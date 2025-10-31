A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Krízisidőszakot hirdettek Magyarországon: erről mindenkinek tudnia kell, november 1-től lép életbe
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A Fővárosi hajléktalanellátó szervezetek, köztük a Menhely Alapítvány munkatársai idén is felkészülten várják a hideg hónapokat: a Diszpécser Szolgálat és a Krízisautó a nap 24 órájában fogadja a hívásokat, és szükség esetén azonnal segítséget nyújt a rászorulóknak.
A Krízisautó munkáját speciális utcai szolgálatok támogatják, hogy a megemelkedett hívásszám mellett is időben érkezhessen segítség. A Vajdahunyad utcai éjjeli menedékhelyen lábadozó férőhelyek is működnek, ahol a kórházi ellátást nem igénylő, beteg hajléktalan emberek biztonságos körülmények között, teljes ellátást kapva gyógyulhatnak.
A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat Budapesten és Pest vármegyében koordinálja az Utcai Gondozó Szolgálatok munkáját, valamint naprakész információt ad a szabad szálláshelyekről, melegedőkről, étkezési és tisztálkodási lehetőségekről.
A Menhely Alapítvány felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a közterületen élők, hanem a magányos, idős vagy lakhatási szegénységben élő emberek is életveszélybe kerülhetnek a hideg hónapokban. A fűtetlen, rosszul szigetelt lakásokban élők számára a lehűlés és a betegségek kockázata ugyanolyan súlyos lehet, mint a fedél nélkül élők körében.
A szervezet kéri a budapestieket és Pest vármegye lakosait, hogy amennyiben segítségre szoruló embert látnak, hívják a Diszpécser Szolgálatot a +36 1 338 4186 telefonszámon. Eszméletlen, sérült vagy kihűlés veszélyében lévő ember esetén minden esetben a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.
A hideg idő beköszöntével mindannyiunk felelőssége, hogy odafigyeljünk egymásra. Egyetlen telefonhívás is életet menthet.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.
A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
