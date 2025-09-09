2025. szeptember 9. kedd Ádám
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő ül a WC-n, kezében WC-papír tekercs
Egészség

Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 17:46

Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát, mivel az emberek hosszabb időt töltenek a WC-n ülve, mint korábban- közölte a CNN.

A PLOS One folyóiratban megjelent kutatás konkrét bizonyítékot szolgáltat arra, amit sokan már régóta gyanítottak: az emberek elveszítik időérzéküket a fürdőszobában, amikor telefonjukat használják. Dr. Trisha Pasricha, a tanulmány vezető szerzője és a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center gasztroenterológusa szerint a közösségi média alkalmazások üzleti modellje éppen arra épül, hogy elvonja figyelmünket és függőséget alakítson ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatásban 125 felnőtt vett részt, akik vastagbéltükrözésen estek át. A résztvevők 66%-a számolt be arról, hogy rendszeresen használja okostelefonját a WC-n. Ezek a személyek jelentősen több időt töltöttek a mosdóban, mint azok, akik nem vitték be telefonjukat. A telefonhasználók 54%-a híreket olvasott, míg 44%-uk a közösségi médiát böngészte.

Az eredmények szerint a rendszeres okostelefon-használat a WC-n 46%-kal növelte az aranyér kialakulásának kockázatát. A telefonhasználók 37%-a több mint 5 percet töltött a WC-n, szemben a nem telefonhasználók 7%-ával.

Az aranyér kialakulásának kockázata magasabb, ha túl sokáig ülünk a WC-n. A nyitott WC-ülőke összenyomja a végbél környékét, ami miatt a vér felgyülemlik a területen. Dr. Hima Ghanta, a New Jersey-i Holy Name Medical Center sebésze szerint az emberek általában görnyedten nézik telefonjukat, ami nem ideális pozíció a székletürítéshez, mivel a végbél és a végbélnyílás a vastagbélből görbül.

Kapcsolódó cikkeink:

A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a probléma inkább a WC-n töltött idő hosszával, mintsem az erőlködéssel függ össze. Dr. Pasricha szerint a telefonhasználók nem voltak székrekedésesebbek, mint a nem használók, és nem is erőlködtek jobban. Hipotézise szerint a passzív telefonhasználat okozza az aranyeres párnák megduzzadását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Dr. Sandhya Shukla, a New Jersey-i Atlantic Coast Gastroenterology Associates gasztroenterológusa szerint egyre több fiatal páciensnél diagnosztizálnak aranyeret. Bár más tényezők, például az alacsony rostbevitel és az elhízás is magyarázhatják ezt a jelenséget, a WC-n való gondolkodás nélküli görgetés az egyik fő hozzájáruló tényező.

Az orvosok azt javasolják, hogy ne vigyük be telefonunkat a fürdőszobába, vagy ha mégis, korlátozzuk az ott töltött időt. A gasztroenterológusok korábban azt tanácsolták, hogy ne töltsünk 10 percnél többet a WC-n ülve, de ideális esetben 3-5 perc elegendő lenne. Időzítő beállítása segíthet, ha hajlamosak vagyunk a figyelmetlen görgetésre.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #okostelefon #wc #függőség #beteség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:22
18:15
18:05
17:46
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
2
4 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
4 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
1 hónapja
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 18:05
Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 16:03
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 17:27
Annyi itt a cincér, hogy egész kilátót le kell bontani miattuk a Balatonnál