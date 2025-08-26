A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
Százezernyi magyar beteg maradhat diagnózis nélkül: ez okozza a súlyos egészségügyi válságot
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet - közölte a Daily Mail.
Amerikai kutatók megállapították, hogy bár a szakértők régóta úgy vélik, a férfiaknál négyszer gyakoribb az autizmus diagnózisa, mint a nőknél, ennek oka valójában az lehet, hogy a lányok jobban leplezik a jellegzetes tüneteket, illetve enyhébb formában jelentkeznek náluk a szimptómák.
A felfedezés aggodalomra ad okot, hiszen a diagnosztizálatlan lányok eleshetnek a kulcsfontosságú kezelésektől és terápiáktól, ami később egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet.
A kutatás különösen időszerű, mivel a COVID után rekordmagasságba emelkedett az autizmus gyanújával vizsgálatra váró gyermekek száma. Az NHS adatai szerint 2024 decemberében közel 130 000 18 év alatti várt még kivizsgálásra Angliában, ami hatszorosa a 2019 decemberi 20 000-es számnak.
A témában készült eddigi legnagyobb kutatás során a tudósok több mint 3100 olyan gyermek egészségügyi adatait követték nyomon, akiknek idősebb testvérénél már diagnosztizáltak autizmust, valamint több mint 1400 olyan gyermekét, akiknél nem állt fenn ez a helyzet. A vizsgált gyermekek 1-3 év közöttiek voltak.
Az Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) segítségével, amely az autizmus diagnosztizálásának egyik legmegbízhatóbb eszköze, a kutatók 4 pontos skálán azonosították az autizmussal kapcsolatos viselkedésformákat és tüneteket, beleértve a szociális kommunikációt és a korlátozott, ismétlődő viselkedést.
Az eredmények azt mutatták, hogy az autizmussal élő lányoknál kevesebb nehézség mutatkozott a szemkontaktus és a szociális károsodás terén, alacsonyabb pontszámot értek el a 4 pontos skálán. Azon gyermekek között, akiknek már volt autizmussal diagnosztizált testvérük, a fiúk kétszer nagyobb valószínűséggel kaptak diagnózist, mint a lányok – ami alacsonyabb a korábban feltételezett négyszeres aránynál.
A JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy szükség van olyan mérési módszerek kidolgozására, amelyek megbízhatóan képesek feltárni az autizmus tüneteit fiatal lányoknál. Jelenleg sok eset rejtve maradhat, mivel a meglévő diagnosztikai kritériumok nem veszik figyelembe ezeket a nemek közötti különbségeket.
Az NHS megjegyzi, hogy az autista lányok elrejthetik az autizmus egyes jeleit azzal, hogy utánozzák, hogyan viselkednek és játszanak más gyermekek, ami tovább nehezíti a diagnózist.
