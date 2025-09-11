Nagyon fontos iskolai határidőt hosszabbítottak meg: ez rengeteg szülőt érint

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának szeptember 12-i leadási határidejét.

A meghosszabbított határidő lehetőséget biztosít azoknak a szülőknek is, akik az eredeti határidőt elmulasztották, hogy 7. osztályos gyermekük számára igényeljék a HPV elleni védőoltást. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba. Ezzel biztosítható, hogy gyermekük térítésmentesen megkapja az önkéntes védőoltást. Később a vakcina már térítésköteles, és csak recept ellenében vásárolható meg a gyógyszertárakban.

A HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők (például szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései), illetve védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is. A korábbi határidő e hét péntek volt, amiről korábban itt írtunk:

A HPV elsősorban szexuális érintkezés útján terjed, ezért a védőoltás beadását a szexuális élet megkezdése előtt ajánljuk. Ennek oka, hogy a védőoltás hatékonyan megelőzi a beadása és a védettség kialakulása utáni fertőződést, de a meglévő HPV-fertőzöttséget a vakcina nem gyógyítja meg, nem szűnteti meg.