Elképesztően keveset esznek a magyarok ebből az alapélelmiszerből: ebből nagy baj lehet

Most, hogy vége a karácsonynak és az utolsó beiglit is magunkba tuszkoltuk, érdemes új lapot nyitni és egészségesebb recepteket is kipróbálni. Mi, magyarok híresen keveset fogyasztunk zöldségekből, pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene enni. Szakértők el is árulják hogyan lehet friss zöldségekből egyszerű, de mégis laktató téli fogásokat készíteni.

A nagy karácsonyi zaba végeztével és a téli hidegben nemcsak a hangulatunk lehet borúsabb a szokásosnál, az immunrendszerünkre is kemény próbát mérnek a vírusok, ezért is különösen fontos, hogy egészségesebb ételekhez nyúljunk. Szerencsére ma már télen is nagy választék áll rendelkezésre a boltokban friss, hazai zöldségekből és gyümölcsökből, egy kis fantáziával és odafigyeléssel lehetséges ilyenkor is kiegyensúlyozottan táplálkozni, miközben az elfogyasztott kalóriákat is kordában tartjuk. Ráadásul például hazai paprikát azért is nagyon megéri venni, mert annak magasabb a vitamintartalma is – nem csak arra érdemes figyelni tehát, hogy mennyi zöldséget eszünk, hanem arra is, hogy az honnan származik.

Sülve-főve még jobb

A DélkerTÉSZ kutatása szerint a magyarok legnagyobb része, 34 százaléka csak hetente 2-3 alkalommal fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt pedig csak 31 százalék eszik hetente 2-3 alkalommal. Persze nem csoda, hogy ebben az időszakban kevésbé kívánjuk a nyers salátákat, inkább valami főttre, melegre, fűszeresre vágyunk. A jó hír, hogy van olyan zöldség, aminek kifejezetten jót tesz a hőkezelés és nemhogy veszítene értékéből, még egészségesebbé válik a főzés hatására. Ilyen például a kelkáposzta, amely úgynevezett goitrogén anyagokat tartalmaz, ezek pedig ronthatják a pajzsmirigy működését. Párolással, főzéssel ezek az anyagok elillannak, viszont a magas antioxidáns- és kalciumtartalmú zöldség immunerősítő, gyulladásgátló hatásai nem sérülnek jelentősen. Emellett a káposzta a különböző diétás étrendeknek is kedvelt alapanyaga, magas rost- és alacsony kalóriatartalmának köszönhetően. Hasonlóképpen, a szakemberek kifejezetten javasolják, hogy a paradicsomot főzve, sütve is fogyasszuk, ezek során ugyanis fokozódik a benne lévő likopin hatása, amely egy erős antioxidáns. A likopin – amelynek a paradicsom a színét is köszönheti, és a piros árnyalatú paprikákban is megtalálható kisebb mennyiségben – daganat-megelőző hatással bír, ezt ma már számos kutatási eredmény megerősíti.

Forró levessel a hideg ellen

Paradicsomlevest nem csak sűrítményből, vagy üveges szószból érdemes készíteni. Izgalmasabb a végeredmény, ha a félbevágott paradicsomokat olíva olajjal meglocsolva sütőbe tesszük, és körülbelül 25 perc alatt addig sütjük, amíg a széle meg nem barnul, ez a kis pörzsanyag adja meg az extra ízhatást. Egy serpenyőben hagymát párolunk, majd, ha már puha, fokhagymát és chilit adunk hozzá, belerakjuk a sült paradicsomokat és sóval, borssal fűszerezzük. Lepürésítve egy sűrű pürét kapunk, amely ízlés szerit hígítható vízzel vagy alaplével.

Hasonlóan egészséges és finom levest készíthetünk sült kápia paprikából. A lépések szinte megegyeznek a paradicsomleves készítésével, de a paprika héját és magjait a sütés után el kell távolítani, és az ízeket meg lehet bolondítani egy kis balzsamecet hozzáadásával. A már szinte kész levesbe a végén tejszínt is önthetünk, így kalóriadúsabb, laktatóbb ételt kapunk.

Hús mellé is tökéletes

A sült paprika és paradicsom nem csak levesnek kiváló, nagyon finom krémet lehet belőlük csinálni húsok mellé. Botmixerrel pürésítve, minimális fűszerezéssel is izgalmas krémet kapunk a sütőben elkészített zöldségekből, ami képes feldobni egy hamburger pogácsát, vagy csevapcsicsát is. De ha mégiscsak elcsábulnánk egy nagyobb szénhidrát-bombára, tésztaszósznak is remek. Egy kis pirított baconnel igazi laktató téli vacsorát készíthetünk.