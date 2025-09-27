Miskolc a fine dining új fővárosa? Újabb Michelin-ajánlású étterem nyílik

Miskolc gasztronómiai térképe újabb nagy névvel bővül: a Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet – jelentette be a tulajdonosok közösségi oldalukon, valamint Tóth-Szántai József polgármester is.

A Pohner Ádám és Kun A. Luca által alapított étterem közölte: nem egy második Iszkor létrehozása a cél, hanem egy teljesen új, urbánusabb koncepció. A mályinkai étterem továbbra is változatlanul működik, az új helyszín pedig hosszú távra erősíti majd Miskolc gasztronómiai pozícióját.

Miskolc ezzel már három Michelin-ajánlású étteremmel büszkélkedhet:

a két sapkás Gault&Millau-elismerést is kiérdemlő Végállomás Bisztró & Wine,

az olasz ihletésű Avalon Ristorante,

valamint a kézműves sörökre és kreatív fogásokra építő Zip’s.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztro-színtere országos szinten is kiemelkedő: a tarcali Bobajka, az encsi Anyukám Mondta és a mályinkai Iszkor is Michelin-ajánlással rendelkezik, így a régió egyre meghatározóbb szereplővé válik a magyar fine dining világában.