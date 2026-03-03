2026. március 3. kedd Kornélia
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A sebész a műtét előtt maszkot visel a fertőzés megelőzése érdekében.
Egészség

Újraéled a hálapénz? „Alapítványi hozzájárulást” kértek egy hazai kórházban

Pénzcentrum
2026. március 3. 09:46

Egy fővárosi idős betegnek egy közfinanszírozott egynapos sebészeti beavatkozását csak alapítványi „adomány” befizetése után végeztek el. A Belügyminisztérium szerint az ilyen gyakorlat jogszerűtlen, írja a 24.hu.

Egy idős, budapesti beteg története alapján vetődött fel, hogy egy közfinanszírozott egynapos sebészeti ellátáshoz csak „alapítványi hozzájárulás” ellenében lehet hozzájutni. A beteg az állami időpontfoglaló rendszerben kapott időpontot a százhalombattai szakrendelő kézsebészeti ellátására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lánya elmondása szerint a helyszínen azzal fogadták őket, hogy a páciens nem az adott intézményhez tartozik, és csak akkor végzik el a műtétet, ha műtétenként 150 ezer forint adományt fizetnek az intézményt működtető alapítványnak. A család szerint a helyzet rendkívül megdöbbentő volt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orvos azzal indokolta a kérést, hogy a magánszektorban a beavatkozás jóval többe kerülne. A család kezdetben elfogadta az ajánlatot, később azonban írásban szerették volna megkapni a fizetés részleteit és az aláírandó dokumentumokat. Erre nem érkezett válasz, telefonon viszont azt közölték az idős nővel, hogy az összeget a műtét napján, a helyszínen kell rendezni, készpénzben vagy bankkártyával.

A Belügyminisztérium az esettel kapcsolatban közölte: a szerződéssel rendelkező közfinanszírozott szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás terhére nyújtott ellátásért nem kérhet térítési díjat. Kivétel lehet, ha a beteg nem rendelkezik érvényes taj-kártyával, vagy olyan szolgáltatást venne igénybe, amely nem finanszírozható az egészségbiztosításból.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tárca szerint hivatalos bejelentés nem érkezett az ügyről, ugyanakkor a beteg panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához, a megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalához vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz.

Az érintett család azért nem élt ezekkel a lehetőségekkel, mert attól tartottak, hogy az idős asszony ellátása veszélybe kerülhet. A történtek ráadásul bizonytalanságot keltettek bennük, mivel úgy érzékelték, hogy a korábbi paraszolvencia helyét egyre inkább az ilyen, műtéthez kötött „kiegészítések” veszik át.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #Budapest #egészségügy #beteg #belügyminisztérium #betegek #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:39
09:30
09:15
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
3 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
1 hónapja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
5 napja
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
5
2 hete
Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 06:27
Hatalmas változás érik a Lidl polcain: egyre jobban látni, mi várhat a magyar vásárlókra
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 06:15
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Agrárszektor  |  2026. március 3. 08:59
Új őrület jöhet a földeken? Egyre többen termelhetik így a növényeket
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel