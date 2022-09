15 trükk, amivel pofátlanul kijátszható a rezsiemelés: így spórolj a hűtőn, sütőn, mosógépen

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Ha bejegesedik a hűtő, akkor egy 5mm-es jégréteg akár 30 százalékkal is növelheti a készülék energiafelhasználást. De sok áramot lehet megtakarítani a sütőben is, hogyha légkeveréses módszerrel sütünk. És akkor a szárítógépekről, lámpákról, elosztókról még nem is beszéltünk. A Pénzcentrum most szakértők segítségével járt utána annak, mik a legjobb spórolási trükkök odahaza. Mutatunk is 15-öt!

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, egy kivénhedt hűtő cseréjén évente akár 25 ezer forintnyi villamosenergia is megtakarítható egy magyar háztartás számára. Ha valaki tehát nagyobb háztartásigép-cserét tervez, mindenképpen érdemes számolnia a különböző készülékek energetikai besorolásával. Egy-egy modernebb, takarékosabb gép ugyanis rengeteg áramot tud megtakarítani vásárlója számára, ami a rezsiválság közepén különösen fontos. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A minél energiatakarékosabb berendezések tehát kiindulópontnak tekinthetők, de önmagukban nem biztos, hogy elegek. Rezsink csökkentéséhez ezen felül szükséges rengeteg praktika, odafigyelés annak érdekében, hogy a meglévő készülékeinkkel minimalizáljuk fogyasztásunkat. A Pénzcentrum éppen ezért most arról kérdezte a Media Markt, illetve az eMAG szakértőit, milyen trükkökkel tudják a legtöbb áramot megspórolni a fogyasztók. Mindenhol figyelni kell A Media Markt szakértői a lakás különböző helyiségeiben külön-külön mutattak be olyan praktikákat, amikkel nem is olyan nehéz spórolni az áramon. Igaz persze, elengedhetetlen, hogy az ember mindenhol figyeljen, résen legyen. Konyha Olvaszd le rendszeresen a hűtőt! A vastag jégréteg miatt több energiát használ fel a készülék, ezért nem csak a spórolás, de az optimális hűtés érdekében is érdemes legalább évente leolvasztani a hűtőszekrényt, ha nem rendelkezik automatikus leolvasztás funkcióval. 5 mm jégréteg akár 30 százalékkal növelheti az eszköz energiafelhasználását. Használd a nyaralás üzemmódot, ha van a hűtődon ilyen: amennyiben 2 napnál tovább nem tartózkodunk otthon, érdemes ezt a funkciót bekapcsolni, mert ezzel a lehet legalacsonyabban tartjuk a készülék fogyasztását, modelltől függően akár 50%-ot is megtakaríthatunk. Fontos, hogy ilyenkor a készülékek +10-15 °C körüli hőmérsékletet tartanak, ami romlandó ételeknek nem megfelelő, érdemes szinte üres állapotban így hagyni, vagy csak olyat bent hagyni, ami ezt bírja. Azért jobb, mintha simán ki lenne húzva, mert ilyenkor nem szobahőmérsékletről kell lehűlnie a +2-6 °C-ra, hanem alacsonyabbról, így nem kerül annyi energiába. NoFrost készülék választása: fagyasztóval rendelkező kombinált hűtők, vagy fagyasztószekrények esetében érdemes NoFrost, jegesedés mentes készüléket választani, ezáltal nem, vagy csak nagyon ritkán szükséges leolvasztani. Szobahőmérsékletről lehűteni a készüléket sokkal nagyobb energiafelhasználást jelent, mint azonos hőmérsékleten tartani azt. Akkor indíts el mosogatást, ha megtelt a gép! Érdemes összevárni a mosogatnivalót, így biztos teljes kihasználtsággal indítható el egy