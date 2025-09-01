Nagyon fontos hír jött az iskolai oltásról: ez rengeteg magyar szülőt és gyereket érint

Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.

A nemzeti immunizációs program részeként 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020 óta pedig már a 12 éves fiúk szülei is térítésmentesen igényelhetik minden év szeptemberében a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást gyermekeik számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A közlemény szerint a HPV-vakcina akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják, ezért szerepel a hazai oltási naptárban a 7. évfolyamos, azaz általában 12-13 éves korú tanulók oltása.

A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába szeptember 1. és 12. között, a gyerekek így juthatnak hozzá az ingyenes oltáshoz - írták.

Közölték azt is, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte minden ember (nők és férfiak egyaránt) átesik rajta élete során legalább egyszer; a HPV-fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik, a rosszindulatú daganatok 5-6 százalékáért a HPV felelős. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.

A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust és nem változtatja meg a sejtek működését - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy 2024-ben országosan a 12-13 éves lányok 81 százaléka, és az ugyanilyen korú fiúk 76 százaléka részesült védőoltásban.