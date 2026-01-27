Nagyon fontos gyerekvakcinából van hiány Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, terjed a fertőzés

Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik. A fertőzések elsősorban Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terjednek.

Az RTL Híradó információi szerint az elmúlt tizenkét hónapban nagyjából a kétszeresére emelkedett a hepatitis A vírus által okozott megbetegedések száma hazánkban. A járványügyi adatok alapján a fertőzés terjedése szempontjából különösen érintettnek számít Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol a fővárosban és Miskolc környékén több fertőzési gócpont is kialakult.

Az egészségügyi szakemberek a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet. Ennek két alapvető pillére van: egyrészt a védőoltás beadatása, másrészt a megfelelő higiéniai gyakorlatok követése, különös tekintettel a rendszeres és alapos kézmosásra.

Aggasztó fejlemény ugyanakkor, hogy a gyermekek immunizálására szolgáló oltóanyag jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben. Háziorvosok és gyógyszertárak egyaránt jelezték a televíziónak, hogy a gyermekek számára kifejlesztett vakcina átmenetileg hiánycikké vált.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ megkeresésre azt közölte, hogy miközben a felnőttek oltására alkalmas készítmény továbbra is hozzáférhető, a gyermekek védőoltása "az egyik legnagyobb nagykereskedőnél korlátozott számban még elérhető".