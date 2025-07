Új információk jöttek a covid elleni gyógyszerekről: eddig mindent rosszul tudtunk?

Egy átfogó kutatás szerint a nirmatrelvir-ritonavir és a remdesivir valószínűleg csökkenti a kórházi kezelés szükségességét enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19 esetén, míg több gyógyszer, köztük a molnupiravir és a szisztémás kortikoszteroidok felgyorsíthatják a tünetek enyhülését - számolt be a The BMJ.

A McMaster Egyetem kutatói által vezetett szisztematikus áttekintés és hálózati metaanalízis 259 randomizált klinikai vizsgálat eredményeit elemezte, amelyekben összesen 166 230 enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19-ben szenvedő beteg vett részt. A 2023. június 28-ig publikált tanulmányok közül 187 vizsgálat adatait dolgozták fel, amelyek 40 különböző gyógyszeres kezelés hatékonyságát értékelték.

Az eredmények szerint két antivirális szer, a nirmatrelvir-ritonavir és a remdesivir valószínűleg csökkenti a kórházi kezelés szükségességét. A nirmatrelvir-ritonavir alkalmazása 1000 betegből 25-tel kevesebb kórházi felvételt eredményez, míg a remdesivir esetében ez a szám 21. Alacsonyabb bizonyosságú eredmények alapján a szisztémás kortikoszteroidok és a molnupiravir is csökkentheti a hospitalizáció esélyét.

A tünetek enyhülésének idejét tekintve az azitromicin bizonyult a leghatékonyabbnak, átlagosan 4 nappal rövidítve meg a tünetek időtartamát. Több más gyógyszer, köztük a molnupiravir, a szisztémás kortikoszteroidok, a favipiravir és az umifenovir szintén valószínűleg csökkenti a tünetek időtartamát.

A kórházban töltött idő csökkentésében a doxiciklin mutatott kedvező hatást. Ezzel szemben a lopinavir-ritonavir növelte a mellékhatások miatti kezelés-megszakítások számát és a kórházi tartózkodás időtartamát is.

A halálozás, a gépi lélegeztetés szükségessége, a vénás tromboembólia és a klinikailag jelentős vérzés tekintetében egyik vizsgált gyógyszer sem mutatott meggyőző különbséget a standard kezeléshez képest. Több gyógyszer, köztük az ACE-gátlók/ARB-k, az aszpirin, a kolhicin, a fluvoxamin, a hidroxiklorokin, az ivermektin és a lopinavir-ritonavir egyetlen betegközpontú kimenetel esetében sem mutatott előnyt.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni az egyéni szempontokat, például a betegek értékrendjét és preferenciáit, az ellenjavallatokat, a gyógyszer-interakciókat és a gyógyszerspecifikus mellékhatásokat is. A tanulmány eredményei a WHO COVID-19 kezelési irányelveit is befolyásolják.