mosogatás, hiszen a mosással elhasznált víz és áram mennyisége ugyanannyi lesz félig megpakolva is. Az eco funkció használata pedig bármilyen mosatlan esetén jó választás. Tartsd tisztán a sütőt! Minden eszközél igaz, hogy rendben tartva tovább szolgál, így a sütő esetében is. Takarítsd ki rendszeresen, mert lerakódások nélkül jobban veri vissza a hőt, hatékonyabban működik. Ajánlatos hőlégkeveréses üzemmódban használni elektromos sütődet, tűzhelyedet, ezzel akár 25 százalék energiát is spórolhatunk (a hagyományos alsó-felső sütéshez képest ciklusonként). Használd a maradékhőt! Mind sütő, mind főzőlap esetében jó szolgálatot tesz a maradékhő. Amikor már majdnem elkészültél az étellel, nyugodtan kapcsold ki az eszközöd, de hagyd még ott az ételt. A kihűlés időbe telik, így a megmaradó hő addig tovább süti/főzi az ennivalót. Fürdőszoba Centrifugázz alacsonyabb fordulatszámon! Fölösleges mindig a legmagasabb fordulatszámra állítani a mosógép programjában a centrifugát. 1200 helyett 800-as vagy 1000 helyett 600-as fordulatszámot választva energiát spórolhatsz meg. Ne pakold túl a szárítógépet! Szárítógép esetén fontos, hogy a kapacitásának megfelelően töltsd meg és ne szuszakold teli annyi ruhával, ami esetén még épp be tudod csukni az ajtót. Ha mégis így teszel, nem fognak kellően megszáradni, átszellőzni az anyagok, emellett a gép is terhelődik, mert túl kell teljesítenie azt, amire képes, egyúttal több energiát használva. Moss alacsony hőfokon! A legtöbb ruha alacsonyabb, például 30°C-os hőmérsékleten is tiszta lesz, főleg, ha nem makacs szennyeződésekről van szó. Magasabb hőfokon több energiát fogyaszt a gép, így azt tényleg csak szükségszerű esetekben alkalmazzuk. Válassz gőzfrissítés funkcióval bíró készüléket: ezzel a funkcióval az éppen csak szennyezett ruhákat tudjuk felfrissíteni, nem szükséges azonnal kimosni, vagy a téli/nyári elcsomagolt, „szekrényszagú" ruhaneműt átgőzölve frissen mosott hatást kapunk Otthoni munkavégzés és szórakozás Készenléti mód helyett kapcsold ki! Igaz, hogy kényelmes és praktikus a Stand-by funkció a televízión, vagy bármilyen kijelzőn, a nyomtatón, kávéfőzőn és egyéb eszközökön, ugyanakkor, ha a teljes kikapcsolást választod, azzal energiát spórolsz meg. Ha mégis így teszel, nem fognak kellően megszáradni, átszellőzni az anyagok, emellett a gép is terhelődik, mert túl kell teljesítenie azt, amire képes, egyúttal több energiát használva. Moss alacsony hőfokon! A legtöbb ruha alacsonyabb, például 30°C-os hőmérsékleten is tiszta lesz, főleg, ha nem makacs szennyeződésekről van szó. Magasabb hőfokon több energiát fogyaszt a gép, így azt tényleg csak szükségszerű esetekben alkalmazzuk. Válassz gőzfrissítés funkcióval bíró készüléket: ezzel a funkcióval az éppen csak szennyezett ruhákat tudjuk felfrissíteni, nem szükséges azonnal kimosni, vagy a téli/nyári elcsomagolt, „szekrényszagú” ruhaneműt átgőzölve frissen mosott hatást kapunk Otthoni munkavégzés és szórakozás Készenléti mód helyett kapcsold ki! Igaz, hogy kényelmes és praktikus a Stand-by funkció a televízión, vagy bármilyen kijelzőn, a nyomtatón, kávéfőzőn és egyéb eszközökön, ugyanakkor, ha a teljes kikapcsolást választod, azzal energiát spórolsz meg. Számos olyan készülék van, ami rendelkezik automatikus kikapcsolás funkcióval. Használj LED