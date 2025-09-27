A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Miskolc a fine dining új fővárosa? Újabb Michelin-ajánlású étterem nyílik
Miskolc gasztronómiai térképe újabb nagy névvel bővül: a Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet – jelentette be a tulajdonosok közösségi oldalukon, valamint Tóth-Szántai József polgármester is.
A Pohner Ádám és Kun A. Luca által alapított étterem közölte: nem egy második Iszkor létrehozása a cél, hanem egy teljesen új, urbánusabb koncepció. A mályinkai étterem továbbra is változatlanul működik, az új helyszín pedig hosszú távra erősíti majd Miskolc gasztronómiai pozícióját.
Miskolc ezzel már három Michelin-ajánlású étteremmel büszkélkedhet:
- a két sapkás Gault&Millau-elismerést is kiérdemlő Végállomás Bisztró & Wine,
- az olasz ihletésű Avalon Ristorante,
- valamint a kézműves sörökre és kreatív fogásokra építő Zip’s.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztro-színtere országos szinten is kiemelkedő: a tarcali Bobajka, az encsi Anyukám Mondta és a mályinkai Iszkor is Michelin-ajánlással rendelkezik, így a régió egyre meghatározóbb szereplővé válik a magyar fine dining világában.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is