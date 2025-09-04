Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent.
Szó szerint mérgezi magát, aki így étkezik: rengeteg magyar eszik ilyet, súlyosan ráfizetnek
Új kutatás szerint az ultraprocesszált ételek fogyasztása nagyobb súlygyarapodást okoz, mint a minimálisan feldolgozott élelmiszerek, még azonos kalóriabevitel esetén is - derül ki az Independent cikkéből.
Egy 43, 20-35 év közötti férfin végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott étrendet követők körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, mint a feldolgozatlan ételeket fogyasztók, annak ellenére, hogy a kalóriabevitel megegyezett.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az ultrafeldolgozott ételek feldolgozottsága önmagában károsítja a reproduktív és anyagcsere-egészséget, függetlenül a tápanyagtartalomtól.
A Koppenhágai Egyetem kutatói a résztvevőket két csoportra osztották: az egyik ultrafeldolgozott, a másik feldolgozatlan étrendet követett, majd három hét szünet után a csoportok diétát cseréltek. Mindkét étrend azonos mennyiségű kalóriát, fehérjét, szénhidrátot és zsírt tartalmazott.
A résztvevők fele normál kalóriabevitelt kapott, míg a másik fele napi 500 kalóriával többet fogyasztott. Az eredmények szerint a résztvevők az ultraprocesszált étrenden körülbelül egy kilogrammal több zsírtömeget szedtek fel, függetlenül attól, hogy normál vagy többletkalória-diétát követtek-e.
A kutatók "aggasztó" növekedést tapasztaltak a cxMINP ftalát szintjében - egy műanyagokban használt, hormonzavarokat okozó anyag - az ultrafeldolgozott étrendet követő férfiaknál. Emellett csökkent a tesztoszteron és a follikulus-stimuláló hormon szintje is, amelyek kulcsfontosságúak a spermatermelésben.
"Megdöbbentő volt, hány testfunkció károsodott az ultrafeldolgozott ételek hatására, még az egészséges fiatal férfiaknál is" - nyilatkozta Romain Barrès professzor, a tanulmány vezető szerzője. Jessica Preston, a tanulmány első szerzője hozzátette: "Eredményeink bizonyítják, hogy az ultrafeldolgozott ételek károsítják a reproduktív és anyagcsere-egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mennyiségben."
Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
