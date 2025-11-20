A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
Sokkoló, ami kiderült sokak kedvenc élelmiszereiről: kongatják a vészharangot, veszeélyes lehet ezeket fogyasztani
Szakértők szerint az élelmiszeripar hatalmas profitot termel az egészségtelen, ultraprocesszált élelmiszerek értékesítéséből, miközben ezek a termékek világszerte hozzájárulnak az elhízáshoz és a krónikus betegségekhez - írta a CNN.
Az ultraprocesszált élelmiszerek (UPF-ek) jelentősen növelik az elhízás, a krónikus betegségek és a korai halálozás kockázatát, miközben az élelmiszeripar továbbra is agresszíven forgalmazza ezeket a termékeket a hatalmas profit érdekében - állapította meg egy példátlan, három részből álló tanulmánysorozat, amelyet 43 táplálkozási szakértő készített az UNICEF és a WHO támogatásával.
A The Lancet orvosi folyóiratban kedden megjelent kutatás szerint az élelmiszeripari vállalatok által 1962 és 2021 között részvényeseknek kifizetett 2,9 billió dollár több mint 50%-át "kizárólag az ultraprocesszált élelmiszerek gyártói osztották szét".
"Bizonyítékot találtunk arra, hogy az UPF-fogyasztás világszerte növekszik, amit erőteljes globális vállalatok táplálnak" - mondta Carlos Augusto Monteiro társszerző, a Brazil Egyetem közegészségügyi professzora, aki 2009-ben alkotta meg az "ultraprocesszált élelmiszer" kifejezést.
Barry Popkin, az Észak-Karolinai Egyetem professzora szerint a vállalatok "megkétszerezhetik vagy megháromszorozhatják nyereségüket" azzal, hogy a kukoricát, búzát és más teljes értékű élelmiszereket "színtelen és ízetlen fűrészporrá alakítják, amit aztán mesterséges ízesítőkkel és adalékanyagokkal építenek újjá".
"Az élelmiszeripar nem akarja elveszíteni a fejőstehenét, ezért hajlandó milliókat költeni a kormányzati korlátozások elleni küzdelemre, valamint olyan táplálkozási szakértők finanszírozására, akik azt állítják, hogy nincs bizonyíték a káros hatásokra" - tette hozzá Popkin, aki a cikkek közül kettőnek társszerzője volt.
A tanulmánysorozat bemutatja az ultraprocesszált élelmiszerek ismert egészségkárosító hatásait, és globális erőfeszítésre szólít fel az iparág szabályozására olyan módszerekkel, mint az élelmiszer-figyelmeztető címkék, adóztatás és a marketing korlátozása, különösen a gyermekek esetében.
A Nemzetközi Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége (IFBA) azonban közölte a CNN-nel, hogy az egészségügyi hatóságok világszerte elutasították az ultraprocesszált élelmiszer koncepcióját a tudományos konszenzus hiánya miatt. "Ha a javasolt szakpolitikai ajánlásokat elfogadnák, az korlátozná a tápanyagokban gazdag feldolgozott élelmiszerekhez való hozzáférést, és csökkentené a biztonságos, megfizethető, hosszú eltarthatósági idejű termékek elérhetőségét világszerte" - mondta Rocco Renaldi, az IFBA főtitkára.
A tanulmány szerint az élelmiszeripar összehangolt globális hálózaton keresztül küzd a szabályozások ellen és hiteltelenítik a tudományos eredményeket. Ez a hálózat magában foglalhat reklámcégeket, gyorséttermeket, élelmiszer-kiskereskedőket, lobbistákat és kutatási partnereket. Még dietetikus influenszereket is felbérelnek a stigmaellenes üzenetek népszerűsítésére.
A szakértők szerint az élelmiszer- és italgyártó vállalatok - amelyeket a dohányipari cégek az 1960-as és '80-as évek között felvásároltak - a dohányipar módszereit használják olyan termékek létrehozására, amelyeket úgy terveztek, hogy rendkívül ízletesek és függőséget okozóak legyenek.
