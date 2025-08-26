2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sad plump woman holding bowl, eating healthy useful noncaloric meal. Hungry female keeping on diet, dreaming of unhealthy tasty food, pizza, but counting calories for slimming, weight reduction
Egészség

Százezernyi magyar beteg maradhat diagnózis nélkül: ez okozza a súlyos egészségügyi válságot

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 17:47

Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet - közölte a Daily Mail.

Amerikai kutatók megállapították, hogy bár a szakértők régóta úgy vélik, a férfiaknál négyszer gyakoribb az autizmus diagnózisa, mint a nőknél, ennek oka valójában az lehet, hogy a lányok jobban leplezik a jellegzetes tüneteket, illetve enyhébb formában jelentkeznek náluk a szimptómák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felfedezés aggodalomra ad okot, hiszen a diagnosztizálatlan lányok eleshetnek a kulcsfontosságú kezelésektől és terápiáktól, ami később egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet.

A kutatás különösen időszerű, mivel a COVID után rekordmagasságba emelkedett az autizmus gyanújával vizsgálatra váró gyermekek száma. Az NHS adatai szerint 2024 decemberében közel 130 000 18 év alatti várt még kivizsgálásra Angliában, ami hatszorosa a 2019 decemberi 20 000-es számnak.

A témában készült eddigi legnagyobb kutatás során a tudósok több mint 3100 olyan gyermek egészségügyi adatait követték nyomon, akiknek idősebb testvérénél már diagnosztizáltak autizmust, valamint több mint 1400 olyan gyermekét, akiknél nem állt fenn ez a helyzet. A vizsgált gyermekek 1-3 év közöttiek voltak.

Az Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) segítségével, amely az autizmus diagnosztizálásának egyik legmegbízhatóbb eszköze, a kutatók 4 pontos skálán azonosították az autizmussal kapcsolatos viselkedésformákat és tüneteket, beleértve a szociális kommunikációt és a korlátozott, ismétlődő viselkedést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az eredmények azt mutatták, hogy az autizmussal élő lányoknál kevesebb nehézség mutatkozott a szemkontaktus és a szociális károsodás terén, alacsonyabb pontszámot értek el a 4 pontos skálán. Azon gyermekek között, akiknek már volt autizmussal diagnosztizált testvérük, a fiúk kétszer nagyobb valószínűséggel kaptak diagnózist, mint a lányok – ami alacsonyabb a korábban feltételezett négyszeres aránynál.

A JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy szükség van olyan mérési módszerek kidolgozására, amelyek megbízhatóan képesek feltárni az autizmus tüneteit fiatal lányoknál. Jelenleg sok eset rejtve maradhat, mivel a meglévő diagnosztikai kritériumok nem veszik figyelembe ezeket a nemek közötti különbségeket.

Az NHS megjegyzi, hogy az autista lányok elrejthetik az autizmus egyes jeleit azzal, hogy utánozzák, hogyan viselkednek és játszanak más gyermekek, ami tovább nehezíti a diagnózist.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyermek #gyermekvállalás #kutatás #gyermekvédelem #gyermekgondozás #autizmus #gyermeknevelés #gyermekek #kutatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:03
17:50
17:47
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
1 hónapja
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
3
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
4
4 hete
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
5
2 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatkockázat
devizahitel esetén, ha az Európai Központi Bank kamatot emel annak mértékével terhelődik a visszafizetési kötelezettség

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:31
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 17:29
Titkos ellenőrzés indul itthon: bármikor lecsaphatnak ezekre a cégekre