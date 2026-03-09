2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a fogorvosról, aki a beteg vizsgálata közben szögletes tükröt és kampót tart. Fiatal nő nyitott szájjal fogászati vizsgálaton van a kórházban.
Egészség

Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét

Pénzcentrum
2026. március 9. 15:32

Bár a fogorvostól való rettegés ma is tömegeket érint, a kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk. A szuvasodásból induló, akár az egész szervezetre kiterjedő dominóeffektus és a drasztikusan megnövekedő költségek azonban megelőzhetők. A modern, páciensközpontú módszerekkel ugyanis a szorongás ma már hatékonyan leküzdhető.

A félelem gyökere meglepően összetett. Sok esetben nem is magától a fájdalomtól tartunk, hanem a jellegzetes rendelőszag és a fúró hangja indítja be azonnal az agy félelemközpontját. A legmélyebb blokkot a kiszolgáltatottság érzése okozza. A fekvő helyzet, a szájba helyezett eszközök, a kommunikáció hiánya és a nyelési reflex elvesztésétől való rettegés könnyen kontrollvesztett, pánikszerű állapotot válthat ki. Ezt a feszültséget tovább fokozza a páciensek szégyenérzete a fogaik állapota miatt, ami egy igazi ördögi kört hoz létre. Ráadásul a felnőttek döntő többsége valamilyen konkrét gyermekkori traumához köti az ellenérzéseit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha a félelem miatt elmarad a kezelés, a fogak romlása felgyorsul, ami a szervezet egészére kihat. A kezeletlen szájüregi gócokból a baktériumok a véráramba jutva szív- és érrendszeri problémákat, például szívbelhártya-gyulladást okozhatnak. Férfiaknál az érrendszeri terhelés miatt jelentősen növelhetik a merevedési zavarok kialakulásának esélyét is.

A romló rágóképesség emellett az emésztőrendszert is megterheli. A fogvesztés miatti csökkent rágás mérsékli az agyi véráramlást, ami közvetve a kognitív hanyatlást is felgyorsíthatja. Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa szerint a szájüregi gyulladások nyitott kaput jelentenek a kórokozóknak. A halogatás ára tehát a keringés és az immunrendszer folyamatos, krónikus terhelése.

A pszichés gátaknak jól számszerűsíthető anyagi vonzata is van. Míg egy kezdődő szuvasodás ellátása esztétikus töméssel 30-50 ezer forintból megoldható, a halogatás nyomán kialakuló súlyos gyulladások, a gyökérkezelés vagy a fogimplantáció költségei ennek akár a tíz-húszszorosát is elérhetik. A félelem miatt elhalasztott vizitek így egy átlagos család költségvetését éves szinten több százezer forinttal terhelhetik meg. Súlyosabb esetben ez az extra kiadás akár az egymillió forintot is meghaladhatja.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A modern fogászat ma már nemcsak magára a beavatkozásra, hanem a bizalom felépítésére és a szorongás oldására is nagy hangsúlyt fektet. A legfontosabb lépés a kontroll visszaszerzése. Ha a páciens és az orvos előre megbeszél egy egyszerű, megálljt parancsoló kézjelzést, a pánikreakció azonnal enyhül. Sokat segít a zavaró hangokat kizáró zenehallgatás, a VR-szemüveg használata, vagy egy kötetlen, kezelés nélküli ismerkedő beszélgetés is a fogorvossal.

Szintén hasznos praktika a reggeli időpontválasztás, amellyel elkerülhető az egész napos idegeskedés. Ha felismerjük, hogy a rendszeres ellenőrzés hosszú távú befektetés az egészségünkbe és a pénztárcánkba, a fogorvosi szék többé nem a kiszolgáltatottság, hanem a tudatos öngondoskodás helyszíne lesz.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #egészség #egészségügy #fogászat #betegség #költségek #szorongás #családok #egészségmegőrzés #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:44
15:32
15:14
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
2026. március 9.
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
2
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
2 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
4
2 napja
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
5
2 hete
Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 16:01
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 14:30
Most érkezett! Rendkívüli üzemanyagárakat vezet be a Mol: ennyibe fog kerülni a benzin, gázolaj
Agrárszektor  |  2026. március 9. 15:33
Akkora esőzés jött, hogy óriási földterületeket mosott el ebben a térségben