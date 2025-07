Futótűzként terjed Európában a rettegett szúnyogvírus: a WHO is kiadta a figyelmeztetést

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sürgős fellépésre szólított fel a szúnyogok által terjesztett chikungunya vírus terjedése miatt, amely a 2004-2005-ös világjárványhoz hasonló méreteket ölthet - írja a Reuters.

A WHO kedden adott ki figyelmeztetést, miután az Indiai-óceán térségéből kiindulva új járványgócok jelentek meg Európában és más kontinenseken is. Diana Rojas Alvarez, a WHO orvosi tisztviselője Genfben elmondta, hogy becslések szerint 119 országban mintegy 5,6 milliárd ember él olyan területeken, ahol fennáll a fertőzés kockázata.

"A történelem ismétli önmagát" - figyelmeztetett Rojas Alvarez, utalva a 2004-2005-ös járványra, amely közel félmillió embert érintett, elsősorban kisebb szigeteken, mielőtt világszerte elterjedt volna.

A jelenlegi járványhullám 2025 elején kezdődött, jelentős kitörésekkel ugyanazokon az indiai-óceáni szigeteken, amelyek korábban is érintettek voltak, köztük La Réunion, Mayotte és Mauritius. La Réunion lakosságának már mintegy harmada megfertőződött, és a vírus most olyan országokra terjed át, mint Madagaszkár, Szomália és Kenya, valamint járványos terjedést mutat Délkelet-Ázsiában, beleértve Indiát is.

Különösen aggasztó az Európába behurcolt esetek növekvő száma és a helyi terjedés megjelenése. Május 1. óta körülbelül 800 behurcolt chikungunya-esetet regisztráltak kontinentális Franciaországban, és tizenkét helyi átviteli eseményt észleltek több dél-franciaországi régióban. Ez azt jelenti, hogy az érintetteket helyi szúnyogok fertőzték meg anélkül, hogy endémiás területekre utaztak volna. A múlt héten Olaszországban is azonosítottak egy esetet.

A chikungunya vírus ellen nincs specifikus kezelés, és elsősorban az Aedes szúnyogfajok terjesztik, beleértve a dengue-lázat és Zika-vírust is terjesztő "tigrisszúnyogot". A fertőzés magas lázzal, ízületi fájdalommal és hosszú távú rokkantságot okozhat. Mivel a szúnyogok nappal csípnek, a megelőzés kulcsfontosságú, rovarriasztók használatával és hosszú ujjú ruházat viselésével.