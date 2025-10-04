Ezt csinálják rosszul a magyarok fogyásnál: az egészségük a tét, mégsem tudnak róla

Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt. A kudarc mögött gyakran félrevezető tanácsok, feleslegesen elvégzett vizsgálatok vagy nem megfelelő étrendi módszerek állnak.

A SYNLAB dietetikusa szerint a szakemberhez fordulás épp abban segít, hogy a páciens célzott, bizonyítékokon alapuló útmutatást kapjon – és elkerülje a felesleges köröket.

Életmódváltás, fogyási nehézségek, speciális egészségügyi állapot vagy egyszerű visszaigazolás: jól csinálom, amit csinálok? Ezek a leggyakoribb kérdések.

Egyre több ember érzi úgy, hogy elveszik a rengeteg, sokszor egymásnak ellentmondó információ között, és szeretné tisztán látni, mi működik valóban

– mondja Balázs Panni, a SYNLAB dietetikusa.

Ezért nem érdemes egyedül vizsgálatokat és étrendeket válogatni

Az élet sok helyzetében merül fel az étrendi változtatás szükségessége: frissen diagnosztizált betegség, emésztési panaszok, ételintolerancia, várandósság vagy akár a sportteljesítmény javítása miatt. Ilyenkor az orvosi diagnózist a dietetikus segíthet konkrét, személyre szabott étrendi útmutatással kiegészíteni.

Az interneten számtalan diéta, kiegészítő és vizsgálat ígér gyors megoldást. A valóságban azonban ezek nagy része felesleges, vagy rossz irányba viszi a pácienst.

Egy dietetikus segít elkerülni a felesleges vizsgálatokat és a drága, de haszontalan étrend-kiegészítőket. A páciens így rengeteg időt és energiát spórol meg, és tartós, biztonságos eredményt érhet el

– emeli ki a szakértő.

A dietetikai konzultáció egy részletes beszélgetéssel indul, ahol a szakember feltérképezi a páciens életmódját, szokásait, korábbi betegségeit és panaszait. Ennek alapján állítja össze az étrendi ajánlást, és ha szükséges, további laborvizsgálatokat vagy orvosi konzultációt javasol. A lényeg: nem általános tanácsok születnek, hanem a pácienshez igazított, konkrét iránymutatás.

Így lehet hasznos a mikrobiom vizsgálat

A bélrendszerünkben élő több milliárd baktérium, gomba és egyéb mikroorganizmus közössége kulcsszerepet játszik az egészségünkben. Ezek a mikroorganizmusok hatnak az immunrendszerre, az anyagcserére, sőt a hangulatunkra is. Ha felborul az egyensúlyuk, az emésztési zavarok mellett a testsúlyszabályozás és a gyulladásos folyamatok is sérülhetnek.

A mikrobiom vizsgálat kimutathatja, ha bizonyos baktériumtörzsek hiányoznak vagy túlzottan elszaporodtak. Az eredmény azonban önmagában kevés.

A mikrobiom leletet a páciens életmódjával és panaszainak hátterével együtt kell értékelni. Csak így születhet valóban célzott, hasznos étrendi tanács

– hangsúlyozza Balázs Panni. Ez jelenthet például rostbevitel-növelést, zöldség- és gyümölcsfogyasztás változatosabbá tételét vagy bizonyos zsírfélék csökkentését.

Tévhitek, amelyek megnehezítik a változtatást

Sokan hisznek abban, hogy létezik egy mindenki számára működő „csodadiéta”, amely gyorsan és tartósan megoldja a problémát. Valójában nincs univerzális étrend: mindenkinek egyéni igényeihez, életmódjához és egészségi állapotához kell igazítani az étrendjét.

Gyakran előkerül az a tévhit is, hogy elegendő probiotikumot szedni a bélmikrobiom helyreállításához. Az igazság ezzel szemben az, hogy a probiotikumok hatása a megfelelő étrendi környezet nélkül korlátozott. Szintén téves elképzelés, hogy bizonyos élelmiszercsoportokat teljesen ki kell iktatni ahhoz, hogy valaki egészségesen étkezzen – sokkal inkább a mértékletesség, az egyensúly és a változatosság jelenti a kulcsot.

Egyszerű, de hatékony étrendi szokások mindenkinek

Az egészséget támogató mindennapi szokások sokszor egészen egyszerűek. Ilyen például a megfelelő rostbevitel, amely a felnőttek esetében napi körülbelül 30 gramm rost, mely zöldségből, gyümölcsből, hüvelyesekből és teljes értékű gabonákból fedezhető. Legalább ennyire fontos a folyadékpótlás is, elsősorban vízből, miközben érdemes minimalizálni a cukrozott italok fogyasztását. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek kerülése és az otthoni főzés előnyben részesítése szintén jelentős lépés lehet, ahogy a rendszeres étkezés is, amely elősegíti az anyagcsere egyensúlyát és a napi ritmus fenntartását.

Kiknek érdemes dietetikushoz fordulni?

Azoknak, akik emésztési problémákkal (puffadás, hasmenés, székrekedés, IBS) küzdenek, krónikus betegségben érintettek, fogyni szeretnének vagy sportteljesítményüket javítanák. Ugyanígy kiemelten hasznos várandósoknak, szoptatós anyáknak, gyermekeknek és időseknek is. De a szakértő szerint valójában bárki profitálhat belőle:

Egy dietetikus abban segít, hogy a páciens eligazodjon a táplálkozással kapcsolatos információk sokaságában, és megtalálja a számára működő megoldást

- teszi hozzá Balázs Panni, a SYNLAB dietetikusa.