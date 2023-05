Veszélyes kórokozók burjánzanak a legtöbb magyar konyhájában: súlyosan megbetegszik, aki nem figyel

A főzéssel járó konyhai munkák sokszor fárasztóak, ám néhány egyszerű praktikával nem csak a konyhát tudjuk tisztábbá és csinosabbá tenni, de az egészségünkért is sokat tehetünk. Fontos, hogy a rosszul berözgült szoksáokat minél előbb leépítsük, mert ezek hosszú távon komoly betegségek kialakuláséhoz is vezethetnek.

Valljuk be, a főzés időnként fárasztó és hosszadalmas folyamat, amit nehéz besűríteni a pörgős hétköznapokba. Természetesen a főzés lehet egy szórakoztató és felszabadító elfoglaltság is, de amikor csak a másnapi ebédünket akarjuk gyorsan összedobni, akkor kevés fárasztóbb dolgot tudunk eléképzelni, mint a mosogatás vagy konyhai takarítás. Éppen emiatt könnyen eshet az ember abba a hibába, hogy megpróbál megúszni bizonyos konyhai teendőket, ezzel viszont azt is kockáztatja, hogy rossz, sőt akár veszélyes szokásokat épít be a napi rutinjaiba. A HuffPost-nak nyilatkozó szakemberek összegyűjtöttek néhány olyan szokást, melyeket érdemes kialakítani vagy melyeken nem árt változtatni, ha szeretnénk egy higiénikus környezetben, megfelelő körülmények között dolgozni.

1. Élelmiszerek elhelyezése a hűtőszekrényben

Sokunk gondolkodás nélkül, oda teszi az élelmiszereket a hűtőszekrényben, ahol éppen akad némi hely. Ez egy helytelen reflex, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az éttermek által bevett gyakorlat. A vendéglátásban nagy figyelmet fordítanak arra, hogy miként helyezzék el a hűtőszekrényben az ételeket, annak érdekében, hogy elkerüljék a keresztszennyeződést. A nyers ételek például olyan kórokozókat tartalmazhatnak, amelyek veszélyesek lehetnek az egészségünkre, ezért fontos, hogy ne érintkezzenek a fogyasztásra kész ételekkel.

Annak érdekében, hogy elkerüljük a betegségeket, érdemes a nyers élelmiszereket a fogyasztásra kész opciók alatt tárolni, arra az esetre, ha a csomagok szivárognának. Tartsuk például a nyers csirkét és húst a hűtőszekrény alsó polcán, míg a zöldségeket és más, frissen fogyasztott ételeket a felső polcon. A megfelelő fedelek és tárolók használata, valamint a hűtőszekrény rendszeres tisztítása elengedhetetlen, hogy megelőzzük a szennyeződés vagy a nedvesség felhalmozódását, ami szintén szennyezett élelmiszerekhez vezethet.

"A legfontosabb dolog, hogy tiszta lappal kezdjünk" - mondja Holly Blakey, a Breathing Room nevű háztartási oldal vezetője. "Mindent ki kell venni, ellenőrizni a lejárati dátumokat, megtisztítani a felületeket, és kategorizálni." Dobd ki a lejárt szavatosságú dolgokat, dobd ki a régi maradékokat, és szabadulj meg azoktól a dolgoktól, amelyeket egyszerűen nem fogsz használni. Egy üres hűtőszekrényt sokkal könnyebb kitakarítani, mint egy teli hűtőt. Ezért miután mindent kivettél a hűtőből, gyorsan töröld is át, ezzel a saját dolgodat könnyíted meg.

2. Pazarlás elkerülése

Mindannyian ismerjük azt a bosszantó érzést, amikor felleljük a hűtőben azokat az romlott alapanyagokat, amiket hetekkel korábban azért vettünk, hogy egy új receptet készítsünk belőlük. Természetesen sokszor egyéb elfoglaltságok közbeszólhatnak, ami miatt el kell napolni a főzést, de a probléma sokszor inkább a szortírozási módszerben gyökerezik. Ha most belenézel a hűtődbe vagy a kamrádba, akkor vajon mit találsz a legelső sorban? A kedvenc zacskó chipsed vagy zabpehely, amit nap elején előkapsz, amikor reggelit készítesz? Bár lehet, hogy ez tűnik a leginkább logikusnak, de érdemes más szempontokat is szem előtt tartani, ha szeretnéd elkerülni a romlott ételek halmozását.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt kevesen tudják a hagyományos magyar halászléről: az egészségükkel játszanak? A legfrissebb elemzésünkben azt vizsgáltuk, ki hogyan szereti leginkább a halászlét: a bajai, tiszai, vagy balatoni recept szerint.

