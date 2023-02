Veszélyben a magyar kismamák: súlyos mellékhatás kísérheti a magyarokat sújtó járványt

Átlagosan 50 százalékkal magasabb lehet a fejlődési zavarok kialakulásának kockázata azoknál a magzatoknál, akiknél az édesanya a várandósság első három hónapjában influenzafertőzésen esik át – állapították meg a Semmelweis Egyetem kutatói. A szakemberek szerint ezért különösen fontos az influenza elleni védőoltás beadatása már a terhesség tervezésekor és alatt is. A világon ez az első vizsgálat, amely kizárólag az első trimeszterben átvészelt influenza szövődményeire fókuszált.

A leggyakoribb, nem genetikai eredetű rendellenességek között a velőcsőzáródási-problémák (nyitott gerinc és egyéb agyi fejlődési rendellenességek), az ajak- és szájpad hasadékok, illetve a veleszületett szívhibák szerepelnek.

A kutatók több mint tízezer magyar és nemzetközi tanulmányt néztek át, melyekből végül 14, 1964 és 2022. novembere között publikált cikk adatait vetették össze. Összefoglaló elemzésük, mely a világon elsőként fókuszál kizárólag az első trimeszterben lezajlott influenza szövődményeire, nemrég a Viruses című szaklapban jelent meg.

Dr. Mátrai Ákos, a Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikájának szakorvosa elmondta:

A koronavírus járvány miatt az elmúlt években a figyelem középpontjába kerültek a vírusfertőzések által okozott terhességi komplikációk, és nem kizárt, hogy a jövőben is szembe kell néznünk hasonló pandémiával. Elemzésünkben arra kerestük a választ, hogy az egyik leggyakoribb vírusfertőzés, az influenza milyen kockázatokat jelenthet a kismamák és magzataik számára, ha azt a terhesség első trimeszterében vészelik át. Azért különösen fontos ez az időszak, mert ekkor fejlődnek ki a magzat szervei.

Összesen 85 855 szülés adatait hasonlították össze, 20-45 éves korú nők esetében. Az eredmények alapján egy egészséges terhességhez képest a születési rendellenességek kockázata összességében 50%-kal (másfélszeresére) nőhet, ha az anya a terhesség első három hónapjában lesz influenzás.

Ezen belül az úgynevezett velőcsőzáródási-problémák kialakulásának veszélye átlagosan 148%-kal (2,48-szeresére) nőhet, melyek jelentősége azért is kiemelkedő, mert a genetikai abortuszok leggyakoribb okai közé tartoznak. Átlagosan hasonló mértékben, szintén 2,48-szeresére nőhet az ajak- és szájpad-hasadék kialakulásának kockázata is. Az így született gyermekek gyakran táplálkozási nehézségekkel küzdenek, illetve hallásvesztés és beszédproblémák alakulhatnak ki náluk.

A harmadik nagy csoport, a veleszületett szívhibák kockázata pedig átlagosan 63%-kal (1,63-szorosára) emelkedhet. Ezen belül az aorta-szűkület (aorta coarctatio) kialakulásának veszélye akár négyszeresére is növekedhet a terhesség első harmadában elkapott influenzafertőzés következtében. Az elemzett tanulmányok egy része arról is beszámolt, hogy a végtagfejlődési és szem- anomáliák kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

Dr. Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikájának igazgatója hozzátette: a megelőzés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni.

Az eredményeink azt mutatják, hogy az első trimeszteri influenzafertőzés súlyos szövődményekkel járhat, mert ez a legkritikusabb időszak a magzat fejlődésében. Ezért minden gyermeket tervező és már várandós nőnek javasoljuk az influenza elleni védőoltás beadatását.