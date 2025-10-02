2025. október 2. csütörtök Petra
Doctor with protective face mask and gloves is preparing vaccine for HBV - Hepatitis
Egészség

Sürgős figyelmeztetés érkezett a magyar betegeknek: ezt minél hamarabb kérni kell a házorvosnál

Pénzcentrum
2025. október 2. 09:01

A kormány az alacsony oltási hajlandóságra hivatkozva a tavalyi mennyiség felére csökkenti a Covid-oltóanyag beszerzését, miközben a járvány ismét erősödik Magyarországon - számolt be a Népszava.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közbeszerzési eljárást indított ötvenezer Covid-vakcina beszerzésére felnőttek számára, valamint 800 adag oltóanyagra a 12 éven aluli korosztálynak - tájékoztat a közbeszerzési értesítőben megjelent tender.

Az oltóanyag várhatóan novembertől válik elérhetővé. A beszerzendő mennyiség jelentősen elmarad a tavalyi 101 ezer adagtól, amelyből mindössze 14 244 került felhasználásra. A fel nem használt, lejárt szavatosságú vakcinák megsemmisítésre kerültek, bár ezek pontos mennyisége nem ismert. Mint tudjuk, a tavalyi, Moderna által szállított Spikevax oltóanyag 4,6 milliárd forintba került az államnak.

Az NNGYK légúti figyelő szolgálatának adatai egyértelműen a járványhelyzet erősödését mutatják. A 38. naptári héten a megfigyelt háziorvosi praxisokban két hét alatt megháromszorozódott a Covid-fertőzöttek száma. A súlyos légúti tünetekkel kórházba került 85 beteg közül 26 esetben igazoltak Covid-fertőzést.

Országszerte emelkedik a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja, különösen Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. A szennyvíz-adatok alapján a következő hetekben várhatóan tovább nő majd az orvosi ellátást igénylő Covid-betegek száma.

A tisztiorvosi hivatal a Népszava kérdésére küldött válaszában hangsúlyosan arra hívta fel a figyelmet, "hogy a most fertőzéseket okozó vírusvariáns általában nem okoz súlyos tüneteket (ismertető jegyei: köhögés, fej-, torokfájás, orrdugulás, fáradtság, ritkábban láz), de a meggyengült immunrendszerrel élőknek ajánlott az oltás."

A szakemberek elsősorban a magas kockázatú krónikus betegeknek javasolják a novemberben elérhető vakcinát, életkortól függetlenül. Különösen a szív- és érrendszeri, krónikus tüdő-, máj- és vesebetegségben szenvedőknek, valamint a csökkent immunitással élőknek ajánlott az oltás felvétele, mivel esetükben egy fertőzés súlyosabb lefolyású megbetegedést okozhat.
Címlapkép: Getty Images
