egészség, mozgásszervi panaszok
Egészség

Egészségügyi állapotáról vallott Molnár Piroska: így van most a legendás magyar színésznő

Pénzcentrum
2026. március 5. 09:24

Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll, noha súlyos mozgásszervi panaszai miatt már csak bottal tud járni, és a kerekesszék az életében sem csupán színpadi kellék - írja a Blikk.

Molnár Piroska a Story magazinnak adott interjúban őszintén beszélt egészségi állapotáról, egyre súlyosbodó mozgásszervi problémáiról, valamint arról, hogyan befolyásolja mindez a mindennapjait és a színpadi munkáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elmondása szerint évek óta erős ízületi fájdalmak gyötrik, a közlekedés pedig a hétköznapokban is egyre nagyobb kihívást jelent számára. "Egyre nagyobb kaland kimozdulni itthonról. Nehezemre esik, pedig szeretem a munkámat" – fogalmazott. Úgy érzi, nyolcvanévesen már nem vállalna be egy térdműtétet, mert szerinte ebben az életkorban nem érdemes ilyen beavatkozásba belevágni. Vigasztalja viszont, hogy a közönség a bottal együtt is szeretettel és elfogadással fogadja.

Jelenleg is nyolc futó előadásban játszik. Ezek egyike a Csengetett, Mylord?, amelyben kerekesszékben ülve alakítja a szerepét. Eredetileg ágyjelenetet terveztek számára, ám a rendezés során a praktikum, és a színpadi látvány érdekében végül a tolószék mellett döntöttek. Molnár Piroska keserédes humorral jegyezte meg, hogy ez a megoldás számára nemcsak kényelmes, hanem egyfajta felkészülés is a jövőre. "Azt hiszem, erre lassan rászorulok majd a civil életben is" – mondta, majd hozzátette: ha ennek kell jönnie, emelt fővel fogadja el a sorsát.

Úgy fogalmazott, amíg a színházak igényt tartanak rá, becsülettel elvégzi a dolgát, és a nézőit semmilyen körülmények között nem hagyja cserben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #interjú #sztár #betegség #műtét #színész #idős #kultúra #színésznő #öregedés

