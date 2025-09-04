2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman doctor with long red hair using laptop in hospital, photographed from behind
Egészség

Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:01

Októbertől jelentősen változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok rendje: új kormányrendelet értelmében a további vizsgálatokhoz és kontrollokhoz is kötelező lesz beutalót kérni a szakorvostól- derül ki a legfrisebb Magyar Közlönyből. 

A Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent kormányrendelet alapján 2023. október 1-jétől módosul a szakorvosi ellátások igénybevételének rendszere. Míg jelenleg a szakorvosi ellátáshoz elegendő a háziorvosi beutaló, és az esetleges további vizsgálatokra vagy kontrollra már beutaló nélkül lehet visszamenni (amennyiben ez három hónapon belül történik), az új szabályozás szerint a szakorvostól külön beutalót kell majd kérni minden további vizsgálatra vagy kontrollra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendelet egyetlen kivételt tesz: nem szükséges új beutaló, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködésre nincs szükség.

Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója szerint a módosítás egyértelmű célja a teljes beutalási és visszarendelési folyamat digitalizációjának megvalósítása. A kormányrendelet a laborvizsgálatokra vonatkozóan is tartalmaz új előírásokat. Eszerint a beutalás előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy korábban történt-e már laborvizsgálat, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

Kapcsolódó cikkeink:

A jogszabály pénzügyi ösztönzőket is bevezet az e-beutalók használatának elősegítésére. Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek nem elektronikus beutaló alapján nyújtanak ellátást, szankcióra számíthatnak: a finanszírozási összeg 10 százalékát, de maximum 1000 forintot vonnak le tőlük. Ugyanez a büntetés vonatkozik arra az esetre is, ha az adatokat nem rögzítik az EESZT-ben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rendelet kitér az EESZT-rendszer esetleges leállásaira is. Ha a beutalás időpontjában a rendszer nem elérhető, az orvosnak a papíralapú beutaló kiállításától számított négy napon belül, üzemzavar esetén pedig annak megszűnését követő négy napon belül ki kell állítania az elektronikus beutalót is.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #házi orvos #magyar közlöny #önkontroll #eeszt #beutaló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:09
15:01
14:58
14:33
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
3 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
1 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
3 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
4 hete
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 13:31
Ledobta a bombát a Lidl: óriási kedvezmény érkezik a nyugdíjasoknak, rákontráznak az Aldi akciójára
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 13:23
Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 14:29
Nem semmi: már ennyibe kerül egy hektár termőföld Magyarországon