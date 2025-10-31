2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
Ismét Karikó Katalin nevével visszaélve hirdetnek kamugyógyszereket. A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben csalók élnek vissza a nevemmel és a képmásommal - közölte Karikó Katalin. A magyar Nobel-díjas szerint az egyik reklámban cukorbetegeknek ajánlok „csak megrendelésre szállítható étrendkiegészítőket”, egy másikban az öregedés és térdfájdalmak ellen hirdetek „csodaszereket”, amelyek „mindössze 24 óra alatt ígérnek csodás gyógyulást”.
Kénytelen vagyok ismét és nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: én nem fejlesztettem ki étrendkiegészítőt, és semmilyen más gyógyhatásúnak titulált készítményt. Soha nem járultam hozzá az efféle reklámokhoz. Ezekben a hirdetésekben ismét a tudtom és beleegyezésem nélkül szerepelek. Amennyiben a jövőben is találkoznának ilyen és hasonló hirdetésekkel, ezekről már most kijelentem, hogy hamisak, azokhoz semmi közöm nincs, s erre mindig legyenek tekintettel
- húzta alá a professzor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből.
A mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi video- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül. Az álvideók általában hibásan szerkesztett szövegeket, nyelvtanilag helytelen mondatokat, rosszul használt szavakat, túlzó vagy sürgető kifejezéseket is tartalmaznak.
Egy professzionális gyógyszergyártó soha nem ígéri azt, hogy „ha nem bizonyul jónak a termék, akár 1 millió forintot is visszafizet”. Akkor is legyenek elővigyázatosak, ha azt hallják, hogy „ez a videó csak 24 órán keresztül érhető el”, a csalóknak ugyanis az az érdekük, hogy a gyanútlan, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek mielőbb, gondolkodás nélkül vásárolják meg a „gyors felépülés”-sel kecsegtető „gyógyszer”-t
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- sorolta. Arra kér mindenkit, hogy a vásárlások előtt körültekintően tájékozódjanak, konzultáljanak orvosukkal vagy gyógyszerészükkel, és ne higgyenek az internetes közösségi oldalakon terjedő hamis hirdetéseknek.
Címlapkép: Filep István, MTI/MTVA
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.
A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.