2025. szeptember 27. szombat Adalbert
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fine dining elegant antique silverware place setting.
Egészség

Miskolc a fine dining új fővárosa? Újabb Michelin-ajánlású étterem nyílik

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 10:32

Miskolc gasztronómiai térképe újabb nagy névvel bővül: a Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet – jelentette be a tulajdonosok közösségi oldalukon, valamint Tóth-Szántai József polgármester is.

A Pohner Ádám és Kun A. Luca által alapított étterem közölte: nem egy második Iszkor létrehozása a cél, hanem egy teljesen új, urbánusabb koncepció. A mályinkai étterem továbbra is változatlanul működik, az új helyszín pedig hosszú távra erősíti majd Miskolc gasztronómiai pozícióját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miskolc ezzel már három Michelin-ajánlású étteremmel büszkélkedhet:

  • a két sapkás Gault&Millau-elismerést is kiérdemlő Végállomás Bisztró & Wine,
  • az olasz ihletésű Avalon Ristorante,
  • valamint a kézműves sörökre és kreatív fogásokra építő Zip’s.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztro-színtere országos szinten is kiemelkedő: a tarcali Bobajka, az encsi Anyukám Mondta és a mályinkai Iszkor is Michelin-ajánlással rendelkezik, így a régió egyre meghatározóbb szereplővé válik a magyar fine dining világában.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #étterem #borsod #miskolc #gasztronómia #polgármester #étteremkalauz #michelin #megyeszékhely #borsod-abaúj-zemplén megye #fine dining

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:03
09:31
09:01
08:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
3 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
4
2 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
2 hete
Újra felütötte fejét a Covid itthon: ezekre az emberekre most nagyon veszélyes az új variáns
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 10:03
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 08:02
Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten pénteken
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 09:01
Tényleg ilyen dióval van tele Európa? Erről a hírről nem árt tudnod