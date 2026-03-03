Újraéled a hálapénz? „Alapítványi hozzájárulást” kértek egy hazai kórházban

Egy fővárosi idős betegnek egy közfinanszírozott egynapos sebészeti beavatkozását csak alapítványi „adomány” befizetése után végeztek el. A Belügyminisztérium szerint az ilyen gyakorlat jogszerűtlen, írja a 24.hu.

Egy idős, budapesti beteg története alapján vetődött fel, hogy egy közfinanszírozott egynapos sebészeti ellátáshoz csak „alapítványi hozzájárulás” ellenében lehet hozzájutni. A beteg az állami időpontfoglaló rendszerben kapott időpontot a százhalombattai szakrendelő kézsebészeti ellátására.

Lánya elmondása szerint a helyszínen azzal fogadták őket, hogy a páciens nem az adott intézményhez tartozik, és csak akkor végzik el a műtétet, ha műtétenként 150 ezer forint adományt fizetnek az intézményt működtető alapítványnak. A család szerint a helyzet rendkívül megdöbbentő volt.

Az orvos azzal indokolta a kérést, hogy a magánszektorban a beavatkozás jóval többe kerülne. A család kezdetben elfogadta az ajánlatot, később azonban írásban szerették volna megkapni a fizetés részleteit és az aláírandó dokumentumokat. Erre nem érkezett válasz, telefonon viszont azt közölték az idős nővel, hogy az összeget a műtét napján, a helyszínen kell rendezni, készpénzben vagy bankkártyával.

A Belügyminisztérium az esettel kapcsolatban közölte: a szerződéssel rendelkező közfinanszírozott szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás terhére nyújtott ellátásért nem kérhet térítési díjat. Kivétel lehet, ha a beteg nem rendelkezik érvényes taj-kártyával, vagy olyan szolgáltatást venne igénybe, amely nem finanszírozható az egészségbiztosításból.

A tárca szerint hivatalos bejelentés nem érkezett az ügyről, ugyanakkor a beteg panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához, a megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalához vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz.

Az érintett család azért nem élt ezekkel a lehetőségekkel, mert attól tartottak, hogy az idős asszony ellátása veszélybe kerülhet. A történtek ráadásul bizonytalanságot keltettek bennük, mivel úgy érzékelték, hogy a korábbi paraszolvencia helyét egyre inkább az ilyen, műtéthez kötött „kiegészítések” veszik át.