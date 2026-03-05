A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg egy kiskunfélegyházi kacsatelep állományát.
Egészségügyi állapotáról vallott Molnár Piroska: így van most a legendás magyar színésznő
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll, noha súlyos mozgásszervi panaszai miatt már csak bottal tud járni, és a kerekesszék az életében sem csupán színpadi kellék - írja a Blikk.
Molnár Piroska a Story magazinnak adott interjúban őszintén beszélt egészségi állapotáról, egyre súlyosbodó mozgásszervi problémáiról, valamint arról, hogyan befolyásolja mindez a mindennapjait és a színpadi munkáját.
Elmondása szerint évek óta erős ízületi fájdalmak gyötrik, a közlekedés pedig a hétköznapokban is egyre nagyobb kihívást jelent számára. "Egyre nagyobb kaland kimozdulni itthonról. Nehezemre esik, pedig szeretem a munkámat" – fogalmazott. Úgy érzi, nyolcvanévesen már nem vállalna be egy térdműtétet, mert szerinte ebben az életkorban nem érdemes ilyen beavatkozásba belevágni. Vigasztalja viszont, hogy a közönség a bottal együtt is szeretettel és elfogadással fogadja.
Jelenleg is nyolc futó előadásban játszik. Ezek egyike a Csengetett, Mylord?, amelyben kerekesszékben ülve alakítja a szerepét. Eredetileg ágyjelenetet terveztek számára, ám a rendezés során a praktikum, és a színpadi látvány érdekében végül a tolószék mellett döntöttek. Molnár Piroska keserédes humorral jegyezte meg, hogy ez a megoldás számára nemcsak kényelmes, hanem egyfajta felkészülés is a jövőre. "Azt hiszem, erre lassan rászorulok majd a civil életben is" – mondta, majd hozzátette: ha ennek kell jönnie, emelt fővel fogadja el a sorsát.
Úgy fogalmazott, amíg a színházak igényt tartanak rá, becsülettel elvégzi a dolgát, és a nézőit semmilyen körülmények között nem hagyja cserben.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
