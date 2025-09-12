Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Egészségügyi riadó a határ mentén: az emberre is veszélyes kórokozó jelent meg
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti. A korábban Bécsben és Alsó-Ausztriában azonosított betegség első burgenlandi esetét Kismarton környékén regisztrálták.
A myxomatózisként is ismert vírusos megbetegedés elsősorban szúnyogok, kullancsok és egyéb rovarok közvetítésével terjed, és rendkívül gyorsan átterjed egyik állatról a másikra - hívta fel a figyelmet Charlotte Klement állatorvos. A szakemberek a fertőzés gyors terjedési üteme miatt a betegség további burgenlandi elterjedésére számítanak - közölte a volksgruppen.orf.at.
A kór nemcsak a vadon élő nyúlállományt érinti, hanem már egyes tenyészetekben is megjelent. Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője szerint a megfelelő higiéniai körülmények fenntartása az ólakban segíthet a fertőzés megelőzésében, azonban ritkán még így is előfordulhatnak megbetegedések.
A myxomatózis jellemző tünetei közé tartozik a szemek duzzanata, az állatok levertté válnak, és a betegség gyorsan végzetes kimenetelű: a fertőzött egyedek többsége 1-2 héten belül elpusztul. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a myxomatózist követően kialakulhat egy bakteriális fertőzés, a tularémia, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet.
A tartományi hatóságok a Vadkutató Intézettel együttműködve monitoringprogramot indítottak a helyzet nyomon követésére. A kirándulókat arra kérik, hogy ne érintsenek elhullott nyulakat, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Az elhullott állatok észlelését azonnal jelezni kell a helyi vadászoknak.
A szakértői előrejelzések szerint a betegség további terjedése várható, ezért mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről fokozott elővigyázatosság indokolt.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Több nemzetközi tanulmány is megerősíti ezeket az eredményeket.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
