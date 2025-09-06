Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért

Szakértők szerint bizonyos élelmiszereket soha nem szabadna lefagyasztani, mert minőségük jelentősen romolhat a felolvasztás után - írja a Daily Mail.

Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre. Egyes élelmiszerek vizessé, puhává és kellemetlenné válhatnak a fagyasztás után.

A szakértők öt olyan élelmiszert azonosítottak, amelyeket soha nem szabadna a fagyasztóba tenni:

Sült vagy olajos ételek: A házi készítésű sült ételek felolvasztás után elveszítik ropogósságukat, és nedves, puha állagúvá válnak az olaj és a nedvesség eloszlása miatt. Főtt tojás: A kemény tojásfehérje a fagyasztás után szívós, gumiszerű és vizes lesz. A tojássárgája azonban fagyasztható, ha kis mennyiségű sót vagy cukrot keverünk hozzá. Magas víztartalmú zöldségek: A kígyóuborka vagy a saláta a felolvasztás után pépes állagúvá válik, elveszítve jellegzetes ropogósságát. Ezeket csak akkor érdemes fagyasztani, ha levesekbe, turmixokba vagy mártásokba szánjuk őket. Joghurt és tejszín: Bár fagyaszthatók, állaguk megváltozik, jegessé, szétválóvá vagy vizesebbé válnak. A tejszín szemcsés lehet felolvasztás után, így inkább csak főzéshez ajánlott. Lágy sajtok: A brie, feta és krémsajtok fagyasztás után nagyon vizessé válnak. Ugyanakkor a kemény sajtok akár két hónapig is eltarthatók a fagyasztóban.

A szakértők szerint a legtöbb fagyasztásra alkalmas élelmiszer csomagolásán feltüntetik ezt az információt. Az előrecsomagolt élelmiszereket a lejárati idejükig lehet lefagyasztani, később már megnő az ételmérgezés kockázata.

A kiolvasztásnál a hűtőbe helyezés a legbiztonságosabb módszer, különösen a magas kockázatú termékek, mint a tej vagy a csirke esetében.