A jelenlegi élelmiszerárak mellett egyre alaposabban nézzük meg, hogy pontosan mire is költjük a pénzünket. Ám mindez semmit nem ér, ha a drágán vett áru a nyakunkon marad. Martin Bucknavage, a Pennsylvania Állami Egyetem Élelmiszertudományi Tanszékének vezető élelmiszerbiztonsági munkatársa szerint az éttermek a FIFO („first in, first out, azaz „első be, első ki” módszert alkalmazzák, hogy optimalizálják a kiadásaikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elsőként beraktározott árut veszik ki először, azt készítik elő elsőként szállításra, amelyik legkorábban érkezett be a raktárba az adott árutípusból. "A legrégebbi terméket akarjuk először felhasználni, a feltüntetett eltarthatósági idő alapján" - mondta. Ez biztosítja, hogy mindent felhasználjanak, és megakadályozza, hogy a lejárt szavatosságú élelmiszerek a kamrában maradjanak, és teljesen elfeledkezzenek róluk. Ezt az elvet követve tároljuk a későbbi lejárati dátumú, újabb termékeket hátul, amennyire csak lehetséges, ezzel hosszútávon a pénztárcánkat is kíméljük, hiszen elkerülhetjük a pazarlás veszélyét.

A hűtő otpimális hőmérsékletéhez és a hosszan tartó működéshez fontos, hogy magát a hűtőszekrényt is rendszeresen leolvasszuk. 5 mm jégréteggel ráadásul akár 30 százalékkal növelhető az eszköz energiafelhasználása, ami szintén könnyethít egy kicsit a kiadásainkon.

3. Kóstoló, de hogyan?

Minden otthoni főzés fontos eleme a kóstolás, ez pedig teljesen rendjén is van. Az éttermi konyhákban is létezik ez a gyakorlat, de szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy pontosan hogyan is kell ezt csinálni. "Mivel az emberek hordozhatnak kórokozókat, fontos, hogy a kóstolást sem lehet akármilyen módon művelni" - mondta Ellen Shumaker, az Észak-Karolinai Állami Egyetem közösségi élelmiszerbiztonsági programjának vezetője. "A betegségek elkerülése véget mindenképp úgy kell végezni, hogy a kóstoló ne szennyezze be az ételt".

Az ételeket nem szabad az előkészítő vagy tálalóedények fölött kóstolni és a kóstolóeszközöknek egyszer használatosaknak kell lenniük. Shumaker szerint az ételek tesztelésének biztonságos módja az, ha eldobható evőeszközzel vagy tányérral veszünk mintát az ételből, majd a kóstolás közben kellő távolságot tartunk az ételektől.

4. Húsok vagy hal felolvasztása

A húsok vagy halak főzése némi előrelátást igényel. Van, aki reggel kiveszi az ételt, hogy a munkaidő végén ott várja a kiolvadt alapanyag. De Bucknavage szerint ez egy étteremben soha nem történ(het)ne meg. "Egy ilyen húzás a nyers húsok és halak esetében a termék megromlásához és a baktériumos kórokozók elszaporodásához vezethet, ha azok jelen vannak" - mondta.

Ehelyett a szakember szerint az éttermi dolgozók ellenőrzött felolvasztást végeznek, a folyamat során végig megfelelő hőmérsékletet tartanak fenn és hőmérővel ellenőrzik az élelmiszert. Ha a fagyasztott étel több mint 2 órán át van szobahőmérsékleten, akkor könnyen elszaporodhatnak benne a baktériumok. Épp ezért a kiolvasztás legbiztonságosabb módja, ha a mélyhűtőből a sima hűtőszekrénybe helyezzük át az ételt. Ez hosszabb ideig tart és nagyobb előrelátást igényel, de így tudjuk leginkább csökkenteni a baktériumok elszaporodását.

