Elhízott kövér fiú mérőszalag
Egészség

Hihetetlen adatok kerültek napvilágra – első alkalommal fordult ilyen elő a történelemben

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 19:41

Először a történelemben több túlsúlyos gyermek él a világon, mint alultáplált - derül ki az UNICEF átfogó tanulmányából. A kutatók szerint a hagyományos étrendek helyét átvették az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ami súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel jár, írta a BBC.

Az UNICEF adatai szerint a világ 5-19 éves korú gyermekeinek mintegy tizede, körülbelül 188 millió fiatal küzd elhízással. Míg 2000 óta az alultáplált gyermekek aránya 13%-ról 9,2%-ra csökkent, addig az elhízás előfordulása 3%-ról 9,4%-ra emelkedett.

A túlsúlyos gyermekek száma - beleértve az elhízottakat is - olyan mértékben nőtt, hogy ma már minden ötödik iskoláskorú gyermek és serdülő túlsúlyos, ami globálisan mintegy 391 millió gyermeket jelent.

Az elhízás mértéke már minden régióban meghaladja az alultápláltságot, kivéve a Szubszaharai-Afrikát és Dél-Ázsiát. A legmagasabb elhízási arányokat egyes csendes-óceáni szigetállamokban találták: Niue (38%), Cook-szigetek (37%) és Nauru (33%). Ugyanakkor számos magas jövedelmű országban is súlyos a probléma: Chilében a fiatalok 27%-a, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben a gyerekek 21%-a elhízott.

Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója szerint sok országban a táplálkozási zavarok kettős terhével küzdenek - egyszerre van jelen a növekedési visszamaradás és az elhízás. "Sürgősen szükségünk van olyan szakpolitikákra, amelyek támogatják a szülőket és gondviselőket abban, hogy tápláló és egészséges ételekhez jussanak gyermekeik számára" - hangsúlyozta.

Az UNICEF figyelmeztet, hogy a tétlenség egészségügyi hatásai és gazdasági költségei potenciálisan hatalmasak. A jelentés becslése szerint 2035-re a túlsúly és az elhízás globális gazdasági hatása várhatóan meghaladja az évi 4 billió dollárt (2,95 billió fontot).

A szervezet sürgeti a kormányokat, hogy hozzanak intézkedéseket, beleértve az élelmiszerek címkézését és marketingjét. Javasolják az ultrafeldolgozott élelmiszerek eltávolítását az iskolai étkezdékből, az egészségtelen ételekre és italokra kivetett adókat, valamint az élelmiszergyártók ösztönzését termékeik egészségesebbé tételére.

A jelentés azt is szorgalmazza, hogy a politikai döntéshozatalt védjék meg az ultrafeldolgozott élelmiszeripari vállalatok befolyásától, akár megtiltva részvételüket a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, valamint kötelezővé téve a lobbizási tevékenységek hivatalos bejelentését.
