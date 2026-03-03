Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
Újraéled a hálapénz? „Alapítványi hozzájárulást” kértek egy hazai kórházban
Egy fővárosi idős betegnek egy közfinanszírozott egynapos sebészeti beavatkozását csak alapítványi „adomány” befizetése után végeztek el. A Belügyminisztérium szerint az ilyen gyakorlat jogszerűtlen, írja a 24.hu.
Egy idős, budapesti beteg története alapján vetődött fel, hogy egy közfinanszírozott egynapos sebészeti ellátáshoz csak „alapítványi hozzájárulás” ellenében lehet hozzájutni. A beteg az állami időpontfoglaló rendszerben kapott időpontot a százhalombattai szakrendelő kézsebészeti ellátására.
Lánya elmondása szerint a helyszínen azzal fogadták őket, hogy a páciens nem az adott intézményhez tartozik, és csak akkor végzik el a műtétet, ha műtétenként 150 ezer forint adományt fizetnek az intézményt működtető alapítványnak. A család szerint a helyzet rendkívül megdöbbentő volt.
Az orvos azzal indokolta a kérést, hogy a magánszektorban a beavatkozás jóval többe kerülne. A család kezdetben elfogadta az ajánlatot, később azonban írásban szerették volna megkapni a fizetés részleteit és az aláírandó dokumentumokat. Erre nem érkezett válasz, telefonon viszont azt közölték az idős nővel, hogy az összeget a műtét napján, a helyszínen kell rendezni, készpénzben vagy bankkártyával.
A Belügyminisztérium az esettel kapcsolatban közölte: a szerződéssel rendelkező közfinanszírozott szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás terhére nyújtott ellátásért nem kérhet térítési díjat. Kivétel lehet, ha a beteg nem rendelkezik érvényes taj-kártyával, vagy olyan szolgáltatást venne igénybe, amely nem finanszírozható az egészségbiztosításból.
A tárca szerint hivatalos bejelentés nem érkezett az ügyről, ugyanakkor a beteg panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához, a megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalához vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz.
Az érintett család azért nem élt ezekkel a lehetőségekkel, mert attól tartottak, hogy az idős asszony ellátása veszélybe kerülhet. A történtek ráadásul bizonytalanságot keltettek bennük, mivel úgy érzékelték, hogy a korábbi paraszolvencia helyét egyre inkább az ilyen, műtéthez kötött „kiegészítések” veszik át.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
