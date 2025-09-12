Egészségügyi riadó a határ mentén: az emberre is veszélyes kórokozó jelent meg

Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti. A korábban Bécsben és Alsó-Ausztriában azonosított betegség első burgenlandi esetét Kismarton környékén regisztrálták.

A myxomatózisként is ismert vírusos megbetegedés elsősorban szúnyogok, kullancsok és egyéb rovarok közvetítésével terjed, és rendkívül gyorsan átterjed egyik állatról a másikra - hívta fel a figyelmet Charlotte Klement állatorvos. A szakemberek a fertőzés gyors terjedési üteme miatt a betegség további burgenlandi elterjedésére számítanak - közölte a volksgruppen.orf.at.

A kór nemcsak a vadon élő nyúlállományt érinti, hanem már egyes tenyészetekben is megjelent. Werner Zinkl, a Kaninchenzüchter szövetség vezetője szerint a megfelelő higiéniai körülmények fenntartása az ólakban segíthet a fertőzés megelőzésében, azonban ritkán még így is előfordulhatnak megbetegedések.

A myxomatózis jellemző tünetei közé tartozik a szemek duzzanata, az állatok levertté válnak, és a betegség gyorsan végzetes kimenetelű: a fertőzött egyedek többsége 1-2 héten belül elpusztul. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a myxomatózist követően kialakulhat egy bakteriális fertőzés, a tularémia, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet.

A tartományi hatóságok a Vadkutató Intézettel együttműködve monitoringprogramot indítottak a helyzet nyomon követésére. A kirándulókat arra kérik, hogy ne érintsenek elhullott nyulakat, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Az elhullott állatok észlelését azonnal jelezni kell a helyi vadászoknak.

A szakértői előrejelzések szerint a betegség további terjedése várható, ezért mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről fokozott elővigyázatosság indokolt.