Vakcina vakcinázáshoz, orvosi immunizálás a betegek kezelésére olyan betegségek ellen, mint a coronavírus, covid-19, méhnyakrák, hpv, kanyaró, agyhártyagyulladás, pertussis, tüdőgyulladás, tetanusz vagy tífusz.
Egészség

Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 14:01

A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni. A szülőknek írásos nyilatkozatban kell kérniük az oltást.

A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A szülőknek írásos nyilatkozatban kell kérniük az oltást, amelyet az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel ad be.

A HPV több mint száz típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-, nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal szemben nyújt védelmet, hanem a nemi szemölcsök ellen is, segítve az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében.

Az oltás teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust vagy genetikai módosító anyagot. Átmeneti, enyhe helyi reakciók előfordulhatnak (például fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok szerint a vakcina 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzések és rákmegelőző állapotok ellen.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák miatt, a védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető. Tavaly a jogosult diákok szüleinek mintegy 80%-a kérte az oltást, így biztosítva gyermekeik védelmét.
