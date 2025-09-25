Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki a hazai példányokban - nyilatkozta az InfoRádiónak Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa - tudósított az Infostart.
2021 óta összesen 26 Hyalomma kullancsot azonosítottak Magyarországon. Földvári Gábor szerint túlzás ezeket a rovarokat "horrorkullancsnak" nevezni, hiszen korábban is érkeztek hazánkba vándormadarakkal, a különbség az, hogy a klímaváltozás következtében most már képesek megtelepedni és továbbfejlődni is.
"Amiatt kell különösen figyelemmel lennünk ezekre a kullancsokra, mert olyan kórokozókat terjesztenek, amelyek Magyarországon nem ismertek, nem őshonosak, ezek között van egy kiemelt jelentőségű, a krími-kongói vérzéses láz vírusa, amelyre nincsen jelenleg sem védőoltás, sem gyógykezelés, a halálozási aránya pedig eléri a harminc százalékot, emiatt kell nagyon figyelemmel lennünk arra, ha valahol az országban megjelenik ez a kullancs" – mondta a kutató.
A szakember elmondta, hogy öt évvel ezelőtt indították el a Kullancsfigyelő közösségi kutatói projektet, amelynek keretében a lakosság segítségével gyűjtik be a hazánkban megjelenő példányokat. Az eddigi vizsgálatok során a krími-kongói vérzéses láz vírusát egyetlen hazai példányban sem találták meg, viszont egy emberekre nem veszélyes rokon vírus már felbukkant.
A program során a kutatók egy eddig ismeretlen vírust is felfedeztek, amelynek nukleinsavsorrendje korábban csak egy nemzetközi adatbázisban szerepelt. A pécsi Virológiai Nemzeti Laborral együttműködve készítették el a vírus első molekuláris biológiai leírását. További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy milyen gerinces állatokban fordul elő, illetve veszélyes lehet-e emberekre vagy háziállatokra.
Földvári Gábor hangsúlyozta, hogy a Hyalomma kullancs már Budakeszin is megjelent, de ez nem meglepő, hiszen vándormadarakkal az ország bármely pontjára eljuthat. Ugyanakkor nincs ok riadalomra, mivel a kullancs önmagában általában nem hordozza a veszélyes vírust.
A Hyalomma kullancsok könnyen felismerhetők nagy méretükről, gyors mozgásukról és csíkos lábukról, amelyek jól megkülönböztetik őket a hazai fajoktól. "A legfontosabb, hogy észrevegyük, ha egy ilyennel van dolgunk, egy fotót érdemes róla készíteni, ezt vagy a mobilapplikációval, vagy e-mailen beküldeni hozzánk, és a példányt pedig el kell tenni, hogy a későbbi vizsgálatokat el tudjuk végezni" – emelte ki a szakember.
Ha ilyen kullancsot észlelünk magunkon, a megszokott módon kell eljárni, de az eddigi tapasztalatok szerint ezek a példányok még nem szívtak vért, így könnyen befoghatók voltak. "Amíg nem csípett a kullancs, nem kezdett el vért szívni, addig nem jelent közvetlen fertőzésveszélyt, és nyugodtan el lehet tenni egy fiolába, vagy a gyógyszeres tégelybe, és a kézfertőtlenítéssel pedig mindenféle egyéb következményt meg tudunk előzni" – tájékoztatott Földvári Gábor.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz
A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
Az egészségügyi intézmény több belgyógyászt, kardiológust és gyerekorvost is keres.
2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik.
A Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét.
Fájó vallomást tett Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya: így töltötte utolsó napjait a néhai politikus
Kinga egy díjátadón tűnt fel, ahol elmondta, tudatosan kerülték a rivaldafényt, nem hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.
Komáromi Eszter meddőség coach szerint a kezelések érzelmileg és a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint túl sokba kerülne átállni a jelenleg elérhető alternatívákra, melyeknek hiányosságaik is vannak.