"A '80-as évekre az ultraprocesszált élelmiszerek mindenhol jelen voltak, nagy adagokban, erősen feldolgozva, teljesen finomak, ellenállhatatlanok, és elfogadhatóvá vált, hogy egész nap, bárhol, bármilyen körülmények között fogyasszák őket" - mondta Marion Nestle, a New York-i Egyetem emeritus professzora.
Ma az amerikai élelmiszerboltok polcain található termékek mintegy 70%-a ultraprocesszált, ami megnehezíti az UPF-ek elkerülését, amelyek gyakran olcsók és kényelmesek. Az amerikai gyermekek átlagosan napi kalóriabevitelük 62%-át, a felnőttek pedig 53%-át ultraprocesszált élelmiszerekből szerzik.
Mivel az USA, az Egyesült Királyság és az EU piacai már telítettek ultraprocesszált élelmiszerekkel, az élelmiszeripar erőteljesen terjeszkedik Dél-Amerikában, Afrikában és Kelet-Európában, valamint Kínában és Indiában. "Az ultraprocesszált élelmiszerek egyre nagyobb teret hódítanak az emberek étrendjében. Részesedésük megduplázódott olyan országokban, mint Brazília, Kanada és Mexikó, és megháromszorozódott néhány év alatt Kínában, Dél-Koreában és Spanyolországban" - mondta Maria Laura da Costa Louzada, a São Pauló-i Egyetem professzora.
A The Lancet sorozatban közzétett új, szisztematikus áttekintés szerint 104 tanulmányból 92 mutatott összefüggést az ultraprocesszált élelmiszerek és egy vagy több krónikus betegség magasabb kockázata között. "Úgy véljük, hogy a hagyományos étrendek ultraprocesszált élelmiszerekkel való helyettesítése a legmeggyőzőbb magyarázat az étrenddel kapcsolatos krónikus betegségek, például az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek globális járványára" - mondta Montiero.
A közelmúltban végzett randomizált klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraprocesszált élelmiszerek napi 500-1000 plusz kalória fogyasztásához vezetnek a minimálisan feldolgozott teljes értékű élelmiszerekből álló étrendhez képest - még akkor is, ha mindkét étrend ugyanannyi összes kalóriát, cukrot, rostot, zsírt, sót és szénhidrátot tartalmazott.
A Lancet sorozat második tanulmánya számos szabályozási intézkedés sikerét vizsgálja, amelyeket amerikai államok és nemzetközi országok hoztak az ultraprocesszált élelmiszerek terjedésének megfékezésére. Például a cukros üdítőitalokra kivetett adók sikeresen csökkentették az ultraprocesszált italok fogyasztását.
Olyan országok, mint Chile, Mexikó, Norvégia, az Egyesült Királyság, Dél-Korea és Írország törvényeket vezettek be az UPF-ek marketingje ellen, különösen a gyermekek esetében. Egyre több ország írja elő a csomagolás elején elhelyezett címkéket, amelyek figyelmeztetik a fogyasztókat a problémás összetevőkre.
A WHO, amely májusban globális felhívást intézett a tudósokhoz, hogy csatlakozzanak az ultraprocesszált élelmiszerekkel kapcsolatos munkájához, az UPF-ek növekvő fogyasztását "a közegészségügyre, a méltányosságra és a környezeti fenntarthatóságra irányuló rendszerszintű fenyegetésként" írta le.
Az UNICEF saját nyilatkozatában teljes támogatását fejezte ki a javasolt globális hálózat számára, hogy nemzetközi szakpolitikai keretet dolgozzon ki "a gyermekek, családok és társadalmak UPF-ektől való védelmére". "A gyermekek UPF-ektől való hatékony védelme megköveteli, hogy szembenézzünk azzal a gazdasági és politikai hatalommal, amely lehetővé teszi az UPF-ipar számára, hogy gyengítse, késleltesse vagy akadályozza a kormányzati intézkedéseket" - írták az UNICEF szakértői.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.