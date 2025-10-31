2025. október 31. péntek Farkas
Krízisidőszakot hirdettek Magyarországon: erről mindenkinek tudnia kell, november 1-től lép életbe
Egészség

Krízisidőszakot hirdettek Magyarországon: erről mindenkinek tudnia kell, november 1-től lép életbe

MTI
2025. október 31. 16:28

November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.

A Fővárosi hajléktalanellátó szervezetek, köztük a Menhely Alapítvány munkatársai idén is felkészülten várják a hideg hónapokat: a Diszpécser Szolgálat és a Krízisautó a nap 24 órájában fogadja a hívásokat, és szükség esetén azonnal segítséget nyújt a rászorulóknak.

A Krízisautó munkáját speciális utcai szolgálatok támogatják, hogy a megemelkedett hívásszám mellett is időben érkezhessen segítség. A Vajdahunyad utcai éjjeli menedékhelyen lábadozó férőhelyek is működnek, ahol a kórházi ellátást nem igénylő, beteg hajléktalan emberek biztonságos körülmények között, teljes ellátást kapva gyógyulhatnak.

A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat Budapesten és Pest vármegyében koordinálja az Utcai Gondozó Szolgálatok munkáját, valamint naprakész információt ad a szabad szálláshelyekről, melegedőkről, étkezési és tisztálkodási lehetőségekről.

A Menhely Alapítvány felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a közterületen élők, hanem a magányos, idős vagy lakhatási szegénységben élő emberek is életveszélybe kerülhetnek a hideg hónapokban. A fűtetlen, rosszul szigetelt lakásokban élők számára a lehűlés és a betegségek kockázata ugyanolyan súlyos lehet, mint a fedél nélkül élők körében.

A szervezet kéri a budapestieket és Pest vármegye lakosait, hogy amennyiben segítségre szoruló embert látnak, hívják a Diszpécser Szolgálatot a +36 1 338 4186 telefonszámon. Eszméletlen, sérült vagy kihűlés veszélyében lévő ember esetén minden esetben a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A hideg idő beköszöntével mindannyiunk felelőssége, hogy odafigyeljünk egymásra. Egyetlen telefonhívás is életet menthet.
Címlapkép: Getty Images
