Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Friss hírek a kórházban fekvő Galla Miklós állapotáról: vizsgálják a betegségeit, "súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak"
Friss információkat osztott meg Galla Miklós állapotáról a családja, a humorista a múlt héten lett rosszul saját otthonában, a hatóságoknak kellett rátörni az ajtót, hogy kórházba tudják vinni. Mint kiderült, jelenleg is vizsgálják, hányféle betegsége van. A családja eközben kitakarítja az otthonát, hogy egészségesebb körülmények között lábadozhasson majd.
Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, múlt héten mentők szállították kórházba Galla Miklóst - a humorista saját lakásában lett rosszul, tűzoltók törték rá az ajtót.
Most a humorista családja információkat osztott meg az állapotáról a Facebookon: mint írták, Galla Miklós kórházban van, "épp azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is."
Mivel a család leszögezte, a posztot csak egy az egyben lehet közölni, így alább mi is így teszünk:
"Kedves Miklósért aggódók és ítélkezők!
Miklós kórházban van, beteg. Éppen azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is. Tudjuk, soha nem volt teljesen százas, de ezt (is) szerettük benne mindannyian (akik szerettük a humorát). Megértjük, hogy Miklós kinek 5000 plusz kattintás a híroldalán, kinek egy lábtörlő, nekünk viszont egy rokonunk, akivel együtt nevettünk a családi ebédeken és akiért most aggódunk. Borzalmas látni azt, ahogy sokan fröcsögnek a róla közölt hírek alatt. Ő is egy ember, még akkor is, ha vannak olyanok, akinek nem tetszett a humora (vagy nem értették), aki nem érdemli meg azt a gyűlöletet, amit sokan árasztanak felé (ezt igazából senki nem érdemli meg). Szerencsére nem jut el hozzá.
És íme a tények: Miklóst péntek reggel vitték a mentők a kórházba, mert elesett otthon. Egyéb betegségeit is elkezdték kivizsgálni, így bent tartották. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyógyítsák, ezt köszönjük nekik. Közben a családtagok bejutottak a lakásába és nekikezdtek az ott található rendetlenség felszámolásának. Ennek részeként konténert rendeltek, amibe belekerült Miklós ágya (is), hogy helye legyen az új ágyának.
Amint lesz megosztásra érdemes hír, Miklós oldalán közzétesszük. Cserébe viszont megkérünk mindenkit, hogy drukkoljanak neki, hogy felépüljön, emlékezzen arra a Miklósra, aki megnevettette.
Az empátiában nem hívőktől csak annyit kérünk, hogy azt otthon, a négy fal között csinálják, mert érző emberek vagyunk, akiknek nem esik jól a felőlük áradó mocsok. A pozitív energiára van most (is) szüksége Miklósnak. Nekünk is.
A poszt közléséhez csak egyben járulunk hozzá.
Köszönettel:
A család"
