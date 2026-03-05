2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
influenza, járvány, megbetegedés
Egészség

Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély

Pénzcentrum
2026. március 5. 16:33

Múlt héten 45 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ számolt be csütörtöki heti jelentésében. Az előző héten még 55 700 ilyen esetet regisztráltak.

Február 23. és március 1. között összesen 229 700 ember kereste fel orvosát légúti fertőzés tüneteivel. A kilencedik héten orvoshoz fordult betegek 40,9 százaléka gyermek volt. A 15–34 éves korosztály aránya 30,6 százalékot tett ki, a 35–59 éveseké 21,3 százalék volt, míg a 60 év felettiek aránya 7,2 százalékot ért el.

A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest. Két területen, Csongrád-Csanád vármegye és Pest vármegye esetében emelkedést mértek.

Akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett: Hajdú-Bihar vármegye és Tolna vármegye területéről. A tömeges megbetegedések egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek.

Súlyos, akut légúti fertőzés miatt a múlt héten 195 beteget vettek fel kórházba. Közülük 12-en szorultak intenzív vagy szubintenzív ellátásra.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #kórház #iskola #járvány #fertőzés #betegség #influenzajárvány #gyermekek #járványhelyzet

