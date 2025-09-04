Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell

Októbertől jelentősen változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok rendje: új kormányrendelet értelmében a további vizsgálatokhoz és kontrollokhoz is kötelező lesz beutalót kérni a szakorvostól- derül ki a legfrisebb Magyar Közlönyből.

A Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent kormányrendelet alapján 2023. október 1-jétől módosul a szakorvosi ellátások igénybevételének rendszere. Míg jelenleg a szakorvosi ellátáshoz elegendő a háziorvosi beutaló, és az esetleges további vizsgálatokra vagy kontrollra már beutaló nélkül lehet visszamenni (amennyiben ez három hónapon belül történik), az új szabályozás szerint a szakorvostól külön beutalót kell majd kérni minden további vizsgálatra vagy kontrollra.

A rendelet egyetlen kivételt tesz: nem szükséges új beutaló, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködésre nincs szükség.

Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója szerint a módosítás egyértelmű célja a teljes beutalási és visszarendelési folyamat digitalizációjának megvalósítása. A kormányrendelet a laborvizsgálatokra vonatkozóan is tartalmaz új előírásokat. Eszerint a beutalás előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy korábban történt-e már laborvizsgálat, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

A jogszabály pénzügyi ösztönzőket is bevezet az e-beutalók használatának elősegítésére. Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek nem elektronikus beutaló alapján nyújtanak ellátást, szankcióra számíthatnak: a finanszírozási összeg 10 százalékát, de maximum 1000 forintot vonnak le tőlük. Ugyanez a büntetés vonatkozik arra az esetre is, ha az adatokat nem rögzítik az EESZT-ben.

A rendelet kitér az EESZT-rendszer esetleges leállásaira is. Ha a beutalás időpontjában a rendszer nem elérhető, az orvosnak a papíralapú beutaló kiállításától számított négy napon belül, üzemzavar esetén pedig annak megszűnését követő négy napon belül ki kell állítania az elektronikus beutalót is.