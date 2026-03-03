2026. március 3. kedd Kornélia
Egy fehér köpenyes orvos ül az asztalnál, és bélyegzővel látja el a dokumentumot. Orvosi kézbélyegző a vényen. Az orvos az íróasztalánál írja a receptet. Az orvos az asztalnál ül és aláírva kiállítja a receptet.
Egészség

Tömeges felmondás fenyeget az egyik legnagyobb hazai kórházban: ezt követelik az orvosok

Pénzcentrum
2026. március 3. 08:45

Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt, ami a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességét is veszélybe sodorhatja.

Súlyos vezetői és szakmai válság alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI): 27 orvos – köztük 16 szakorvos és 11 rezidens – ügyvédi letétbe helyezte felmondását, és ultimátumot adott az intézmény főigazgatójának. Amennyiben Dr. Ézsi Robin március 5-én 16 óráig nem távozik posztjáról, a teljes csoport elhagyja a kórházat, ami a lap szerint gyakorlatilag működésképtelenné tenné az intézményt - írja a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közös nyilatkozatban a szakemberek fenntarthatatlan túlterheltségről, elégtelen orvoslétszámról és tartós munkahelyi stresszről írnak. Álláspontjuk szerint a kialakult helyzetért jelentős részben a főigazgató szakmai kompetenciájának hiányosságai felelősek. Korábbi egységes fellépésük nem vezetett változáshoz, ezért most azonnali vezetőváltást követelnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A követelések között szerepel, hogy a munkáltató mentse fel Ézsi Robint, nevezzen ki pszichiátriai szakvizsgával rendelkező megbízott főigazgatót, majd 2026-ban olyan pályázatot írjon ki a posztra, amelynek feltétele a pszichiátriai szakorvosi képesítés. A dokumentum szerint a felmondásokat visszavonják, ha a vezetőváltás határidőig megtörténik. A 24.hu kiemeli: az érintett szakembergárda pótlása átvezénylésekkel az Országos Kórházi Főigazgatóság számára reálisan nem megoldható.

Az ügyben megszólalt a Magyar Orvosok Szakszervezete is, amely közzétette az ügyvédi letétbe helyezett dokumentumot. A konfliktus hátterében az is szerepet játszik, hogy korábban nyilvánosságra került: Ézsi Robin 2009-ben egy, mágiával és asztrológiával is foglalkozó akadémiát vezetett. A főigazgató ezt azzal hárította, hogy a több mint másfél évtizede lezárt tevékenység nem releváns jelenlegi munkája szempontjából, és határozottan tagadta, hogy áltudománnyal foglalkozna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A válság túlmutat az intézmény falain. A Magyar Orvosi Kamara szerint, ha nem rendeződik a helyzet, a fővárosi pszichiáterek többsége áprilistól nem vállalna a kötelezőn felüli ügyeleteket, ami a budapesti pszichiátriai ellátás összeomlásával fenyeget. Több mint ötszáz pszichiáter írta alá a főigazgató menesztését követelő petíciót, és szakmai szervezetek is szolidaritásukat fejezték ki a Nyírő OPAI dolgozóival.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #Budapest #egészségügy #stressz #válság #munkaerőhiány #egészségügyi dolgozók #orvosok #mentális egészség #kórházi ellátás

