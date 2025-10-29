Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló - jelentette a The Guardian.
Albert Weber és Cyntrelle Lash ellen személyazonosság-lopás, banki csalás és okirathamisítás vádjával indult eljárás. A louisianai Jefferson megyei seriffhivatal szerint a csalás áldozatai között van a 2025-ös NFL-draft első helyezettje, annak édesapja, valamint a pénzt kölcsönző vállalkozás is.
A hatóságok szerint a két Jefferson megyei lakos márciustól kezdve több hitelt is felvett összesen legalább 250 ezer dollár értékben Ward nevében, akinek négyéves újonc szerződése a Titans csapatával körülbelül 48,7 millió dollárt ér. Weber állítólag még Ward édesapjának, Calvinnak is kiadta magát, amikor személyesen írt alá közjegyző által hitelesített dokumentumokat.
A gyanúsítottakat május 16-án tartóztatták le egy bevásárlóközpontban, ahol éppen egy olyan találkozóra érkeztek, amely a hitelek megszerzését segítette volna elő. Mindkettőjüket óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bírósági meghallgatásaikat novemberre, illetve decemberre tűzték ki.
Calvin Ward elmondta, hogy a csalók két jelzálogot is bejegyeztettek a már teljesen kifizetett texasi otthonára. Egy kaliforniai székhelyű magánhitel-alap magas kamatozású kölcsönöket nyújtott az őt és fiát megszemélyesítő csalóknak, anélkül, hogy a társadalombiztosítási számaikat vagy jogosítványaikat ellenőrizték volna.
A csalók még azt is elhitették a hitelező cég elnökével, hogy Cam Ward aláírt sisakot fog neki ajándékozni. "Ijesztő" - nyilatkozta Calvin Ward, aki elmondta, hogy családja már korábban zároltatta fia hitelképességét, miután hallottak egy hasonló esetről, amikor valaki egy NFL-újonc nevében vett fel jelentős hitelt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Jefferson megyei rendőrök lefoglaltak egy 2018-as Bentley Bentaygát Webertől a letartóztatása után. Weber tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy valaki más használta a nevét a csalásban. A hatóságok szerint azonban az ügy továbbra is folyamatban van.
Az eset rávilágít arra, hogy a profi sportolók elleni csalások egyre gyakoribbá válnak a növekvő fizetések és szponzori bevételek miatt, ahogy azt az EY globális könyvvizsgáló és tanácsadó cég 2021-es jelentése is kiemelte.
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.