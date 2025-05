Máris jöhet az újabb árrésstop? Tárgyalni kezdett a kormány, rengeteg magyart érint

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökével tárgyalt a nem támogatott gyógyszerek áremelkedéséről, ami újabb árszabályozó intézkedéseket vetít előre a gyógyszeriparban - írta meg a Portfolio.

A nemzetgazdasági miniszter hétfői Facebook-bejegyzése szerint egyeztetést folytatott Dr. Greskovits Dáviddal, a MAGYOSZ elnökével a vény nélkül kapható, nem támogatott gyógyszerek jelentős áremelkedéséről. A találkozó időzítése összhangban van a miniszter múlt heti jelzésével, miszerint hamarosan újabb árkorlátozó intézkedéseket jelenthetnek be.

Nagy Márton pénteken közzétett videóüzenetében már előrevetítette, hogy a hét elején várhatók bejelentések az árszabályozással kapcsolatban. Bár konkrét részletek még nem ismertek, a gyógyszeripari érdekképviselettel folytatott tárgyalás egyértelműen jelzi a kormány szándékát a gyógyszerárak szabályozására.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint áprilisban a gyógyszerek ára éves összehasonlításban 5 százalékkal emelkedett, ami jelentős növekedést mutat az év eleji 3 százalék alatti drágulási ütemhez képest. Bár a nem támogatott készítmények árváltozásáról nincs külön adat, feltételezhetően ez a szegmens is hozzájárult a kedvezőtlen tendenciához.

A kormány korábban már hasonló árszabályozó intézkedéseket vezetett be más területeken is. Először egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozóan állapított meg 10 százalékos árrésplafont, majd ezt követően a higiéniai termékekre is kiterjesztette a korlátozást 15 százalékos maximális árrés meghatározásával, amely hétfőtől lépett hatályba.