Nagyon fontos hír jött az iskolai oltásról: ez rengeteg magyar szülőt és gyereket érint

Szeptember elseje nemcsak a tanév kezdete, hanem egy társadalmi pillanatkép is, különösen, ha egy évszázadnyi iskolai fotón keresztül nézzük.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
A nemzeti immunizációs program részeként 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020 óta pedig már a 12 éves fiúk szülei is térítésmentesen igényelhetik minden év szeptemberében a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást gyermekeik számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A közlemény szerint a HPV-vakcina akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják, ezért szerepel a hazai oltási naptárban a 7. évfolyamos, azaz általában 12-13 éves korú tanulók oltása.
A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába szeptember 1. és 12. között, a gyerekek így juthatnak hozzá az ingyenes oltáshoz - írták.
Közölték azt is, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte minden ember (nők és férfiak egyaránt) átesik rajta élete során legalább egyszer; a HPV-fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik, a rosszindulatú daganatok 5-6 százalékáért a HPV felelős. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.
A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust és nem változtatja meg a sejtek működését - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy 2024-ben országosan a 12-13 éves lányok 81 százaléka, és az ugyanilyen korú fiúk 76 százaléka részesült védőoltásban.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
