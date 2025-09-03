Szörnyű népbetegség pusztít a magyarok között: ősszel jön elő igazán, rém kellemetlen

Lékai Máté nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros 37 éves irányítója ma jelentette be döntését.
A nyár a pihenés, a szabadság és a feltöltődés időszaka. Néhány hét nyugalom és kikapcsolódás a legtöbbünknek elegendő ahhoz, hogy újult erővel térjenek vissza a mindennapokhoz. Előfordul azonban, hogy a nyári vakációt követően sem múlik el a kimerültség érzése, sőt, a fáradtság állandósul, és pihenéssel sem javul. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, vajon nem egy alattomos betegség, például a Lyme-kór áll-e a háttérben.
A Lyme-kór egy kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés, amely világszerte a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség, Közép-Európában az emberek ötöde lehet érintett. Bár a korai szakaszban megjelenhet a jellegzetes Lyme-folt (erythema migrans), a betegek mintegy kétharmadánál ez nem alakul ki, így a fertőzés sokszor rejtve marad. A kórokozó, a Borrelia burgdorferi képes az egész szervezetben elterjedni, és számos szervrendszert érinteni. Az egyik leggyakoribb, de gyakran alábecsült tünete a tartós fáradtság.
Ez a fáradtság nem azonos azzal a kimerültséggel, amelyet egy hosszú munkahét vagy kevés alvás okoz. A Lyme-kórral összefüggő kimerültség gyakran hirtelen jelentkezik, pihenéssel sem enyhül, és más panaszok, például fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hőemelkedés, koncentrációs zavar kísérhetik.
Miért alakul ki a kimerültség Lyme-kórban?
A Lyme-kórt okozó baktérium folyamatos immunreakciót, gyulladásos vagy autoimmun reakciót vált ki a szervezetben, amely megzavarhatja az idegrendszer, a hormonok, az izmok és az immunrendszer működését. Ez tartós energiahiányos állapothoz vezethet, amelyet a pihenés sem enyhít.
1. Pajzsmirigyproblémák
A Lyme-kórt okozó baktérium miatt a szervezet autoimmun reakcióval fordulhat saját fehérjéi ellen. Az egyik ilyen lehetőség, amikor a szervezet a pajzsmirigy ellen fordul (Hashimoto-kór). Az autoimmun reakció miatt a szervezet először túlzottan megnöveli a pajzsmirigyhormon-termelést, majd jelentősen csökkenti, ami többek között fáradtságot, „agyi ködöt” okozhat.
2. Mellékvese működésének romlása
A mellékvesék termelik a kortizol hormont, amely a stresszre adott választ alakítja ki. Normál stresszes esetekben között testünk rövid ideig kortizolt termel, hogy megvédjen minket. Azonban a hosszan tartó stressz időszakaiban – például krónikus fertőzés esetén – a mellékvese működése romlik. A mellékvese diszfunkciója fáradtsághoz vezethet, és csökkentheti a stresszorokkal szembeni ellenállóképességet.
3. Mitokondriális diszfunkció
A kullancsok által terjesztett krónikus fertőzéseknél kialakuló fáradtságnak egyik gyakori oka a mitokondriális működés zavara. A mitokondriumok a sejtek energiatermelő szervecskéi. A fertőzések által okozott oxidatív károsodás mitokondriális diszfunkcióhoz és a mitokondriumok által termelt energiatároló molekula, az ATP mennyiségének csökkenéséhez vezet.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
4. Alvásproblémák
A Lyme-kór alvásproblémákat is okoz: a fájdalom, az éjszakai izzadás, a szorongás rontja az alvásminőséget, a kialvatlanság pedig tovább növelheti a fáradtságot
5. Enyhébb szintű vérszegénység
A Lyme-kór és társfertőzések (együttesen elnevezve „kullancs-kór”), mint a Humán Babeziózis, vagy a Bartonellózis, enyhébb szintű vérszegénységet is okozhatnak, mivel ezek a kórokozók a vörösvértesteket és a fehérvérsejteket használják a szaporodáshoz és az immunrendszer elől való rejtőzéshez. A szervezet ilyenkor oxigénhiányt érzékelhet, akár rövidebb, kisebb megterhelések után is, mivel a fertőzött vörösvértestek nem képesek megfelelő mennyiségű oxigént szállítani.
A szervezet több rendszerére kifejtett hatás külön-külön, vagy akár együtt is okozhat enyhébb, súlyos, vagy nagyon súlyos kimerültségi tüneteket.
A téves diagnózis miatt sok beteg hónapokig vagy akár évekig szenved anélkül, hogy a megfelelő kezelést megkapná. Ezért nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy az egészségünkkel valami gond van, akkor ne hagyjuk annyiban, járjunk utána a tüneteknek, forduljunk orvoshoz. Ha a szakorvos Lyme-kóros megbetegedésre gyanakszik, akkor Lyme-teszt elvégeztetését kérheti, ami segít a diagnózis és a terápia felállításában.
