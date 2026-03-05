Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
Múlt héten 45 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ számolt be csütörtöki heti jelentésében. Az előző héten még 55 700 ilyen esetet regisztráltak.
Február 23. és március 1. között összesen 229 700 ember kereste fel orvosát légúti fertőzés tüneteivel. A kilencedik héten orvoshoz fordult betegek 40,9 százaléka gyermek volt. A 15–34 éves korosztály aránya 30,6 százalékot tett ki, a 35–59 éveseké 21,3 százalék volt, míg a 60 év felettiek aránya 7,2 százalékot ért el.
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest. Két területen, Csongrád-Csanád vármegye és Pest vármegye esetében emelkedést mértek.
Akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett: Hajdú-Bihar vármegye és Tolna vármegye területéről. A tömeges megbetegedések egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek.
Súlyos, akut légúti fertőzés miatt a múlt héten 195 beteget vettek fel kórházba. Közülük 12-en szorultak intenzív vagy szubintenzív ellátásra.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.