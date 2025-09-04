Nagyszerű hírről számoltak be: új költőfajjal bővült a hazai madárfauna 2025-ben

A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.
Új költőfajjal, a kuhival bővült 2025-ben a hazai madárfauna - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön.
Kiemelték, hogy a hazánkban 2012 óta ritka kóborlóként ismert kuhi egy vörös vércséhez hasonló méretű, annál erősebb testű, zömök és nagyon impozáns ragadozómadár, mely 2022 óta több alkalommal is megjelent a Körös-Maros Nemzeti Park területén. Magyarország legújabb fészkelő madarává előlépve idén nyáron fészket is rakott és sikeresen költött a térségben.
A faj előfordulásának érdekessége, hogy 2022 óta minden alkalommal a nemzeti park Kardoskúti Fehértó részterületén, Hódmezővásárhely külterületén került elő, évszaktól függetlenül. Az elmúlt három év megfigyelései során minden alkalommal csupán egyetlen példányt regisztráltak a szakemberek - olvasható a közleményben.
Május 8-án újra feltűnt a faj, amelynek fészkét a nyár során Horváth Éva madarász térképezte fel az említett terület egy kis facsoportjában. A két kifejlett madár négytojásos fészekaljából végül két fióka kelt ki. A költés előrehaladtával, augusztus végén ornitológiai jelölő gyűrűiket is megkapták a fiókák, ahogyan a két kifejlett madarat is sikerült megjelölni - írták a szakemberek.
A sajtóanyag szerint a kuhi a szavanna jellegű területek, fás, legelőkkel tarka nyílt élőhelyek költő madara, meghatározóan mezei pocokkal, kisemlősökkel táplálkozik, de ezen túl rovarokat, gyíkokat, esetleg énekesmadarakat is fogyaszthat. Afrika és Dél-Ázsia egyes területein, illetve a Közel-Keleten igen gyakori, de jelentős költő állománya ismert Portugália, Spanyolország és Franciaország területén is. Európa területén további számos országban jelenik meg rendszeresen, kóborló egyedei már Nagy-Britanniáig is eljutottak.
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
