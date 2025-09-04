Szó szerint mérgezi magát, aki így étkezik: rengeteg magyar eszik ilyet, súlyosan ráfizetnek

Új kutatás szerint az ultraprocesszált ételek fogyasztása nagyobb súlygyarapodást okoz, mint a minimálisan feldolgozott élelmiszerek, még azonos kalóriabevitel esetén is - derül ki az Independent cikkéből.

Egy 43, 20-35 év közötti férfin végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott étrendet követők körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, mint a feldolgozatlan ételeket fogyasztók, annak ellenére, hogy a kalóriabevitel megegyezett.

A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az ultrafeldolgozott ételek feldolgozottsága önmagában károsítja a reproduktív és anyagcsere-egészséget, függetlenül a tápanyagtartalomtól.

A Koppenhágai Egyetem kutatói a résztvevőket két csoportra osztották: az egyik ultrafeldolgozott, a másik feldolgozatlan étrendet követett, majd három hét szünet után a csoportok diétát cseréltek. Mindkét étrend azonos mennyiségű kalóriát, fehérjét, szénhidrátot és zsírt tartalmazott.

A résztvevők fele normál kalóriabevitelt kapott, míg a másik fele napi 500 kalóriával többet fogyasztott. Az eredmények szerint a résztvevők az ultraprocesszált étrenden körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, függetlenül attól, hogy normál vagy többletkalória-diétát követtek-e.

A kutatók "aggasztó" növekedést tapasztaltak a cxMINP ftalát szintjében - egy műanyagokban használt, hormonzavarokat okozó anyag - az ultrafeldolgozott étrendet követő férfiaknál. Emellett csökkent a tesztoszteron és a follikulus-stimuláló hormon szintje is, amelyek kulcsfontosságúak a spermatermelésben.

"Megdöbbentő volt, hány testfunkció károsodott az ultrafeldolgozott ételek hatására, még az egészséges fiatal férfiaknál is" - nyilatkozta Romain Barrès professzor, a tanulmány vezető szerzője. Jessica Preston, a tanulmány első szerzője hozzátette: "Eredményeink bizonyítják, hogy az ultrafeldolgozott ételek károsítják a reproduktív és anyagcsere-egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mennyiségben."