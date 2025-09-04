Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell
Októbertől jelentősen változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok rendje: új kormányrendelet értelmében a további vizsgálatokhoz és kontrollokhoz is kötelező lesz beutalót kérni a szakorvostól- derül ki a legfrisebb Magyar Közlönyből.
A Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent kormányrendelet alapján 2023. október 1-jétől módosul a szakorvosi ellátások igénybevételének rendszere. Míg jelenleg a szakorvosi ellátáshoz elegendő a háziorvosi beutaló, és az esetleges további vizsgálatokra vagy kontrollra már beutaló nélkül lehet visszamenni (amennyiben ez három hónapon belül történik), az új szabályozás szerint a szakorvostól külön beutalót kell majd kérni minden további vizsgálatra vagy kontrollra.
A rendelet egyetlen kivételt tesz: nem szükséges új beutaló, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködésre nincs szükség.
Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója szerint a módosítás egyértelmű célja a teljes beutalási és visszarendelési folyamat digitalizációjának megvalósítása. A kormányrendelet a laborvizsgálatokra vonatkozóan is tartalmaz új előírásokat. Eszerint a beutalás előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy korábban történt-e már laborvizsgálat, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.
A jogszabály pénzügyi ösztönzőket is bevezet az e-beutalók használatának elősegítésére. Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek nem elektronikus beutaló alapján nyújtanak ellátást, szankcióra számíthatnak: a finanszírozási összeg 10 százalékát, de maximum 1000 forintot vonnak le tőlük. Ugyanez a büntetés vonatkozik arra az esetre is, ha az adatokat nem rögzítik az EESZT-ben.
A rendelet kitér az EESZT-rendszer esetleges leállásaira is. Ha a beutalás időpontjában a rendszer nem elérhető, az orvosnak a papíralapú beutaló kiállításától számított négy napon belül, üzemzavar esetén pedig annak megszűnését követő négy napon belül ki kell állítania az elektronikus beutalót is.
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
