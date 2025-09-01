2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Majomhimlő elleni védőoltás egy női kisgyermeknél a kórházi osztályon
Egészség

Nagyon fontos hír jött az iskolai oltásról: ez rengeteg magyar szülőt és gyereket érint

MTI
2025. szeptember 1. 12:02

Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.

A nemzeti immunizációs program részeként 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020 óta pedig már a 12 éves fiúk szülei is térítésmentesen igényelhetik minden év szeptemberében a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást gyermekeik számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlemény szerint a HPV-vakcina akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják, ezért szerepel a hazai oltási naptárban a 7. évfolyamos, azaz általában 12-13 éves korú tanulók oltása.

A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába szeptember 1. és 12. között, a gyerekek így juthatnak hozzá az ingyenes oltáshoz - írták.

Közölték azt is, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte minden ember (nők és férfiak egyaránt) átesik rajta élete során legalább egyszer; a HPV-fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik, a rosszindulatú daganatok 5-6 százalékáért a HPV felelős. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust és nem változtatja meg a sejtek működését - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy 2024-ben országosan a 12-13 éves lányok 81 százaléka, és az ugyanilyen korú fiúk 76 százaléka részesült védőoltásban.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #ingyenes #fertőzés #oltás #védőoltás #iskolakezdés #hpv #vakcina #ingyen #oltakozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:46
11:30
11:23
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. szeptember 1.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
2 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
1 hónapja
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
4
1 hónapja
Veszélyes fertőző kór les a magyarokra ezen a nyáron: ilyen tünetekkel azonnal menj orvoshoz
5
7 napja
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 10:32
Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 10:02
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 11:28
Félbeszakadtak a japán-amerikai tárgyalások: mégis, mi folyik itt?