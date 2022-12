Életmentő patikai trükk karácsony előtt: így még a hiánygyógyszereket is simán beszerezheted

Még a hiánycikknek számító, vény nélküli gyógyszerekből sem lehetetlen megbúvó készleteket találni a nagy patikahálózatok webshopjaiban! A Pénzcentrum körképe alapján még az sem kizárt, hogy többféle hiánygyógyszert is meg tudunk rendelni ugyanazon patikában személyes átvételre. Ez a patikai trükk karácsony előtt életmentő lehet!

Korábban már felhívtuk rá a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az alapvető gyógyszerekből töltsük fel a készleteinket, ne karácsonykor derüljön ki, hogy pont az fogyott ki, amire éppen szükség van - ha mégis kellene valami, akkor az ügyeletes gyógyszertárak listáját itt találod! Karácsonykor a legtöbb patika zárva tart, sőt, vannak olyanok, amelyek a két ünnep között sem nyitnak ki minden nap, erről is érdemes előre tájékozódni. De annak sem kell aggódnia, aki csak most, 23-án délután kapott észbe, mutatunk egy trükköt, amivel könnyen beszerezhető minden szükséges gyógyszer!

Annyi a lényeg, hogy a nagyobb patikahálózatoknak van online boltja is, ahol nem muszáj a kiszállítás opciót választani, hanem lehet személyes átvételre is kérni a gyógyszereket az erre kijelölt egységekben.

És ez a legtöbb esetben ingyenes is, nem számítanak fel érte külön díjat!

Tehát, aki elfelejtette feltölteni a készleteket, annak nincs más dolga, mint összeállítani a kosarát, aztán nyitvatartási időben elballagni érte. És mivel a webáruházakban pontosan nyilvántartják, hogy melyik patikában mi van épp készleten, könnyen elkerülhetjük a csalódást, keresgélést. Ugyanis, mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, jelenleg sok helyen hiánycikk több vény nélkül kapható készítmény is. Köztük a megfázásos tüneteken segítő, paracetamol hatóanyagú italporok, illetve több helyről elfogytak bizonyos torokfertőtlenítő tabletták is.

Az ismert italporokból például több pesti patikában is találtunk készleten, így pedig egyszerű oda megrendelni a többi szükséges terméket is. De a torokfertőtlenítőkből is akad még a budapesti gyógyszertárakban, ha pedig valakinek mindkettőre szüksége van, akkor lehet, hogy egy kicsit variálni kell a különféle termékek, márkák között, de nem lehetetlen feladat ugyanabból a gyógyszertárból felhajtani őket személyes átvételre.

Milyen gyógyszer legyen otthon karácsonykor?

Mielőtt belevágnál a rendelésbe, érdemes végigfutni a készleteket:

van-e otthon láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó,

allergiagyógyszer (ha valakinek szüksége van rá),

hasmenés elleni szerek - pl. széntabletta -,

emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek.

Fontos még tartani torokfertőtlenítőt,

köptetőt,

köhögéscsillapítót,

orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket, ha hirtelen jelentkeznének.

Érdemes megjegyezni, hogy a deogériák sem lesznek nyitva az ünnepek alatt, úgyhogy azt is érdemes ellenőrizni, hogy a gyermekünknek szüksége van-e valamilyen patikai készítményre, tápszerre. Emellett a vitaminkészleteket is érdemes ellenőrizni, hogy az ünnepek alatt se kelljen kihagyni belőlük, ha netán elfogynak. Fontos, hogy ne halmozz fel fölöslegesen gyógyszereket, most is csak azt pótold, ami elfogyott, fogytán van!