemelten fontos, hiszen az Európai Unió átlagához képest is jelentősen lassabban jutnak a magyarok hozzá az új terápiákhoz - pedig az időben elérhető, modern kezelések akár életeket is menthetnek. Éppen ezért lényeges, hogy a következő hónapokban ez a folyamat folytatódjon, és ne torpanjon meg. Bízunk benne, hogy az új egészségügyi minisztérium elkötelezettségével és a közös szakmai gondolkodás megerősödésével az új terápiák a jövőben nem évek, hanem hónapok alatt válhatnak elérhetővé a magyar betegek számára
- tette hozzá az igazgató.
Kiemelte, a mostani döntés előkészítésén mind a Belügyminisztérium képviselői és a NEAK munkatársai, mind a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségipari miniszteri biztosa, a Miniszterelnökség betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa nagyon sokat dolgoztak, ezt a munkát pedig megelőzte és kiegészítette az AIPM tagvállalataiban végzett komoly munka.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Fontos lenne, hogy a következő hónapokban ez a folyamat ne álljon meg: az új egészségügyi minisztérium elkötelezettsége mellett bízunk benne, hogy az új terápiák nem évek, hanem hónapok alatt válnak majd elérhetővé a magyar betegek számára. Ebben segíthet a NEAK ezirányú hatásköreinek kiszélesítése és a jogszabályalkotási kényszer minimalizálása, amelyre az új szakmai döntéshozatal felállításával lehetőség nyílik
– emelte ki.
Új út nyílt meg a betegek előtt
A szakmai párbeszédek során az ágazati szereplők egyetértenek abban, hogy a kiszámíthatóság nemcsak a betegek esélyegyenlőségét növeli, hanem a költségvetés tervezhetőségét és az ország versenyképességét is javítja. Egy rendszeres, kiszámítható és következetes befogadási rendszer csökkenti a befektetői bizonytalanságot, ösztönzi a hazai kutatás-fejlesztési aktivitást, stabil együttműködési keretet teremt az állam és az ipar között és ami a legfontosabb, esélyt ad a magyar betegeknek a gyógyuláshoz, a jobb életminőséghez és a családok terheinek csökkentéséhez.
A mostani bejelentés egy fontos és üdvözlendő lépés a helyes irányba. Dr. Szalóki Katalin hozzátette: „A célunk továbbra is az, hogy a magyar egészségügyi ökoszisztéma minden szereplője közösen dolgozzon egy olyan környezet kialakításán, ahol a legmodernebb terápiákhoz való hozzáférés folyamatos, rendszeres, gyors és kiszámítható, biztosítva ezzel a magyar betegek számára az esélyegyenlőséget és a magas színvonalú ellátást.”
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.