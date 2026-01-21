2026. január 21. szerda Ágnes
-8 °C Budapest
kórház kórházi ágy
Egészség

Látogatási tilalmat rendelt el egy vidéki kórház: bedurrant a járvány, szigorítani kellett

Pénzcentrum
2026. január 21. 21:06

Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendelt el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központja. A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben. Az országos helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyetlen hét alatt több mint 42 ezren keresték fel orvosukat influenzaszerű panaszokkal.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának vezetése azonnali hatállyal megtiltotta a betegek látogatását az intézmény valamennyi fekvőbeteg-szakellátó osztályán. Az intézkedés hátterében az áll, hogy az influenzás esetek száma átlépte a járványküszöböt.

A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán erősítette meg az MTI-nek, hogy a korlátozás egyaránt vonatkozik a szegedi, a szentesi és a deszki betegellátó egységekre.

A tilalom hatályának időtartamát nem határozták meg pontosan. Az intézkedés a járványhelyzet javulásáig, visszavonásig marad érvényben.

Az országos járványügyi helyzet aggasztó képet mutat. A január második hetére vonatkozó adatok alapján jelentős emelkedés látható az influenzaszerű megbetegedések számában: több mint 42 ezer ember kereste fel orvosát ilyen tünetekkel, ami számottevően meghaladja a 2025-ös év azonos időszakának adatait.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A kórházi ellátórendszerre egyre nagyobb teher nehezedik. A héten 186 páciens szorult kórházi kezelésre súlyos légúti fertőzés miatt, közülük 17 beteg állapota olyan kritikus volt, hogy intenzív osztályon kellett ellátni őket.

A járványhelyzetet tovább súlyosbítja, hogy már a tavalyi év végén is gondot okozott az influenza elleni védőoltás hiánya, és a probléma azóta sem oldódott meg. Számos gyógyszertárban jelenleg sem érhető el a vakcina.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #kórház #járvány #fertőzés #egészségügy #védőoltás #szeged #vakcina #influenzajárvány #kórházi ellátás

