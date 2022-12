Sok magyarnak fájhat a feje az év utolsó hetében: nem az ő évük volt 2022

Hétfőn napközben még nem érkezik front, de a meleg és a fényszegény idő sok panaszt okozhat. Éjjel viszont már megérkezik a változást hozó front is - írja a meteoklinika.hu. A frontérzékenyeknek rettenetes éve volt 2022-ben, az extrém időjárás és a növekvő stressz rengeteg fejfájással, kellemetlen tünettel járt.

Hétfőn lesznek tartósan felhős, borongós és ködös-párás tájak is, de szűrt napos vidékek is előfordulnak, nagyobb eséllyel délen. Szitálás kialakulhat. A humánmeteorológiai helyzetben estig még nem történik változás: marad a frontmentes, kimondottan enyhe idő. Több lesz már viszont a felhő, a borongós, nyirkos napon pedig könnyű megbetegedni. Reggel többen ébredhetnek ízületi panaszokkal, melyek közül a nyugaton élőknél a gyulladásos, az ország többi részén a kopásos jellegű bántalmakkal élők fájdalmai erősödhetnek fel. A napok óta tartó, humánmeteorológiailag megterhelő időszak hatására egyre fáradtabbnak érezheti magát, szervezete fokozatosan kimerül, ezért szükséges a vitaminok rendszeres pótlása - írták.

A szürkeség hatására kedvetlenség, lehangoltság jelentkezhet, a rosszkedv és a fényhiány együttesen pedig gyengítheti az ellenálló-képességet is. Egyre aluszékonyabbak, feszültebbek lehetünk, ezért alkalmanként érdemes lepihenni egy kis időre, ha ezt meg lehet tenni. Ajánlott a friss levegőn sétálni is - írják, viszont a hirtelen érkezett, az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb időben is könnyen meg lehet fázni. Reggel még előfordulnak fagyok, csak délután lesz kellemes a hőmérséklet, ezért a jól variálhatóságra érdemes törekedni az öltözés során.

Kedden kezdetben sok lesz a felhő, majd északnyugat felől egyre többfelé kisüt a nap. Eleinte többfelé várható eső, de délután már nem lesz jellemző a csapadék. Megerősödik az északnyugati szél, 6, 11 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Délelőtt és délután is hidegfront várható.

2022-ben különösen sok extrém időjárási jelenség, és több stresszfaktor - mint a járvány, válságok, infláció - nehezítették a frontérzékenyek életét. A meteogyógyász új videója szerint egyre szélesebb rétegeket érint Magyarországon a frontérzékenység, egyre többen tapasztalhatnak tüneteket: