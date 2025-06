Többszörös személyiségzavar: ezek a skizofrén vagy többszörös személyiség tünetei

A többszörös személyiségzavar, más néven a disszociatív identitás tematikáját számtalan irodalmi és filmművészeti alkotás dolgozza fel, azonban laikusként hajlamosak lehetünk félreértelmezni a betegséget. Járjunk utána, mi a disszociatív identitás jelentése, mik lehetnek a kettős személyiség zavar vagy a többszörös személyiségzavar tünetei és miben különböznek ezek a skizofrénia, tudathasadás tüneteitől! Tényleg élhet több személyiség egy testben? Honnan tudjuk, hogy valaki skizofrén vagy többszörös személyiség? Hogyan tudjuk megkülönböztetni a többszörös személyiség tüneteit más pszichiátriai kórképekétől?

A pszichológia egyik legnagyobb érdeklődésnek örvendő területe a kettős személyiség zavar, avagy a többszörös személyiség kialakulásának kérdése. Rengeteg többszörös személyiségzavar film, könyv dolgozza fel a témát, azonban fontos kiemelnünk, hogy a fikció sokszor nem fedi le a valóságot. Cikkünkben utánajártunk, valóban létezhet-e több személyiség egy testben, mi a több személyiség betegség neve hivatalos szakkifejezéssel élve és mik lehetnek a többszörös személyiség tünetei. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy valaki skizofrén vagy többszörös személyiség zavarral küzd? Mi a különbség s skizofrénia és a kettős személyiség, illetve a tudathasadás tünetei között?

Több személyiség egy testben: mi a több személyiség betegség neve?

Többszörös személyiségzavar alatt a disszociatív identitás (a szakirodalom disszociatív önazonosság-zavarként és multiplex személyiségzavarként is említi) nevű mentális zavart értjük, ami a disszociatív kórképek csoportjába tartozik. A többszörös személyiségzavar tünetei akképpen nyilvánulnak meg, hogy a disszociatív identitással élő személynek kettő vagy több, egymástól elkülönült személyisége van, saját névvel, egymástól eltérő személyiségvonásokkal.

A több személyiség egy testben többféle módon is létezhet: az illető személyiségei tudhatnak egymásról, de olyan is előfordul, hogy a személyiségváltások emlékezetkieséssel járnak, így az egyik személyiség nem tud a másik/többi létezéséről. A személyiségek között bizonyos esetekben átjárás is tapasztalható. Az esetek felében a betegnek nem csak kettő, hanem több személyisége is van.

A disszociatív identitás zavar Európában az aránylag ritka kórképek közé tartozik, azonban az USA-ban nagyjából 2,5%-ra becsülik az ilyen problémával élők arányát. Arról, hogy a magyar lakosság hány százalékát érintheti a probléma, nincsenek konkrét adatok, azonban feltételezhetően a pszichiátriai kezelés alatt álló személyek 3-4%-ra lehet jellemző a probléma, a kábítószerfüggők között azonban gyakori jelenségnek mondható.

A többszörös személyiségzavar megléte nem zárja ki más mentális betegségek jelenlétét, így jelentkezhet a betegnél például depresszió, pánikbetegség, kényszerbetegség és más különféle szorongásos zavarok. A betegek körében nem ritka az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás, emellett esetükben kiemelkedően nagy az öngyilkosság kockázata is.

Miben különböznek a disszociatív identitás és a tudathasadás tünetei?

A többszörös személyiségzavar filmek, könyvek gyakran azonosítják egymással a tudathasadás és a kettős személyiség vagy többszörös személyiség kórképét, azonban a szakirodalmak különbséget tesznek a két mentális zavar között. Amikor a tudathasadás tüneteit említik, valójában a skizofrénia nevű betegséget értik alatta, ami egy olyan kóros elmeállapotot takar, amikor

a skizofréniában szenvedő személy gondolatai, viselkedése, érzelmi élete között felbomlik az összhang, mondhatni „meghasadnak” a korábban rendeltetésszerűen haladó testi, lelki és mentális folyamatok – mindez az egyedi tünetegyüttestől függően bizonyos esetekben érzékcsalódásokkal, akár súlyos téveszmékkel járhat.

Skizofrén vagy többszörös személyiség? Mik a tünetek?

Tehát: a tudathasadás valójában nem a személyiség több személyiségre való szétválását, széthasadását jelenti, hanem a skizofréniát. Azt, hogy skizofrénia kettős személyiség vagy többszörös személyiség helyett milyen esetben jelentkezik, úgy tudjuk a leginkább megállapítani, ha mindkét pszichés zavar tüneteit megvizsgáljuk.

A többszörös személyiségzavar tünetei

A többszörös személyiség – bár felnőtteknél is kialakulhat – tipikusan már gyermekkorban jelentkezik, ugyanis a gyerekeknek még nincs kiforrott személyisége, személyiségjegyeik könnyen változhatnak. A kettős személyiség zavar vagy többszörös személyiségzavar kialakulásának hátterében tipikusan valamilyen sokkoló gyermekkori trauma áll (pl. testi vagy lelki bántalmazás), amit a beteg nem tud feldolgozni vagy elfogadni – helyette a tudat létrehoz egy számára elfogadhatóbb világot, ami nem emlékezteti őt traumáira.

A kínzó trauma előli elzárkózás, menekülés során a létrejön egy másik (vagy több) személyiség, azonban ezzel párhuzamosan megmarad a régi személyiség is, amelyek egymással váltakozva kerülnek a felszínre. A legtipikusabb esetben az egyik személyiség tisztában van a másik jelenlétével, ismeri azt és együtt is tud vele élni, a külső megfigyelőknek sem biztos, hogy feltűnik a furcsaság.

