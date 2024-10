Figyelmeztetik a fúrt kúttal rendelkező magyarokat: ennek a fele sem tréfa

A múlthéten tetőző árvíz már visszavonulóban van, de az árvíz második felvonása, a kárelhárítás most kezdődik. A múltheti áradás a szemnek sokszor láthatatlan kórokozókat és szennyezéseket sodort magával a szárazföldről és a csatornarendszerekből. A baktériumok súlyos megbetegedéseket okozhatnak, és az árvízzel akár a fúrt kutak vizébe is belekerülhettek. A kútvizek vizsgálata és szükség szerint a fertőtlenítés elengedhetetlen ilyen esetekben - mondja a SYNLAB környezetanalitikai üzletágvezetője.

Árvízkor a medréből kilépő folyó hemzseg a kórokozóktól, melyek a szemnek láthatatlanok, de komoly fertőzéseket okozhatnak mindenki számára. Magyarországon a magánkutak nagy része sekély mélységű talajvíz kút, így fokozottan ki vannak téve a felszíni szennyezéseknek.

A mikrobiológiai szennyezések, fekális eredetű baktériumok, valamint különböző vírusok is előfordulhatnak a kútvizekben. Ha nem történik fertőtlenítés, akkor a kórokozók a vízben elszaporodva súlyos fertőzéseket, akár járványokat is okozhatnak.

Rendszeresen kellene vizsgálni a kútvizeket

Árvízkor a vízzel elárasztott árterek és a közvetlen közelükben lévő területek vannak a legnagyobb veszélyben, de a felszín alatti rétegekben létrejövő vízáramlás miatt a távolabbi kutaknál is okozhat problémákat a szennyezett talajvíz. A fúrt és ásott kutak mindegyikének vizét ajánlatos bevizsgáltatni kémiai és bakteriológiai szempontból az ár elvonulása után, hogy meggyőződhessünk annak minőségéről. Olyankor a legfontosabb a vizsgálat, amikor a kút vize be van kötve a házba is, még akkor is, ha házi víztisztító rendszerhez csatlakozik. A megnövekedett terhelés ugyanis kimerítheti a víztisztító rendszert, amely így már nem képes ivóvíz minőségű víz szolgáltatására.

Az árvíz hatására megnő a talajban a belvíz szintje és nyomása, így akár a folyó medrétől több kilométerre is alakulhatnak ki belvizek. A föld alatti vízrendszerek is másképp kezdenek el viselkedni, és a belvízből táplálkozó, sekély talajvizű fúrt kutakba is könnyen belekerülnek ilyenkor a fertőzések, amik szagra, ízre sokszor észrevehetetlenek. Éppen ezért ajánlatos minden fúrt kút vizének minőségét árvizet követően bevizsgáltatni.

– mondja Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.

A vizsgálat menete

Laboratóriumi vizsgálat nélkül csupán a víz színe, szaga, valamint a zavarossága érzékelhetők, a legtöbb problémára viszont csak szakszerű vizsgálatokkal deríthető fény.

„A kútvíz vizsgálatakor akkreditált laboratóriumban mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokat végzünk annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a vizsgált paraméterek alapján a víz ivóvíz minőségű-e. Az árhullám levonulása után érdemes legalább két hetet várni, majd fertőtleníteni a kutat. A vízmintavételt a tulaj maga is elvégezheti a kútfej fertőtlenítése után. Egy másfél literes műanyag palackot először 2-3-szor át kell öblíteni a kút vizével, majd megtölteni a vízzel, kis légrést hagyva és eljuttatni a laboratóriumunkba vagy valamelyik laboratóriumi képviseletünkre. Fontos, hogy minél hamarabb eljusson hozzánk a minta, mivel 24 órán belül el kell kezdenünk a feldolgozását. A vizsgálatok körülbelül egy hetet vesznek igénybe. Viszont fontos kiemelni, hogy a kútvizeink minőségére közegészségügyi szempontból fontos odafigyelnünk nem csak árvizek idején, így ajánljuk vizeink éves vizsgálatát” – mondja Farkas Bence, a SYNLAB környezetanalitikai üzletágvezetője.