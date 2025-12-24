Leginkább a magasabban fekvő területeket boríthatja ma be hóréteg, riasztásról eddig nem jött hír.
Ez az ünnep valódi üzenete: megszólalt Erdő Péter bíboros, szerinte ezt felejti el mindenki
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta, miközben értékelte az új pápa első hónapjait és a jubileumi szentév lelki gyümölcseit is.
Erdő Péter bíboros az MTI-nek adott karácsonyi nyilatkozatában arra kérte a híveket, hogy az ünnep idején különösen törekedjenek a kölcsönös megértésre és a kedvességre egymás iránt. A főpásztor szerint a Szent Család példája segíthet abban, hogy kapcsolatainkban a türelem és a szeretet kerüljön előtérbe.
Az angyali üdvözlet szavaira utalva – "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a Földön az embereknek, akiket Isten szeret" – a bíboros kifejtette: az Isten és az ember közötti harmónia szükségszerűen elvezet az emberek közötti békéhez is. Hangsúlyozta, hogy ehhez nem elég a vágy, hanem tudatos cselekvésre és imádságra is szükség van. Karácsony különösen alkalmas arra, hogy környezetünkben a béke követei legyünk.
A békesség megteremtésének fontos feltételeként említette a hála gyakorlását. Szerinte meg kell tanulnunk észrevenni életünk szépségeit, és elsősorban a Gondviselésnek, valamint szeretteinknek kell köszönetet mondanunk mindezért. A hálás szemlélet segít megtalálni a belső békét és a tartósabb boldogságot.
A hit és a békesség szoros kapcsolatára mutatott rá, amikor arról beszélt, hogy lelkünkben először rendnek kell lennie, hogy megszülethessen a béke. Amikor felismerjük Istent mint minden létező alapját, és megértjük, hogy a világot szeretetből teremtette, természetes módon igyekszünk igazodni az általa alkotott rendhez. Ennek gyümölcseként alakulhat ki életünkben a béke, amelyet a bíboros "a rend nyugalmának" nevezett.
Külön is felhívta a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. Rámutatott, hogy szavaink gyakran tetteket készítenek elő, és történelmi példákkal érzékeltette: az ókortól a magyar irodalmi hagyományokig sokszor a verbális agresszió előzte meg a fizikai összecsapásokat. "Az ember természeténél fogva jobb, mint amilyen cselekvésekre néha akarattal elszánja magát" – fogalmazott, és óva intett attól, hogy felelőtlenül bánjunk szavaink erejével.
A karácsony megéléséről szólva megjegyezte, hogy az ünnep gyakran mintegy "ránk szakad": hirtelen érkezik, miközben kevesen készülnek rá tudatosan. Hozzátette, Jézus születése is váratlanul érte az emberiséget, és csak kevesen várták őt valódi nyitottsággal. Mégis arra buzdított, hogy az ünnepi időszakban különösen figyeljünk azokra, akik segítségre szorulnak. Így válhat karácsonyunk valódi beteljesedéssé, amikor "Jézus személye maga köré rendezi a dolgokat".
Az elmúlt év egyházi eseményeit értékelve kitért XIV. Leó pápa májusi megválasztására is. Megállapította, hogy az új egyházfő eddig nem hajtott végre gyors, radikális reformokat, ám intézkedéseit kedvezően fogadták mind a hívek, mind az egyházi szakértők. Első gesztusai azt mutatják, hogy nagyra értékeli és tiszteletben tartja az egyházi hagyományt.
A bíboros "felszabadító" lépésnek nevezte, hogy XIV. Leó pápa már megválasztása után hamar összehívta a bíborosokat tanácskozásra, és januárban újabb konzisztóriumot tart. Ez szerinte azt jelzi, hogy bár az egyházfő nem hangsúlyozza külön a demokratikus működés jelszavait, gyakorlatában mégis teret ad a közös gondolkodásnak és a kollegiális döntéshozatalnak.
A szegények iránti elkötelezettség terén az új pápa folytatja elődje munkáját, de amerikai származása miatt némileg más szemszögből közelíti meg a társadalmi igazságosság kérdéseit. Pápasága kezdetétől egyértelműen a béke mellett kötelezte el magát, és globális szemlélettel igyekszik tekinteni az egyház és a világ problémáira.
Látogatása Niceában, az első egyetemes zsinat helyszínén, valamint törökországi és libanoni útjai azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet szentel a keresztények egységének, a vallásközi párbeszédnek és a közel-keleti térség szenvedő népei iránti szolidaritásnak.
Végezetül a jubileumi szentévről szólva kiemelte a "a remény zarándokai" jelszó sikerét. Számos zarándoklat szerveződött nemcsak Rómába, hanem más, búcsúkiváltságot kapott templomokba is. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében különösen népszerű volt a péliföldszentkereszti kegytemplom, ahol a szalézi szerzetesek gazdag lelki programokkal fogadták a zarándokokat.
címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