izzókat, lámpákat! Kiváltképp a nappalok rövidülésekor egyre korábban kapcsolsz lámpát. Ezt elkerülendő és, hogy ne kelljen mégsem sötétben dolgoznod a laptopon vagy tévézned, és mégis tegyél az energiatakarékosság érdekében, válassz otthonodba LED-izzókat, lámpákat. Alkalmazz kapcsolós elosztókat, dugaljakat! Manapság számos eszközt kell töltened nap mint nap, legyen szó az elektromos fogkefétől kezdve az okoseszközökig. Ezeket pedig gyakran ott lehet felejteni a töltőn, főleg a kábeleket, amelyek tovább fogyasztják az áramot. Erre megoldás az időzítős kapcsoló, vagy simán kapcsolós dugaljak használata. Ezeket elég lekapcsolni, beállítani és nem kell mindig mindent kihúznod a konnektorból. Használj sötétítőt, rolót, redőnyt! Akár hidegről, akár melegről van szó, egy sötétítő eszköz mindig a segítségedre van. Ha ventilátort vagy (mobil)klímát használsz nyáron, kevesebbet kell őket dolgoztatnod, ha napközben figyelsz az árnyékolásra. Így alacsonyabb hőfokról kell lehűtenie a lakást, ezzel kevesebb áramot fogyasztva. Télen, a szeles, hideg időben jön jól az árnyékolás, mert esetleg, ha nem megfelelő a szigetelés, ezekkel a praktikákkal is lehet mérsékelni, hogy a lakás gyorsan lehűljön. Kevesebbet kell „ráfűteni”. Vannak még praktikák A különböző helyiségekben való spóroláson túl az eMag szakértői is megosztottak velünk néhány spórolási tippet, amiknek az alkalmazásával még több villamosenergiát spórolhatunk meg. Figyelnünk kell többek között a világításra, ruhaszárításra, de még a tévén is bőven fogható pénz. A lakás megvilágítására használt hagyományos vagy halogén izzókat mindenképp érdemes LED-es megoldásra cserélni, a választáskor viszont ügyelni kell a megfelelő színhőmérsékletre, lakásban a túlságosan hűvös fény nem a legjobb (az 5000 Kelvin feletti színhőmérséklet hideg, otthonra a 2300-4900 körüli lehet optimális). Még mindig sokan használnak akár 20 éves vagy még idősebb hűtőszekrényt vagy fagyasztót. Vitathatatlan e termékek tartóssága, de azóta már kétszer is szigorúbbá tették uniós energiacímkéket, így teljesen biztos, hogy jóval takarékosabb lesz az új modell. A modellszám alapján általában egyszerűen kikereshetjük az interneten a meglévő eszköz fogyasztását, az új modellek energiacímkéin pedig szerepel az éves fogyasztási érték. Különálló szárítógépből mindenképp érdemes energiatakarékos, hőszivattyús működési elvű típust választani a kondenzációs modellekkel szemben, mert már az előbbi készülékek is megfizethetővé váltak. Nem csak energiát lehet megtakarítani a használatukkal, a ruhaneműket is sokkal jobban kímélik a szárítás során. A lapostévék már mintegy 15 éve elérhető árúak, azóta tömegterméknek számítanak: ezek közül a plazmatévék számítanak különösen nagy fogyasztásúnak, bár ezek többsége valószínűleg nincs használatban. Az LCD-tévék korai, vastagabb házba szerelt példányainak belsejében még fénycső szolgáltatta a háttérvilágítást, ami érezhetően nagyobb fogyasztást eredményez a mai ledes háttérvilágítású típusoknál: tehát előfordulhat, hogy egy nagyobb méretű modern tévé kevesebbet fogyaszt a kisebb átlójú korábbinál. A modellszám alapján általában egyszerűen kikereshetjük az interneten a meglévő eszköz fogyasztását, az új modellek energiacímkéin pedig szerepel az éves fogyasztási érték.

Címlapkép: Getty Images

