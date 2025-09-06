Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
Szakértők szerint bizonyos élelmiszereket soha nem szabadna lefagyasztani, mert minőségük jelentősen romolhat a felolvasztás után - írja a Daily Mail.
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre. Egyes élelmiszerek vizessé, puhává és kellemetlenné válhatnak a fagyasztás után.
A szakértők öt olyan élelmiszert azonosítottak, amelyeket soha nem szabadna a fagyasztóba tenni:
- Sült vagy olajos ételek: A házi készítésű sült ételek felolvasztás után elveszítik ropogósságukat, és nedves, puha állagúvá válnak az olaj és a nedvesség eloszlása miatt.
- Főtt tojás: A kemény tojásfehérje a fagyasztás után szívós, gumiszerű és vizes lesz. A tojássárgája azonban fagyasztható, ha kis mennyiségű sót vagy cukrot keverünk hozzá.
- Magas víztartalmú zöldségek: A kígyóuborka vagy a saláta a felolvasztás után pépes állagúvá válik, elveszítve jellegzetes ropogósságát. Ezeket csak akkor érdemes fagyasztani, ha levesekbe, turmixokba vagy mártásokba szánjuk őket.
- Joghurt és tejszín: Bár fagyaszthatók, állaguk megváltozik, jegessé, szétválóvá vagy vizesebbé válnak. A tejszín szemcsés lehet felolvasztás után, így inkább csak főzéshez ajánlott.
- Lágy sajtok: A brie, feta és krémsajtok fagyasztás után nagyon vizessé válnak. Ugyanakkor a kemény sajtok akár két hónapig is eltarthatók a fagyasztóban.
A szakértők szerint a legtöbb fagyasztásra alkalmas élelmiszer csomagolásán feltüntetik ezt az információt. Az előrecsomagolt élelmiszereket a lejárati idejükig lehet lefagyasztani, később már megnő az ételmérgezés kockázata.
A kiolvasztásnál a hűtőbe helyezés a legbiztonságosabb módszer, különösen a magas kockázatú termékek, mint a tej vagy a csirke esetében.
Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!