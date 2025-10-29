Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?

Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló - jelentette a The Guardian.

Albert Weber és Cyntrelle Lash ellen személyazonosság-lopás, banki csalás és okirathamisítás vádjával indult eljárás. A louisianai Jefferson megyei seriffhivatal szerint a csalás áldozatai között van a 2025-ös NFL-draft első helyezettje, annak édesapja, valamint a pénzt kölcsönző vállalkozás is.

A hatóságok szerint a két Jefferson megyei lakos márciustól kezdve több hitelt is felvett összesen legalább 250 ezer dollár értékben Ward nevében, akinek négyéves újonc szerződése a Titans csapatával körülbelül 48,7 millió dollárt ér. Weber állítólag még Ward édesapjának, Calvinnak is kiadta magát, amikor személyesen írt alá közjegyző által hitelesített dokumentumokat.

A gyanúsítottakat május 16-án tartóztatták le egy bevásárlóközpontban, ahol éppen egy olyan találkozóra érkeztek, amely a hitelek megszerzését segítette volna elő. Mindkettőjüket óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bírósági meghallgatásaikat novemberre, illetve decemberre tűzték ki.

Calvin Ward elmondta, hogy a csalók két jelzálogot is bejegyeztettek a már teljesen kifizetett texasi otthonára. Egy kaliforniai székhelyű magánhitel-alap magas kamatozású kölcsönöket nyújtott az őt és fiát megszemélyesítő csalóknak, anélkül, hogy a társadalombiztosítási számaikat vagy jogosítványaikat ellenőrizték volna.

A csalók még azt is elhitették a hitelező cég elnökével, hogy Cam Ward aláírt sisakot fog neki ajándékozni. "Ijesztő" - nyilatkozta Calvin Ward, aki elmondta, hogy családja már korábban zároltatta fia hitelképességét, miután hallottak egy hasonló esetről, amikor valaki egy NFL-újonc nevében vett fel jelentős hitelt.

A Jefferson megyei rendőrök lefoglaltak egy 2018-as Bentley Bentaygát Webertől a letartóztatása után. Weber tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy valaki más használta a nevét a csalásban. A hatóságok szerint azonban az ügy továbbra is folyamatban van.

Az eset rávilágít arra, hogy a profi sportolók elleni csalások egyre gyakoribbá válnak a növekvő fizetések és szponzori bevételek miatt, ahogy azt az EY globális könyvvizsgáló és tanácsadó cég 2021-es jelentése is kiemelte.