Az esetek felében a beteg (az alapszemélyiségét magszemélyiségnek nevezik) nem csak egy, hanem több alszemélyiséget hoz létre (bármennyien lehetnek) a trauma súlyosságától és saját sérülékenységétől függően. A személyiségek lehetnek különböző korúak, neműek, sőt, rasszúak is, egymástól teljesen különböző viselkedéssel, szokásokkal, intelligenciával. Minél több személyiségre hullik szét valaki, annál kisebb az esélye, hogy ezek tudnak egymásról. A többszörös személyiség tünetei közé soroljuk mindemellett:

a személyiségek váltakozásával járó emlékezetkiesést és fejfájást, akár egyéb testi fájdalmakat,

olyan panaszokat, amelyek mindig különböző időben jelentkeznek;

a hullámzó teljesítőképességet, ami iskolából való kimaradást, a munkahely elvesztését okozhatja;

az amnézia okozta időtorzulásokat, időbeli tévedéseket, amitől a beteg úgy érezheti, nem ismer önmagára, környezete valószerűtlenné válik.

A skizofrénia, avagy a tudathasadás tünetei

A skizofrénia egy spektrumzavar, vagyis nem különböztethetünk meg a skizofrénia súlyossága kapcsán jól körülhatárolható kategóriákat, minden betegre egyedi tünetegyüttes és egyedi súlyossági fok jellemző. A betegség leggyakrabban akusztikus vagy vizuális hallucinációk formájában jelenik meg, a bizarr téveszmék paranoid viselkedéssel, rendezetlen gondolkodással és beszéddel társulhatnak.

Fázisokban kialakuló betegségről van szó, ami a betegek 20-40%-ánál serdülőkorban, ám leggyakrabban fiatal felnőttkorban jelenik meg; előfordulása becslések szerint a társadalom 1%-át érinti. Hátterében a szerotonin és a dopamin nevű neurotranszmitterek különböző agyi területeken való egyensúlyeltolódása áll.

A skizofrénia tünetei pozitív és negatív tünetekre oszthatók. A pozitív tünetek közé tartoznak a téveszmék, hallucinációk és a betegséghez kötődő bizarr viselkedésmintázatok, a negatív tünetek közé pedig a betegséghez kötődő érzelmi problémák, a motiváció hiánya és a szociális élet elszegényedése tartoznak. Skizofrénia több személyiség helyett abban az esetben állhat fenn, amikor valaki a következő tüneteket tapasztalja:

skizofrén téveszmék megjelenése (pl. téves gondolatok, paranoia);

gyakrabban akusztikus, ritkábban vizuális hallucinációk, s valóságtól vagy a saját személyiségtől való teljes elidegenülés;

a gondolkodás, a viselkedés és az érzelmek megélésének széttöredezése, az ok-okozati összefüggések logikátlanná válása;

szociális leépülés, érzelmi sivárság, eltompultság, döntésképtelenség.

A skizofrénia kezelése pszichoterápiával és az azt kiegészítő gyógyszeres kezeléssel történik, ami hónapokig, évekig is eltarthat – azonban, ha a skizofréniával élő beteg elhivatott a saját gyógyulása iránt és támogatja közössége, van esély a felépülésre.

Többszörös személyiségzavar filmekben, könyvekben

A filmipari és irodalmi alkotások gyakran dolgozzák fel a tudathasadás és a kettős vagy többszörös személyiség tematikáját. A leghíresebb alkotások közé tartozik:

Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete (könyv több filmadaptációval);

Harcosok klubja (könyv és filmadaptáció);

Széttörve (film);

Üveg (film);

Viharsziget (film);

Isten útjai kifürkészhetetlenek (film);

Fekete hattyú (film);

Szép álmokat, Billy! (könyv).

A kettős személyiség zavar, többszörös személyiség kezelése

Abban az esetben, ha valakinél fennállnak a kettős személyiség tünetei vagy a többszörös személyiség tünetei, fontos tudnunk, hogy ez a mentális probléma gyógyszerekkel nem gyógyítható, azonban kiegészítő gyógyszeres kezelést az egyéb pszichés problémákra (pl. depresszió) alkalmazhatnak. A probléma kivizsgálása során hipnózis segítségével teremtenek kapcsolatot a különböző személyiségek között.

A disszociatív identitás kezelése hosszas, több évig, sőt, akár egy életen tartó pszichoterápiával történik, amely során a beteg és a pszichológus vagy pszichiáter szakorvos azon dolgoznak, hogy a nem kívánt személyiségeket elnyomják, vagy hogy a két vagy több személyiséget összeolvasszák, a belső „együttélést” harmonikusabbá tegyék. Bizonyos esetekben a különböző személyiségek nem egyesíthetők – ilyen esetben a kezelés célja, hogy egyensúlyban tartsák őket.

Amennyiben akár a kettős személyiség tünetei vagy a többszörös személyiség tünetei, akár a skizofrénia tünetei jelentkeznek nálunk vagy egy családtagunknál, ne habozzunk segítséget kérni! Magyarországon a pszichiátriai ambuláns ellátás nem beutalóköteles, bárki felkeresheti problémáival a helyi kórház pszichiátriai osztályát, emellett magán úton is lehetőségünk van kikérni egy pszichológus vagy pszichiáter hozzáértő szakvéleményét.