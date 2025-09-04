2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Happy young Asian couple eating beef burger with fries in an outdoor fast food restaurant
Egészség

Szó szerint mérgezi magát, aki így étkezik: rengeteg magyar eszik ilyet, súlyosan ráfizetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 16:15

Új kutatás szerint az ultraprocesszált ételek fogyasztása nagyobb súlygyarapodást okoz, mint a minimálisan feldolgozott élelmiszerek, még azonos kalóriabevitel esetén is - derül ki az Independent cikkéből.

Egy 43, 20-35 év közötti férfin végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott étrendet követők körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, mint a feldolgozatlan ételeket fogyasztók, annak ellenére, hogy a kalóriabevitel megegyezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az ultrafeldolgozott ételek feldolgozottsága önmagában károsítja a reproduktív és anyagcsere-egészséget, függetlenül a tápanyagtartalomtól.

A Koppenhágai Egyetem kutatói a résztvevőket két csoportra osztották: az egyik ultrafeldolgozott, a másik feldolgozatlan étrendet követett, majd három hét szünet után a csoportok diétát cseréltek. Mindkét étrend azonos mennyiségű kalóriát, fehérjét, szénhidrátot és zsírt tartalmazott.

A résztvevők fele normál kalóriabevitelt kapott, míg a másik fele napi 500 kalóriával többet fogyasztott. Az eredmények szerint a résztvevők az ultraprocesszált étrenden körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, függetlenül attól, hogy normál vagy többletkalória-diétát követtek-e.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezt már nehéz figyelmen kívül hagyni: egyre több magyar beteg, súlyos gondok vannak
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezt már nehéz figyelmen kívül hagyni: egyre több magyar beteg, súlyos gondok vannak
Tavaly 3 százalékkal nőtt a táppénzes napok száma Magyarországon, meghaladva a 26 millió napot.

A kutatók "aggasztó" növekedést tapasztaltak a cxMINP ftalát szintjében - egy műanyagokban használt, hormonzavarokat okozó anyag - az ultrafeldolgozott étrendet követő férfiaknál. Emellett csökkent a tesztoszteron és a follikulus-stimuláló hormon szintje is, amelyek kulcsfontosságúak a spermatermelésben.

"Megdöbbentő volt, hány testfunkció károsodott az ultrafeldolgozott ételek hatására, még az egészséges fiatal férfiaknál is" - nyilatkozta Romain Barrès professzor, a tanulmány vezető szerzője. Jessica Preston, a tanulmány első szerzője hozzátette: "Eredményeink bizonyítják, hogy az ultrafeldolgozott ételek károsítják a reproduktív és anyagcsere-egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mennyiségben."
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #étkezés #élelmiszer #kövérség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:20
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
3 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
1 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
3 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
4 hete
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:20
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:02
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 15:34
Kilőttek az árak a lengyeleknél: durva, mennyit kérnek ezért a zöldségért