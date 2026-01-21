A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
Látogatási tilalmat rendelt el egy vidéki kórház: bedurrant a járvány, szigorítani kellett
Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendelt el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központja. A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben. Az országos helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyetlen hét alatt több mint 42 ezren keresték fel orvosukat influenzaszerű panaszokkal.
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának vezetése azonnali hatállyal megtiltotta a betegek látogatását az intézmény valamennyi fekvőbeteg-szakellátó osztályán. Az intézkedés hátterében az áll, hogy az influenzás esetek száma átlépte a járványküszöböt.
A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán erősítette meg az MTI-nek, hogy a korlátozás egyaránt vonatkozik a szegedi, a szentesi és a deszki betegellátó egységekre.
A tilalom hatályának időtartamát nem határozták meg pontosan. Az intézkedés a járványhelyzet javulásáig, visszavonásig marad érvényben.
Az országos járványügyi helyzet aggasztó képet mutat. A január második hetére vonatkozó adatok alapján jelentős emelkedés látható az influenzaszerű megbetegedések számában: több mint 42 ezer ember kereste fel orvosát ilyen tünetekkel, ami számottevően meghaladja a 2025-ös év azonos időszakának adatait.
A kórházi ellátórendszerre egyre nagyobb teher nehezedik. A héten 186 páciens szorult kórházi kezelésre súlyos légúti fertőzés miatt, közülük 17 beteg állapota olyan kritikus volt, hogy intenzív osztályon kellett ellátni őket.
A járványhelyzetet tovább súlyosbítja, hogy már a tavalyi év végén is gondot okozott az influenza elleni védőoltás hiánya, és a probléma azóta sem oldódott meg. Számos gyógyszertárban jelenleg sem érhető el a vakcina.
A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
