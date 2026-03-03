Tömeges felmondás fenyeget az egyik legnagyobb hazai kórházban: ezt követelik az orvosok

Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt, ami a fővárosi pszichiátriai ellátás működőképességét is veszélybe sodorhatja.

Súlyos vezetői és szakmai válság alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI): 27 orvos – köztük 16 szakorvos és 11 rezidens – ügyvédi letétbe helyezte felmondását, és ultimátumot adott az intézmény főigazgatójának. Amennyiben Dr. Ézsi Robin március 5-én 16 óráig nem távozik posztjáról, a teljes csoport elhagyja a kórházat, ami a lap szerint gyakorlatilag működésképtelenné tenné az intézményt - írja a 24.hu.

A közös nyilatkozatban a szakemberek fenntarthatatlan túlterheltségről, elégtelen orvoslétszámról és tartós munkahelyi stresszről írnak. Álláspontjuk szerint a kialakult helyzetért jelentős részben a főigazgató szakmai kompetenciájának hiányosságai felelősek. Korábbi egységes fellépésük nem vezetett változáshoz, ezért most azonnali vezetőváltást követelnek.

A követelések között szerepel, hogy a munkáltató mentse fel Ézsi Robint, nevezzen ki pszichiátriai szakvizsgával rendelkező megbízott főigazgatót, majd 2026-ban olyan pályázatot írjon ki a posztra, amelynek feltétele a pszichiátriai szakorvosi képesítés. A dokumentum szerint a felmondásokat visszavonják, ha a vezetőváltás határidőig megtörténik. A 24.hu kiemeli: az érintett szakembergárda pótlása átvezénylésekkel az Országos Kórházi Főigazgatóság számára reálisan nem megoldható.

Az ügyben megszólalt a Magyar Orvosok Szakszervezete is, amely közzétette az ügyvédi letétbe helyezett dokumentumot. A konfliktus hátterében az is szerepet játszik, hogy korábban nyilvánosságra került: Ézsi Robin 2009-ben egy, mágiával és asztrológiával is foglalkozó akadémiát vezetett. A főigazgató ezt azzal hárította, hogy a több mint másfél évtizede lezárt tevékenység nem releváns jelenlegi munkája szempontjából, és határozottan tagadta, hogy áltudománnyal foglalkozna.

A válság túlmutat az intézmény falain. A Magyar Orvosi Kamara szerint, ha nem rendeződik a helyzet, a fővárosi pszichiáterek többsége áprilistól nem vállalna a kötelezőn felüli ügyeleteket, ami a budapesti pszichiátriai ellátás összeomlásával fenyeget. Több mint ötszáz pszichiáter írta alá a főigazgató menesztését követelő petíciót, és szakmai szervezetek is szolidaritásukat fejezték ki a Nyírő OPAI dolgozóival.