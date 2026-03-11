A MOHU információi szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás 2026-ra és további háromban a tavasz folyamán történik majd.
Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak
Bár a hivatalos budapesti levegőminőségi adatok megnyugtatónak tűnnek, valójában megtévesztőek. A mérőállomások ugyanis a jól átszellőző tereken, nem pedig a legszennyezettebb, szűk belvárosi utcákban találhatók. A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú, magas épületekkel körülvett "utcakanyonokban" a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja. Ez az érték szinte biztosan átlépi az egészségügyi határértéket, a döntéshozókat azonban ez egyelőre nem ösztönzi érdemi forgalomcsillapításra - számolt be a Telex.
A HungaroMet automata mérőállomásai az év nagy részében megfelelő levegőminőséget jeleznek a fővárosban, a szennyező anyagok koncentrációja papíron ritkán lépi át a határértékeket. Ez a kedvező kép azonban torz, mivel az állomások kivétel nélkül nyílt tereken működnek, így nem mutatják meg a sűrűn beépített, magas épületekkel szegélyezett belvárosi utcakanyonok valós helyzetét. Pedig az olyan forgalmas útvonalakon, mint a Rákóczi út, az Üllői út vagy a Váci út, százezrek élnek és dolgoznak. Ezekben a szűk terekben a káros anyagok könnyen megrekednek és feldúsulnak.
Bár a szűk utcákban műszaki okokból valóban nehéz lenne nagyméretű, hivatalos gázelemző állomásokat telepíteni, a kisebb, diffúziós csövekkel történő mérés ott is kivitelezhető lenne. A hatóságok korábban kompetenciahiányra hivatkozva lesöpörték az asztalról a civil szervezetek adatait. Erre válaszul a Levegő Munkacsoport egy független szakcéggel végeztetett hivatalos, akkreditált méréseket a várost átszelő, hatsávos Kossuth Lajos utcában.
A vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak. A Kossuth Lajos utcai mérőpontokon a nitrogén-dioxid szintje köbméterenként 47 és 58 mikrogramm között mozgott, ami több mint kétszerese a legközelebbi hivatalos állomások által mért értékeknek. A koncentráció még a jobban szellőző vagy kisebb forgalmú szomszédos utcákban is meghaladta a 40 mikrogramm/köbméteres éves egészségügyi határértéket. Az adatok alapján szinte biztos, hogy a legforgalmasabb budapesti szakaszokon a szennyezettség jócskán átlépi a megengedett éves szintet.
Ha a hivatalos szervek mérései is egyértelműen megerősítenék a határérték-túllépést, a jogszabályok azonnali és kötelező intézkedéseket írnának elő a levegőminőség javítására. Mivel azonban hivatalosan továbbra is csak a tisztább területeket vizsgálják, a Fővárosi Önkormányzatot semmi sem kényszeríti azonnali lépésre. Az önkormányzat ráadásul láthatóan vonakodik az érdemi forgalomcsillapítástól, például a parkolási díjak emelésétől vagy az alacsony kibocsátású övezetek kijelölésétől. Esetenként pedig egyenesen az autóforgalom kapacitásának növelését tervezi az alternatív közlekedési módok rovására.
Reményt egyedül a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út tervezett átalakítása jelenthet. A koncepció a forgalmi sávok csökkentésével, fásítással, kerékpársávok kialakításával és a 30 kilométer/órás sebességkorlátozással radikálisan mérsékelné a légszennyezést. A projekt megvalósulásának ideje azonban egyelőre kérdéses.
Láthatatlan gyilkos lapul sok magyar hűtőjében: ez a baktérium ott is szaporodik, ahol más elpusztul
Bár a liszteriózis viszonylag ritka fertőzés, az Európai Unióban évente mégis a legsúlyosabb élelmiszer-eredetű betegségek közé tartozik.
Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen.
Friss hírek a kórházban fekvő Galla Miklós állapotáról: vizsgálják a betegségeit, "súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak"
Jelenleg is vizsgálják, hányféle betegsége van. A családja eközben kitakarítja az otthonát, hogy egészségesebb körülmények között lábadozhasson majd.
Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság
Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Az antimikrobiális rezisztencia 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat. Miért lehet ez kritikus globális egészségügyi válság? Mutatjuk!
Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét
A fogorvosi kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk.
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
Egyes esetekben akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán.
Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
