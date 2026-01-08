A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: a kutatók szerint nagy a baj vele
A Mounjaro- vagy Wegovy-féle fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni – derül ki egy, a British Medical Journalben megjelent új kutatásból.
Az adatok szerint a túlsúlyos résztvevők az injekciók alkalmazása során átlagosan testsúlyuk mintegy ötödét veszítették el. Amikor azonban leálltak a kezeléssel, havonta átlagosan 0,8 kilogrammot híztak vissza. Ez alapján körülbelül másfél év alatt érték el újra a kezelés előtti testsúlyukat.
Azoknak, akik ezeket a készítményeket választják, tisztában kell lenniük a gyors visszahízás kockázatával" – figyelmeztetett dr. Susan Jebb, az Oxfordi Egyetem kutatója. Hozzátette, hogy az eredmények klinikai vizsgálatokból származnak, nem pedig a mindennapi, valós életből - közölte a BBC.
A kutatók 37 tanulmányt és több mint 9000 páciens adatait elemezték. A hagyományos diétát követők átlagosan kevesebbet fogytak, a súlyuk azonban lassabban jött vissza: körülbelül havonta mindössze 0,1 kilogrammal gyarapodtak.
Dr. Adam Collins, a Surrey-i Egyetem táplálkozástudományi szakértője szerint a jelenséget az injekciók működési mechanizmusa magyarázhatja. A készítmények a GLP-1 nevű, az éhségérzetet szabályozó hormont utánozzák.
Ha hosszú időn át mesterségesen, a normálisnál többszörösen magasabb GLP-1-szintet biztosítunk, a szervezet kevesebb saját hormont termel, és kevésbé lesz érzékeny annak hatásaira. Amint abbahagyjuk a szert, az étvágy könnyen elszabadul
– magyarázta. A hirtelen abbahagyás különösen nagy kihívást jelent azoknál, akik szinte kizárólag a gyógyszerre hagyatkoztak, és közben nem alakítottak ki tartósan új étkezési vagy viselkedési szokásokat.
Egy nő így számolt be a tapasztalatairól:
Mintha valami felszabadult volna a fejemben, ami azt mondta: egyél meg mindent, megérdemled, hiszen olyan régóta nem ettél semmit.
A Cancer Research UK felmérése szerint az Egyesült Királyságban az elmúlt évben mintegy 1,6 millió felnőtt használta ezeket az injekciókat, többségük magánreceptre. További 3,3 millióan tervezik kipróbálni őket, vagyis nagyjából minden tizedik felnőtt vagy már használta, vagy a jövőben szeretné használni ezeket a szereket.
A gyógyszergyártók hangsúlyozzák, hogy a készítmények szedését egészséges táplálkozásnak és rendszeres testmozgásnak kell kísérnie. A Wegovy gyártója, a Novo Nordisk szerint az eredmények az elhízás krónikus természetét tükrözik, és arra utalnak, hogy a javulás fenntartásához folyamatos kezelésre lehet szükség – hasonlóan más krónikus betegségek, például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás hosszú távú terápiájához.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.
Karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 2025-ben készült pszichológiai interjúinak legfontosabb tanulságait.
