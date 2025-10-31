Leleplezte a kormány a rezsicsökkentés sorsát: erről minden háztartásnak tudnia kell

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta új rendelettervezetét, amely szerint 2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség. A kormány egyelőre nem módosít a rezsivédelmi rendszer struktúráján, miközben annak finanszírozási terheit továbbra is a költségvetés és a vállalati szektor viseli - közölte a Portfolio.

A kormányzati portálon nyilvánosságra hozott tervezet részletesen meghatározza a rezsivédelmi szolgáltatás következő kétéves időszakra vonatkozó feltételrendszerét. A dokumentum rögzíti, hogy az egyetemes szolgáltatást nyújtó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. milyen mennyiségű villamosenergia után számolhat el úgynevezett "indokolt árat" a lakossági fogyasztók esetében.

A rendelettervezet melléklete egyértelműen mutatja, hogy a meghatározott villamosenergia-mennyiség nem változik a korábbi évhez képest. Az MVM Next továbbra is ugyanazon volumen (10 855 335 MWh) után részesülhet állami kompenzációban.

A változatlan mennyiségi keret arra enged következtetni, hogy 2025-ben sem a rezsivédett fogyasztói kör, sem a kedvezményes sávhatárok nem módosulnak. A 2022-ben bevezetett rendszer alapelve változatlan marad: a kormány az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat alkalmaz, míg az efeletti fogyasztást piaci áron számolják el. Az állam megtéríti a szolgáltatónak a piaci és a lakossági ár közötti különbözetet a meghatározott mennyiségi kereten belül.

Bár az európai összehasonlításban a magyar lakossági villamosenergia-árak a legalacsonyabbak közé tartoznak, a rendszer fenntartása jelentős pénzügyi terheket ró a gazdaságra. A rezsivédelmi rendszer finanszírozása évente mintegy 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent, emellett a terhek áthárítása révén a vállalkozások versenyképességét is hátrányosan érinti. Míg a lakossági árak alacsonyak, a magyar vállalkozások rezsiterhei az Európai Unión belül a legmagasabbak közé tartoznak.