Amennyiben a háztartásodban van mikrohullámú sütő, akkor annak kiolvasztó programját is használhatod, előtte viszont távolítsf el a csomagolást, és tedd át az ételt egy mikrózható edénybe. Ez esetben fontos, hogy a kiengedett élelmiszert azonnal fel kell használni. Sokan forró vizet használnak, mert az gyorsabban kiolvaszthatja az ételeket, de ez nem a legbiztonságosabb módszer. Ilyenkor ugyanis olyan hőfokúra melegedhet az étel, amely segíti a baktériumok szaporodását, ráadásul a húsfélék hamarabb elkezdhetnek megfőni, mint ahogyan azt szeretnénk.

5. A hőmérséklet nem megfelelő szabályozása

Az amerikai élelmiszerfelügyelet szerint a hűtőszekrény hőmérsékletét 4,4 fok alatt kell tartani, ha azonban a hűtőszekrény hőmérséklete túl alacsony, lefagyhat az étel, vagy jégkristályok keletkezhetnek a hűtőszekrényben. A tökéletes hőmérséklet a 2,7 fok az élelmiszerek hosszabb ideig történő frissen tartásához és a jegesedés elkerüléséhez.

A fagyasztószekrény ideális hőmérséklete -17 fok körül alakul. Az élelmiszerek lefagyasztása ugyan nem pusztítja el a meglévő baktériumokat, de megakadályozza a baktériumok növekedését.

A legtöbb hűtőszekrény nem teszi lehetővé a hűtőszekrény hőmérsékletének beállítását. Ehelyett általában 1-től 5-ig, vagy alacsonytól magasig terjedő beállítás található. Még a magasabb kategóriás hűtőszekrények sem, amelyek bizonyos hőmérséklet-beállításokat tesznek lehetővé, általában nem pontosak. Ezért a legjobb, ha egy külön hőmérőt használunk a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérsékletének figyelésére és szabályozására.

6. Vágódeszka - a szennyedőzés melegágya

Akármennyire is adja magát a lehetőség, a vágódeszkákat nem tároljuk egymás tetején. Bucknavage szerint az éttermi konyhákban a vágódeszkákat függőlegesen tárolják, és soha nem rakják egymásra. "Ez a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében történik. Ha egymás tetején tárolják, a nedvesség felfogja a nedvességet, ami penészesedéshez vezethet" - mondta.

7. Az evőeszközök szárítása egy edénytörlővel

Egy új tanulmány szerint a mosogatótörülközők tele vannak olyan baktériumokkal, amelyek ételmérgezést és más, élelmiszerrel terjedő betegségeket okozhatnak. A Mauritius Egyetem kutatói 100 többször használatos konyhai törülközőt tenyésztettek ki egy hónapos használat után, mosás nélkül. Azt találták, hogy a tesztek közel felénél pozitív volt a baktériumok növekedése - amelyek többsége emberi belekből származott.

A tanulmány azt is kimutatta, hogy több baktérium található azokon a törülközőkön, amelyeket több célra is használtak - például edények letörlésére, kézszárításra és felületek letörlésére. Ezenkívül a meleg, nedves törölközőkön nagyobb arányban fordult elő baktériumok elszaporodása, mint a száraz törölközőkön.

"A mosogatótörülközővel való szárítás potenciálisan újraszennyezheti az edényeket abban az esetben, ha a törülköző szennyezett" - mondta Shumaker. Azt mondta, hogy az ilyen eszközöket inkább levegőn kell szárítani.

8. Háziállat a konyhában

Ez egy nyilvánvaló veszély, de sok állattartó mégis félvállról veszi: az állatok nem tartózkodhatnának az konyhákban, mert szőrükkel, nyálukkal és egyéb váladékaikkal beszennyezhetik a területeket. Mind a macskák, mind a kutyák olyan baktériumokat hordoznak, amelyek ételmérgezéses megbetegedést okozhatnak. Ha mégis beengeded a háziállatod a konyhába, mindenképp moss kezet a simogatás és az étel elkészítése között.