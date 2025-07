Elég az elhízásból! Növelné a cukros italok árát a WHO, sok a túlsúlyos, szenvedélybeteg ember

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a következő tíz évben 50 százalékkal kellene emelni a cukros üdítők, az alkoholos italok és a dohánytermékek árát a krónikus közegészségügyi problémák kezelése érdekében - jelentették be csütörtökön Sevillában, az ENSZ fejlesztésfinanszírozási konferenciájának zárónapján.

A WHO erőteljesen szorgalmazza, hogy a világ országai vezessék be ezt az intézkedést, mert ily módon vissza lehetne szorítani ezeknek a súlyos betegségek kialakulásához jelentős mértékben hozzájáruló áruknak a fogyasztását. Az egészségügyi adók bevezetése az egyik leghatékonyabb eszközünk - mondta Jeremy Farrar, a WHO egyik vezető munkatársa, betegségmegelőzési szakértő.

A szervezet évtizedekig szorgalmazta és támogatta a cigarettákra kivetett adók emelését és a dohánytermékek drágítását. Az utóbbi években már az alkoholos italok és a cukros üdítők megadóztatását is javasolták, de ez az első alkalom, hogy a három termékre az áremelés mértékére vonatkozóan konkrét célkitűzést fogalmaznak meg.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta: az adóknak köszönhetően a kormányok könnyebben tudnak "alkalmazkodni az új realitáshoz", illetve a belőlük befolyt összegeket a saját egészségügyi rendszerük megerősítésére fordíthatják.

Guillermo Sandoval, a WHO közgazdásza elmondta: a kezdeményezés a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy közepes jövedelmű ország - az inflációt is figyelembe véve - olyan mértékben emelné az adókat, hogy egy jelenleg például 4 dollárba kerülő termékért 2035-ben már 10 dollárt kellene fizetni.

A WHO adatai szerint 2012 és 2022 között a világon már csaknem 140 ország emelte a cigarettára kivetett adót, és emiatt az árak átlagosan több mint 50 százalékkal emelkedtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sandoval azt is elmondta: a szervezet fontolgatja, hogy még további termékekre, például az ultrafeldolgozott élelmiszerekre is kiterjeszti az adóemelési ajánlását. Hozzátette, számítanak arra, hogy az érintett iparágak részéről nagy lesz az ellenállás.

Kate Loatman, az Italgyártó-szervezetek Nemzetközi Tanácsának vezetője úgy nyilatkozott: "aggasztónak tartják, hogy a WHO továbbra is figyelmen kívül hagyja azokat a több mint egy évtizede elérhető, világos bizonyítékokat, amelyek azt mutatják, hogy a cukorral édesített italokra kivetett adók hatására egyetlen országban sem javultak az egészségügyi mutatók, és nem csökkent az elhízás".

Amanda Berger, az égetett szeszes italokat gyártó vállalatok amerikai érdekszervezete, a Distilled Spirits Council alelnöke szintén úgy vélte, tévút azt képzelni, hogy az adóemelés elejét veheti az alkohol okozta ártalmaknak.