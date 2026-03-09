A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.
Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét
Bár a fogorvostól való rettegés ma is tömegeket érint, a kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk. A szuvasodásból induló, akár az egész szervezetre kiterjedő dominóeffektus és a drasztikusan megnövekedő költségek azonban megelőzhetők. A modern, páciensközpontú módszerekkel ugyanis a szorongás ma már hatékonyan leküzdhető.
A félelem gyökere meglepően összetett. Sok esetben nem is magától a fájdalomtól tartunk, hanem a jellegzetes rendelőszag és a fúró hangja indítja be azonnal az agy félelemközpontját. A legmélyebb blokkot a kiszolgáltatottság érzése okozza. A fekvő helyzet, a szájba helyezett eszközök, a kommunikáció hiánya és a nyelési reflex elvesztésétől való rettegés könnyen kontrollvesztett, pánikszerű állapotot válthat ki. Ezt a feszültséget tovább fokozza a páciensek szégyenérzete a fogaik állapota miatt, ami egy igazi ördögi kört hoz létre. Ráadásul a felnőttek döntő többsége valamilyen konkrét gyermekkori traumához köti az ellenérzéseit.
Ha a félelem miatt elmarad a kezelés, a fogak romlása felgyorsul, ami a szervezet egészére kihat. A kezeletlen szájüregi gócokból a baktériumok a véráramba jutva szív- és érrendszeri problémákat, például szívbelhártya-gyulladást okozhatnak. Férfiaknál az érrendszeri terhelés miatt jelentősen növelhetik a merevedési zavarok kialakulásának esélyét is.
A romló rágóképesség emellett az emésztőrendszert is megterheli. A fogvesztés miatti csökkent rágás mérsékli az agyi véráramlást, ami közvetve a kognitív hanyatlást is felgyorsíthatja. Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa szerint a szájüregi gyulladások nyitott kaput jelentenek a kórokozóknak. A halogatás ára tehát a keringés és az immunrendszer folyamatos, krónikus terhelése.
A pszichés gátaknak jól számszerűsíthető anyagi vonzata is van. Míg egy kezdődő szuvasodás ellátása esztétikus töméssel 30-50 ezer forintból megoldható, a halogatás nyomán kialakuló súlyos gyulladások, a gyökérkezelés vagy a fogimplantáció költségei ennek akár a tíz-húszszorosát is elérhetik. A félelem miatt elhalasztott vizitek így egy átlagos család költségvetését éves szinten több százezer forinttal terhelhetik meg. Súlyosabb esetben ez az extra kiadás akár az egymillió forintot is meghaladhatja.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A modern fogászat ma már nemcsak magára a beavatkozásra, hanem a bizalom felépítésére és a szorongás oldására is nagy hangsúlyt fektet. A legfontosabb lépés a kontroll visszaszerzése. Ha a páciens és az orvos előre megbeszél egy egyszerű, megálljt parancsoló kézjelzést, a pánikreakció azonnal enyhül. Sokat segít a zavaró hangokat kizáró zenehallgatás, a VR-szemüveg használata, vagy egy kötetlen, kezelés nélküli ismerkedő beszélgetés is a fogorvossal.
Szintén hasznos praktika a reggeli időpontválasztás, amellyel elkerülhető az egész napos idegeskedés. Ha felismerjük, hogy a rendszeres ellenőrzés hosszú távú befektetés az egészségünkbe és a pénztárcánkba, a fogorvosi szék többé nem a kiszolgáltatottság, hanem a tudatos öngondoskodás helyszíne lesz.
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
Egyes esetekben akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán.
Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.