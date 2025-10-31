2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Bécs, 2025. május 19.Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, miután átvette a Bécsi Orvosi Egyetem Semmelweis-érmét a Bécsi Általános Kórház és Egyetemi Oktató Kórház elõadótermében, ahol az egyetem díszdoktori címével is kitüntették
Egészség

Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak

Pénzcentrum
2025. október 31. 14:58

Ismét Karikó Katalin nevével visszaélve hirdetnek kamugyógyszereket. A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben csalók élnek vissza a nevemmel és a képmásommal - közölte Karikó Katalin. A magyar Nobel-díjas szerint az egyik reklámban cukorbetegeknek ajánlok „csak megrendelésre szállítható étrendkiegészítőket”, egy másikban az öregedés és térdfájdalmak ellen hirdetek „csodaszereket”, amelyek „mindössze 24 óra alatt ígérnek csodás gyógyulást”.

Kénytelen vagyok ismét és nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: én nem fejlesztettem ki étrendkiegészítőt, és semmilyen más gyógyhatásúnak titulált készítményt. Soha nem járultam hozzá az efféle reklámokhoz. Ezekben a hirdetésekben ismét a tudtom és beleegyezésem nélkül szerepelek. Amennyiben a jövőben is találkoznának ilyen és hasonló hirdetésekkel, ezekről már most kijelentem, hogy hamisak, azokhoz semmi közöm nincs, s erre mindig legyenek tekintettel

- húzta alá a professzor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből.

Kapcsolódó cikkeink:

A mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi video- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül. Az álvideók általában hibásan szerkesztett szövegeket, nyelvtanilag helytelen mondatokat, rosszul használt szavakat, túlzó vagy sürgető kifejezéseket is tartalmaznak.

Egy professzionális gyógyszergyártó soha nem ígéri azt, hogy „ha nem bizonyul jónak a termék, akár 1 millió forintot is visszafizet”. Akkor is legyenek elővigyázatosak, ha azt hallják, hogy „ez a videó csak 24 órán keresztül érhető el”, a csalóknak ugyanis az az érdekük, hogy a gyanútlan, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek mielőbb, gondolkodás nélkül vásárolják meg a „gyors felépülés”-sel kecsegtető „gyógyszer”-t

- sorolta. Arra kér mindenkit, hogy a vásárlások előtt körültekintően tájékozódjanak, konzultáljanak orvosukkal vagy gyógyszerészükkel, és ne higgyenek az internetes közösségi oldalakon terjedő hamis hirdetéseknek.

Címlapkép: Filep István, MTI/MTVA
