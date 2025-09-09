Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata

Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát, mivel az emberek hosszabb időt töltenek a WC-n ülve, mint korábban- közölte a CNN.

A PLOS One folyóiratban megjelent kutatás konkrét bizonyítékot szolgáltat arra, amit sokan már régóta gyanítottak: az emberek elveszítik időérzéküket a fürdőszobában, amikor telefonjukat használják. Dr. Trisha Pasricha, a tanulmány vezető szerzője és a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center gasztroenterológusa szerint a közösségi média alkalmazások üzleti modellje éppen arra épül, hogy elvonja figyelmünket és függőséget alakítson ki.

A kutatásban 125 felnőtt vett részt, akik vastagbéltükrözésen estek át. A résztvevők 66%-a számolt be arról, hogy rendszeresen használja okostelefonját a WC-n. Ezek a személyek jelentősen több időt töltöttek a mosdóban, mint azok, akik nem vitték be telefonjukat. A telefonhasználók 54%-a híreket olvasott, míg 44%-uk a közösségi médiát böngészte.

Az eredmények szerint a rendszeres okostelefon-használat a WC-n 46%-kal növelte az aranyér kialakulásának kockázatát. A telefonhasználók 37%-a több mint 5 percet töltött a WC-n, szemben a nem telefonhasználók 7%-ával.

Az aranyér kialakulásának kockázata magasabb, ha túl sokáig ülünk a WC-n. A nyitott WC-ülőke összenyomja a végbél környékét, ami miatt a vér felgyülemlik a területen. Dr. Hima Ghanta, a New Jersey-i Holy Name Medical Center sebésze szerint az emberek általában görnyedten nézik telefonjukat, ami nem ideális pozíció a székletürítéshez, mivel a végbél és a végbélnyílás a vastagbélből görbül.

A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a probléma inkább a WC-n töltött idő hosszával, mintsem az erőlködéssel függ össze. Dr. Pasricha szerint a telefonhasználók nem voltak székrekedésesebbek, mint a nem használók, és nem is erőlködtek jobban. Hipotézise szerint a passzív telefonhasználat okozza az aranyeres párnák megduzzadását.

Dr. Sandhya Shukla, a New Jersey-i Atlantic Coast Gastroenterology Associates gasztroenterológusa szerint egyre több fiatal páciensnél diagnosztizálnak aranyeret. Bár más tényezők, például az alacsony rostbevitel és az elhízás is magyarázhatják ezt a jelenséget, a WC-n való gondolkodás nélküli görgetés az egyik fő hozzájáruló tényező.

Az orvosok azt javasolják, hogy ne vigyük be telefonunkat a fürdőszobába, vagy ha mégis, korlátozzuk az ott töltött időt. A gasztroenterológusok korábban azt tanácsolták, hogy ne töltsünk 10 percnél többet a WC-n ülve, de ideális esetben 3-5 perc elegendő lenne. Időzítő beállítása segíthet, ha hajlamosak vagyunk a figyelmetlen görgetésre.