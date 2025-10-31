Krízisidőszakot hirdettek Magyarországon: erről mindenkinek tudnia kell, november 1-től lép életbe

November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.

A Fővárosi hajléktalanellátó szervezetek, köztük a Menhely Alapítvány munkatársai idén is felkészülten várják a hideg hónapokat: a Diszpécser Szolgálat és a Krízisautó a nap 24 órájában fogadja a hívásokat, és szükség esetén azonnal segítséget nyújt a rászorulóknak.

A Krízisautó munkáját speciális utcai szolgálatok támogatják, hogy a megemelkedett hívásszám mellett is időben érkezhessen segítség. A Vajdahunyad utcai éjjeli menedékhelyen lábadozó férőhelyek is működnek, ahol a kórházi ellátást nem igénylő, beteg hajléktalan emberek biztonságos körülmények között, teljes ellátást kapva gyógyulhatnak.

A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat Budapesten és Pest vármegyében koordinálja az Utcai Gondozó Szolgálatok munkáját, valamint naprakész információt ad a szabad szálláshelyekről, melegedőkről, étkezési és tisztálkodási lehetőségekről.

A Menhely Alapítvány felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a közterületen élők, hanem a magányos, idős vagy lakhatási szegénységben élő emberek is életveszélybe kerülhetnek a hideg hónapokban. A fűtetlen, rosszul szigetelt lakásokban élők számára a lehűlés és a betegségek kockázata ugyanolyan súlyos lehet, mint a fedél nélkül élők körében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szervezet kéri a budapestieket és Pest vármegye lakosait, hogy amennyiben segítségre szoruló embert látnak, hívják a Diszpécser Szolgálatot a +36 1 338 4186 telefonszámon. Eszméletlen, sérült vagy kihűlés veszélyében lévő ember esetén minden esetben a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A hideg idő beköszöntével mindannyiunk felelőssége, hogy odafigyeljünk egymásra. Egyetlen telefonhívás is életet menthet.