Pécs, 2018. április 18.Két kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) és három közönséges kullancs (Ixodes ricinus) vizsgálat alatt (b-j) a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János kutatóközpont Virológiai kutatócsoport laborjában Pécse
Egészség

Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 08:58

Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki a hazai példányokban - nyilatkozta az InfoRádiónak Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa - tudósított az Infostart.

2021 óta összesen 26 Hyalomma kullancsot azonosítottak Magyarországon. Földvári Gábor szerint túlzás ezeket a rovarokat "horrorkullancsnak" nevezni, hiszen korábban is érkeztek hazánkba vándormadarakkal, a különbség az, hogy a klímaváltozás következtében most már képesek megtelepedni és továbbfejlődni is.

"Amiatt kell különösen figyelemmel lennünk ezekre a kullancsokra, mert olyan kórokozókat terjesztenek, amelyek Magyarországon nem ismertek, nem őshonosak, ezek között van egy kiemelt jelentőségű, a krími-kongói vérzéses láz vírusa, amelyre nincsen jelenleg sem védőoltás, sem gyógykezelés, a halálozási aránya pedig eléri a harminc százalékot, emiatt kell nagyon figyelemmel lennünk arra, ha valahol az országban megjelenik ez a kullancs" – mondta a kutató.

A szakember elmondta, hogy öt évvel ezelőtt indították el a Kullancsfigyelő közösségi kutatói projektet, amelynek keretében a lakosság segítségével gyűjtik be a hazánkban megjelenő példányokat. Az eddigi vizsgálatok során a krími-kongói vérzéses láz vírusát egyetlen hazai példányban sem találták meg, viszont egy emberekre nem veszélyes rokon vírus már felbukkant.

Kapcsolódó cikkeink:

A program során a kutatók egy eddig ismeretlen vírust is felfedeztek, amelynek nukleinsavsorrendje korábban csak egy nemzetközi adatbázisban szerepelt. A pécsi Virológiai Nemzeti Laborral együttműködve készítették el a vírus első molekuláris biológiai leírását. További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy milyen gerinces állatokban fordul elő, illetve veszélyes lehet-e emberekre vagy háziállatokra.

Földvári Gábor hangsúlyozta, hogy a Hyalomma kullancs már Budakeszin is megjelent, de ez nem meglepő, hiszen vándormadarakkal az ország bármely pontjára eljuthat. Ugyanakkor nincs ok riadalomra, mivel a kullancs önmagában általában nem hordozza a veszélyes vírust.

A Hyalomma kullancsok könnyen felismerhetők nagy méretükről, gyors mozgásukról és csíkos lábukról, amelyek jól megkülönböztetik őket a hazai fajoktól. "A legfontosabb, hogy észrevegyük, ha egy ilyennel van dolgunk, egy fotót érdemes róla készíteni, ezt vagy a mobilapplikációval, vagy e-mailen beküldeni hozzánk, és a példányt pedig el kell tenni, hogy a későbbi vizsgálatokat el tudjuk végezni" – emelte ki a szakember.

Ha ilyen kullancsot észlelünk magunkon, a megszokott módon kell eljárni, de az eddigi tapasztalatok szerint ezek a példányok még nem szívtak vért, így könnyen befoghatók voltak. "Amíg nem csípett a kullancs, nem kezdett el vért szívni, addig nem jelent közvetlen fertőzésveszélyt, és nyugodtan el lehet tenni egy fiolába, vagy a gyógyszeres tégelybe, és a kézfertőtlenítéssel pedig mindenféle egyéb következményt meg tudunk előzni" – tájékoztatott Földvári Gábor.
