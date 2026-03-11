2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Erzsébet híd, forgalom
Egészség

Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

Pénzcentrum
2026. március 11. 09:53

Bár a hivatalos budapesti levegőminőségi adatok megnyugtatónak tűnnek, valójában megtévesztőek. A mérőállomások ugyanis a jól átszellőző tereken, nem pedig a legszennyezettebb, szűk belvárosi utcákban találhatók. A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú, magas épületekkel körülvett "utcakanyonokban" a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja. Ez az érték szinte biztosan átlépi az egészségügyi határértéket, a döntéshozókat azonban ez egyelőre nem ösztönzi érdemi forgalomcsillapításra - számolt be a Telex.

A HungaroMet automata mérőállomásai az év nagy részében megfelelő levegőminőséget jeleznek a fővárosban, a szennyező anyagok koncentrációja papíron ritkán lépi át a határértékeket. Ez a kedvező kép azonban torz, mivel az állomások kivétel nélkül nyílt tereken működnek, így nem mutatják meg a sűrűn beépített, magas épületekkel szegélyezett belvárosi utcakanyonok valós helyzetét. Pedig az olyan forgalmas útvonalakon, mint a Rákóczi út, az Üllői út vagy a Váci út, százezrek élnek és dolgoznak. Ezekben a szűk terekben a káros anyagok könnyen megrekednek és feldúsulnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a szűk utcákban műszaki okokból valóban nehéz lenne nagyméretű, hivatalos gázelemző állomásokat telepíteni, a kisebb, diffúziós csövekkel történő mérés ott is kivitelezhető lenne. A hatóságok korábban kompetenciahiányra hivatkozva lesöpörték az asztalról a civil szervezetek adatait. Erre válaszul a Levegő Munkacsoport egy független szakcéggel végeztetett hivatalos, akkreditált méréseket a várost átszelő, hatsávos Kossuth Lajos utcában.

A vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak. A Kossuth Lajos utcai mérőpontokon a nitrogén-dioxid szintje köbméterenként 47 és 58 mikrogramm között mozgott, ami több mint kétszerese a legközelebbi hivatalos állomások által mért értékeknek. A koncentráció még a jobban szellőző vagy kisebb forgalmú szomszédos utcákban is meghaladta a 40 mikrogramm/köbméteres éves egészségügyi határértéket. Az adatok alapján szinte biztos, hogy a legforgalmasabb budapesti szakaszokon a szennyezettség jócskán átlépi a megengedett éves szintet.

Ha a hivatalos szervek mérései is egyértelműen megerősítenék a határérték-túllépést, a jogszabályok azonnali és kötelező intézkedéseket írnának elő a levegőminőség javítására. Mivel azonban hivatalosan továbbra is csak a tisztább területeket vizsgálják, a Fővárosi Önkormányzatot semmi sem kényszeríti azonnali lépésre. Az önkormányzat ráadásul láthatóan vonakodik az érdemi forgalomcsillapítástól, például a parkolási díjak emelésétől vagy az alacsony kibocsátású övezetek kijelölésétől. Esetenként pedig egyenesen az autóforgalom kapacitásának növelését tervezi az alternatív közlekedési módok rovására.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Reményt egyedül a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út tervezett átalakítása jelenthet. A koncepció a forgalmi sávok csökkentésével, fásítással, kerékpársávok kialakításával és a 30 kilométer/órás sebességkorlátozással radikálisan mérsékelné a légszennyezést. A projekt megvalósulásának ideje azonban egyelőre kérdéses.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #közlekedés #autó #Budapest #környezetvédelem #forgalom #levegő #levegőminőség #légszennyezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:15
10:02
09:53
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
2
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
2 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
4
4 napja
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
5
3 hete
Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak