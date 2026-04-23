Hatalmas bejelentés érkezett: két és fél év várakozás után rengeteg magyar beteg kap esélyt a gyógyulásra

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

A mostani döntéssel korábban kezelhetetlen, vagy kevésbé eredményesen kezelhető betegségek gyógyítására szolgáló terápiák kerülnek be az államilag támogatott ellátásba. A korszerű terápiák révén a betegek esélyt kapnak a jobb életminőségben eltöltött, hosszabb életre és ez nemcsak a betegek és családtagjaik, hanem a társadalom egésze és a nemzetgazdaság számára is mérhető előnyt jelent.

Ezen új gyógyszerek elérhetővé válása egyben felzárkózást is jelent: a magyar betegek végre hozzáférhetnek számos olyan modern terápiához, amelyek a környező országokban már korábban is elérhetők voltak.

Fontos a kiszámíthatóság és a rendszeresség

Minden új hatóanyag befogadása a reményt és a gyógyulás lehetőségét jelenti a magyar betegek számára, ezért az innováció támogatása közös társadalmi érdekünk. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a technológiai fejlődés gyorsasága és a nemzetközi gyakorlat is azt diktálja: a mostanihoz hasonló lépésnek nem eseti, hosszú évek után történő egyszeri eseménynek, hanem egy kiszámítható, jogszabályilag rögzített és rendszeres folyamat részeinek kell lenniük. A rendszeresség és kiszámíthatóság a garancia arra, hogy hogy a tudomány legújabb eredményei ne elvont ígéretek maradjanak, hanem az új gyógyszereken keresztül ténylegesen is eljussanak a betegekhez. Bízunk abban, hogy az új egészségpolitikai kormányzat Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével nyitott lesz a közös gondolkodásra annak érdekében, hogy az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés tovább javulhasson a magyar betegek számára, hiszen még a mostani döntés után is számos új terápia vár befogadásra

– mondta Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.

A mostani döntés kiemelten fontos, hiszen az Európai Unió átlagához képest is jelentősen lassabban jutnak a magyarok hozzá az új terápiákhoz - pedig az időben elérhető, modern kezelések akár életeket is menthetnek. Éppen ezért lényeges, hogy a következő hónapokban ez a folyamat folytatódjon, és ne torpanjon meg. Bízunk benne, hogy az új egészségügyi minisztérium elkötelezettségével és a közös szakmai gondolkodás megerősödésével az új terápiák a jövőben nem évek, hanem hónapok alatt válhatnak elérhetővé a magyar betegek számára

- tette hozzá az igazgató.

Kiemelte, a mostani döntés előkészítésén mind a Belügyminisztérium képviselői és a NEAK munkatársai, mind a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségipari miniszteri biztosa, a Miniszterelnökség betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa nagyon sokat dolgoztak, ezt a munkát pedig megelőzte és kiegészítette az AIPM tagvállalataiban végzett komoly munka.

Fontos lenne, hogy a következő hónapokban ez a folyamat ne álljon meg: az új egészségügyi minisztérium elkötelezettsége mellett bízunk benne, hogy az új terápiák nem évek, hanem hónapok alatt válnak majd elérhetővé a magyar betegek számára. Ebben segíthet a NEAK ezirányú hatásköreinek kiszélesítése és a jogszabályalkotási kényszer minimalizálása, amelyre az új szakmai döntéshozatal felállításával lehetőség nyílik

– emelte ki.

Új út nyílt meg a betegek előtt

A szakmai párbeszédek során az ágazati szereplők egyetértenek abban, hogy a kiszámíthatóság nemcsak a betegek esélyegyenlőségét növeli, hanem a költségvetés tervezhetőségét és az ország versenyképességét is javítja. Egy rendszeres, kiszámítható és következetes befogadási rendszer csökkenti a befektetői bizonytalanságot, ösztönzi a hazai kutatás-fejlesztési aktivitást, stabil együttműködési keretet teremt az állam és az ipar között és ami a legfontosabb, esélyt ad a magyar betegeknek a gyógyuláshoz, a jobb életminőséghez és a családok terheinek csökkentéséhez.

A mostani bejelentés egy fontos és üdvözlendő lépés a helyes irányba. Dr. Szalóki Katalin hozzátette: „A célunk továbbra is az, hogy a magyar egészségügyi ökoszisztéma minden szereplője közösen dolgozzon egy olyan környezet kialakításán, ahol a legmodernebb terápiákhoz való hozzáférés folyamatos, rendszeres, gyors és kiszámítható, biztosítva ezzel a magyar betegek számára az esélyegyenlőséget és a magas színvonalú ellátást.”