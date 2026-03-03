Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
Tömeges felmondás fenyeget az egyik legnagyobb hazai kórházban: ezt követelik az orvosok
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt, ami a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességét is veszélybe sodorhatja.
Súlyos vezetői és szakmai válság alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI): 27 orvos – köztük 16 szakorvos és 11 rezidens – ügyvédi letétbe helyezte felmondását, és ultimátumot adott az intézmény főigazgatójának. Amennyiben Dr. Ézsi Robin március 5-én 16 óráig nem távozik posztjáról, a teljes csoport elhagyja a kórházat, ami a lap szerint gyakorlatilag működésképtelenné tenné az intézményt - írja a 24.hu.
A közös nyilatkozatban a szakemberek fenntarthatatlan túlterheltségről, elégtelen orvoslétszámról és tartós munkahelyi stresszről írnak. Álláspontjuk szerint a kialakult helyzetért jelentős részben a főigazgató szakmai kompetenciájának hiányosságai felelősek. Korábbi egységes fellépésük nem vezetett változáshoz, ezért most azonnali vezetőváltást követelnek.
A követelések között szerepel, hogy a munkáltató mentse fel Ézsi Robint, nevezzen ki pszichiátriai szakvizsgával rendelkező megbízott főigazgatót, majd 2026-ban olyan pályázatot írjon ki a posztra, amelynek feltétele a pszichiátriai szakorvosi képesítés. A dokumentum szerint a felmondásokat visszavonják, ha a vezetőváltás határidőig megtörténik. A 24.hu kiemeli: az érintett szakembergárda pótlása átvezénylésekkel az Országos Kórházi Főigazgatóság számára reálisan nem megoldható.
Az ügyben megszólalt a Magyar Orvosok Szakszervezete is, amely közzétette az ügyvédi letétbe helyezett dokumentumot. A konfliktus hátterében az is szerepet játszik, hogy korábban nyilvánosságra került: Ézsi Robin 2009-ben egy, mágiával és asztrológiával is foglalkozó akadémiát vezetett. A főigazgató ezt azzal hárította, hogy a több mint másfél évtizede lezárt tevékenység nem releváns jelenlegi munkája szempontjából, és határozottan tagadta, hogy áltudománnyal foglalkozna.
A válság túlmutat az intézmény falain. A Magyar Orvosi Kamara szerint, ha nem rendeződik a helyzet, a fővárosi pszichiáterek többsége áprilistól nem vállalna a kötelezőn felüli ügyeleteket, ami a budapesti pszichiátriai ellátás összeomlásával fenyeget. Több mint ötszáz pszichiáter írta alá a főigazgató menesztését követelő petíciót, és szakmai szervezetek is szolidaritásukat fejezték ki a Nyírő OPAI dolgozóival.
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
