Látogatási tilalmat rendelt el egy vidéki kórház: bedurrant a járvány, szigorítani kellett

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának vezetése azonnali hatállyal megtiltotta a betegek látogatását az intézmény valamennyi fekvőbeteg-szakellátó osztályán. Az intézkedés hátterében az áll, hogy az influenzás esetek száma átlépte a járványküszöböt.

A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán erősítette meg az MTI-nek, hogy a korlátozás egyaránt vonatkozik a szegedi, a szentesi és a deszki betegellátó egységekre.

A tilalom hatályának időtartamát nem határozták meg pontosan. Az intézkedés a járványhelyzet javulásáig, visszavonásig marad érvényben.

Az országos járványügyi helyzet aggasztó képet mutat. A január második hetére vonatkozó adatok alapján jelentős emelkedés látható az influenzaszerű megbetegedések számában: több mint 42 ezer ember kereste fel orvosát ilyen tünetekkel, ami számottevően meghaladja a 2025-ös év azonos időszakának adatait.

A kórházi ellátórendszerre egyre nagyobb teher nehezedik. A héten 186 páciens szorult kórházi kezelésre súlyos légúti fertőzés miatt, közülük 17 beteg állapota olyan kritikus volt, hogy intenzív osztályon kellett ellátni őket.

A járványhelyzetet tovább súlyosbítja, hogy már a tavalyi év végén is gondot okozott az influenza elleni védőoltás hiánya, és a probléma azóta sem oldódott meg. Számos gyógyszertárban jelenleg sem érhető el a vakcina.