Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

Bár a hivatalos budapesti levegőminőségi adatok megnyugtatónak tűnnek, valójában megtévesztőek. A mérőállomások ugyanis a jól átszellőző tereken, nem pedig a legszennyezettebb, szűk belvárosi utcákban találhatók. A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú, magas épületekkel körülvett "utcakanyonokban" a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja. Ez az érték szinte biztosan átlépi az egészségügyi határértéket, a döntéshozókat azonban ez egyelőre nem ösztönzi érdemi forgalomcsillapításra - számolt be a Telex.

A HungaroMet automata mérőállomásai az év nagy részében megfelelő levegőminőséget jeleznek a fővárosban, a szennyező anyagok koncentrációja papíron ritkán lépi át a határértékeket. Ez a kedvező kép azonban torz, mivel az állomások kivétel nélkül nyílt tereken működnek, így nem mutatják meg a sűrűn beépített, magas épületekkel szegélyezett belvárosi utcakanyonok valós helyzetét. Pedig az olyan forgalmas útvonalakon, mint a Rákóczi út, az Üllői út vagy a Váci út, százezrek élnek és dolgoznak. Ezekben a szűk terekben a káros anyagok könnyen megrekednek és feldúsulnak.

Bár a szűk utcákban műszaki okokból valóban nehéz lenne nagyméretű, hivatalos gázelemző állomásokat telepíteni, a kisebb, diffúziós csövekkel történő mérés ott is kivitelezhető lenne. A hatóságok korábban kompetenciahiányra hivatkozva lesöpörték az asztalról a civil szervezetek adatait. Erre válaszul a Levegő Munkacsoport egy független szakcéggel végeztetett hivatalos, akkreditált méréseket a várost átszelő, hatsávos Kossuth Lajos utcában.

A vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak. A Kossuth Lajos utcai mérőpontokon a nitrogén-dioxid szintje köbméterenként 47 és 58 mikrogramm között mozgott, ami több mint kétszerese a legközelebbi hivatalos állomások által mért értékeknek. A koncentráció még a jobban szellőző vagy kisebb forgalmú szomszédos utcákban is meghaladta a 40 mikrogramm/köbméteres éves egészségügyi határértéket. Az adatok alapján szinte biztos, hogy a legforgalmasabb budapesti szakaszokon a szennyezettség jócskán átlépi a megengedett éves szintet.

Ha a hivatalos szervek mérései is egyértelműen megerősítenék a határérték-túllépést, a jogszabályok azonnali és kötelező intézkedéseket írnának elő a levegőminőség javítására. Mivel azonban hivatalosan továbbra is csak a tisztább területeket vizsgálják, a Fővárosi Önkormányzatot semmi sem kényszeríti azonnali lépésre. Az önkormányzat ráadásul láthatóan vonakodik az érdemi forgalomcsillapítástól, például a parkolási díjak emelésétől vagy az alacsony kibocsátású övezetek kijelölésétől. Esetenként pedig egyenesen az autóforgalom kapacitásának növelését tervezi az alternatív közlekedési módok rovására.

Reményt egyedül a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út tervezett átalakítása jelenthet. A koncepció a forgalmi sávok csökkentésével, fásítással, kerékpársávok kialakításával és a 30 kilométer/órás sebességkorlátozással radikálisan mérsékelné a légszennyezést. A projekt megvalósulásának ideje azonban egyelőre kérdéses.