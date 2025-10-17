Veszélyesebb a járvány, mint tavaly: egy hét alatt több százezren betegedtek meg

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint a 2025–2026-os felsőlégúti járványszezon gyorsabb és magasabb szinten indult, mint az előző évben. A 41. héten több mint 220 ezer beteg kereste fel orvosát, köztük sok gyermek és időskorú, írja a Portfolio.

A 41. héten Magyarországon 27 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, míg 217 300 fő akut légúti fertőzés jeleit mutatta – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss jelentéséből. A számítás a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentésein alapul.

A 2025–2026-os felsőlégúti szezon járványgörbéje magasabb szinten indult, mint a 2024–2025-ös szezon, annak ellenére, hogy tavaly is gyors volt a fertőződés terjedése.

A heti jelentés kormegoszlásra is kitér:

Influenzaszerű megbetegedés: 20,0% 0–14 éves gyermek, 37,1% 15–34 éves fiatal felnőtt, 31,5% 35–59 éves felnőtt, 11,4% 60 év felett

Akut légúti fertőzés: 43,7% 0–14 éves gyermek, 27,2% 15–34 éves fiatal felnőtt, 19,6% 35–59 éves felnőtt, 9,5% 60 év felett

A 41. héten összesen 185 légúti mintát küldtek a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumba. A sentinel orvosok által beküldött 155 mintából 32 esetben SARS-CoV-2 vírust mutattak ki, a pozitivitási arány 20,6% volt. A sentinel kórházak 16 mintájából 9 SARS-CoV-2 pozitív lett. A hagyományos diagnosztikai minták között egy influenza A(H1N1pdm09), két SARS-CoV-2, egy bocavírus és három rhinovírus pozitív esetet találtak. Akut légúti fertőzés halmozódásáról nem érkezett jelentés.

A kijelölt 24 kórház adatai szerint 99 főt vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő intenzív vagy szubintenzív ellátásban részesült. A kórházi betegek 24,2%-a 2 éves vagy annál fiatalabb, míg 46,5%-a 60 év feletti volt. A kórházi SARS-CoV-2 fertőzöttek 69,2%-a (27 fő) 60 éves vagy annál idősebb.