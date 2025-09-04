2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
egy nagy bogárraj. egy nagy madárraj a képeken a madarak bogarak, és a levegőben repülnek.
HelloVidék

Nagyszerű hírről számoltak be: új költőfajjal bővült a hazai madárfauna 2025-ben

MTI
2025. szeptember 4. 20:03

Új költőfajjal, a kuhival bővült 2025-ben a hazai madárfauna - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön.

Kiemelték, hogy a hazánkban 2012 óta ritka kóborlóként ismert kuhi egy vörös vércséhez hasonló méretű, annál erősebb testű, zömök és nagyon impozáns ragadozómadár, mely 2022 óta több alkalommal is megjelent a Körös-Maros Nemzeti Park területén. Magyarország legújabb fészkelő madarává előlépve idén nyáron fészket is rakott és sikeresen költött a térségben.

A faj előfordulásának érdekessége, hogy 2022 óta minden alkalommal a nemzeti park Kardoskúti Fehértó részterületén, Hódmezővásárhely külterületén került elő, évszaktól függetlenül. Az elmúlt három év megfigyelései során minden alkalommal csupán egyetlen példányt regisztráltak a szakemberek - olvasható a közleményben.

Május 8-án újra feltűnt a faj, amelynek fészkét a nyár során Horváth Éva madarász térképezte fel az említett terület egy kis facsoportjában. A két kifejlett madár négytojásos fészekaljából végül két fióka kelt ki. A költés előrehaladtával, augusztus végén ornitológiai jelölő gyűrűiket is megkapták a fiókák, ahogyan a két kifejlett madarat is sikerült megjelölni - írták a szakemberek.

A sajtóanyag szerint a kuhi a szavanna jellegű területek, fás, legelőkkel tarka nyílt élőhelyek költő madara, meghatározóan mezei pocokkal, kisemlősökkel táplálkozik, de ezen túl rovarokat, gyíkokat, esetleg énekesmadarakat is fogyaszthat. Afrika és Dél-Ázsia egyes területein, illetve a Közel-Keleten igen gyakori, de jelentős költő állománya ismert Portugália, Spanyolország és Franciaország területén is. Európa területén további számos országban jelenik meg rendszeresen, kóborló egyedei már Nagy-Britanniáig is eljutottak.
Címlapkép: Getty Images
